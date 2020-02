Hirschberg-Großsachsen. (ze) Für alle Freunde des Großsachsener "Gasseflohmarkts" hielt der Vorsitzende der "Großsaasemer Buwe", Christian Würz, am Freitag eine gute Nachricht bereit. "Der Gasseflohmarkt wird in diesem Jahr wieder stattfinden", teilte er den knapp 20 zur Jahreshauptversammlung beim Gasthof "Jöste Andres" in Rittenweier erschienenen Mitgliedern mit.

Nachdem der "Gasseflohmarkt" im vergangenen Jahr aus terminlichen Gründen ausgefallen war, hat man nun bereits frühzeitig einen Termin gefunden – und zwar Samstag, 20. Juni. Am Flohmarkt beteiligen sich wieder die Großsachsener Landfrauen und der Musik- und Gesangverein (MGV) "Sängerbund" Großsachsen, die für das leibliche Wohl der Flohmarktbesucher sorgen werden. Damit hoffe man, die traditionelle Veranstaltung des "Gasseflohmarkts" auf längere Sicht fortführen zu können, so der Vorsitzende der "Buwe".

"Wir haben noch eine Zusatzgruppe im Hintergrund", sagte Würz. Es könnte möglicherweise auch ein Abendprogramm geben, das Mitglieder eines anderen Vereins organisieren. Vorgespräche dazu würde es derzeit geben, wobei noch zu klären sei, wo eine solche wie auch immer geartete Abendveranstaltung stattfinden könnte. In Frage käme etwa der Platz zwischen Alter Turnhalle und Seniorenzentrum oder der Tabakhof.

Neben dem "Gasseflohmarkt" werden auch die beiden Flohmärkte in der Sachsenhalle im Frühjahr und im Herbst von den "Buwe" organisiert. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen wolle man in diesem Jahr für die Anschaffung eines neuen Rundzelts beim evangelischen Kindergarten in Großsachsen spenden. "Das alte Rundzelt ist arg in Mitleidenschaft gezogen worden und muss erneuert werden", erläuterte Würz, der zudem auf die Ereignisse des vergangenen Jahrs blickte.

So sei beim Frühjahrsflohmarkt 2019 der Andrang "riesig" gewesen. Die 87 zur Verfügung stehenden Tische waren voll belegt, und gut die doppelte Zahl an Interessenten hatte sich dafür angemeldet. Die übrig gebliebenen Kleider der Standbetreiber, die diese nicht mehr mitnehmen wollten, wurden ans Deutsche Rote Kreuz gespendet.

Ebenso sei der Besucher- und Ausstellerandrang beim Herbstflohmarkt 2019 "gigantisch" gewesen. "Viele merken sich den traditionellen Termin am 3. Oktober vor", wusste Würz. Darüber hinaus leisteten die "Buwe" bei der Theateraufführung des MGV einen "Freundschaftsdienst" und übernahmen die Bewirtung.

Aus den Einnahmen der verschiedenen Veranstaltungen des vergangenen Jahrs spendeten die "Buwe" das Anfangsschild für den historischen Ortsrundgang Großsachsens, der bereits in den nächsten Wochen eingeweiht werden könnte. Denn die ersten Schilder seien bereits angebracht, berichteten einige Vereinsmitglieder.

Für den aus beruflichen Gründen aus dem Amt des Schriftführers ausscheidenden Klaus Frößinger wurde als dessen Nachfolger einstimmig Frank Tomuschat gewählt.