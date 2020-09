Jeder Helfer bekam eine Rebreihe an dem steilen Hang am „Letten“ zugewiesen. Dann ging es los – und die Eimer füllten sich. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Über einen Mangel an Helfern bei der Weinlese konnte sich Gerhard Wallat am Samstag nicht beklagen. Knapp 20 Kräfte waren erschienen, um die Rieslingtrauben an seinem Weinberg in Großsachsen zu ernten. Die Vielzahl an Helfern hat mit der Zukunft des Weinbergs von Wallat zu tun, denn den will er als "Bürgerwingert" einer Gruppe am Weinbau interessierten Hirschbergern übergeben. Um in den Weinbau hineinzuschnuppern, helfen sie seit August bei einigen Arbeiten in dem Wingert mit, so auch bei der Weinlese.

"Scheren und Eimer gibt es dort rechts", zeigte Gerhard Wallat den Ankommenden die Gerätschaften. Seine Tochter Christine erklärte daraufhin, worauf bei der Lese zu achten ist: "Die faulen Trauben und die Rosinen müssen weg." Jedem Helfer wurde zudem eine Rebreihe an dem steilen Hang am "Letten" zugewiesen, die jeweils von unten nach oben abzuernten war. Bald schon waren die ersten Eimer gefüllt. "Die sehen gut aus und sind süß", war Gerhard Wallat mit der Qualität der Trauben insgesamt zufrieden. Allerdings sind in diesem Jahr relativ viele vertrocknete Trauben dabei, die "Rosinen". Denn vor ein paar Wochen hatte die Gruppe Blätter an den Rebstöcken entfernt, damit die Trauben mehr Sonne bekommen. "Das war vielleicht zu früh", schätzte Wallat, denn statt leicht regnerischem Herbstwetter kamen noch viele sommerliche Tage.

Eine große Erntemenge erwartet Wallat für dieses Jahr nicht: "Das wird so für 300 Flaschen reichen." Das ist rund ein Drittel der Menge, die er in den Jahren zuvor hier geerntet hatte. Damit hat er aber gerechnet: Im letzten Winter hatte er die rund 900 Rebstöcke stark zurückgeschnitten: "Damit mehr Licht drankommt und der Weinberg sich erholt." Die Lage am "Letten" sei aber ideal für den Weinbau. Hier wehe abends der kühle Talwind, und tagsüber scheint die Sonne auf den nach Süden ausgerichteten Hang.

Seit dem ersten Treffen der an einem "Bürgerwingert" interessierten Gruppe Ende Juli hat sich diese bereits gut organisiert. Ein E-Mail-Verteiler wurde eingerichtet, die Termine für Arbeitseinsätze und Treffen werden per "Doodle" festgelegt.

Bürgermeister Ralf Gänshirt hat zudem zugesagt, dass die Gemeinde Räume für Treffen der Gruppe zur Verfügung stellt. So werden sich die "Neuwinzer" noch diese Woche im Hilfeleistungszentrum einfinden, um die künftigen Strukturen des "Bürgerwingerts" zu erörtern. Denn dazu gibt es noch einiges zu klären: So ist noch zu entscheiden, ob man als Arbeitsgemeinschaft oder eingetragener Verein auftreten will – und ob die Mitgliederanzahl beschränkt wird.

Dementsprechend sind auch die Jahresbeiträge festzulegen, weil über diese zum Beispiel die Pacht zu entrichten ist. Bezüglich des Ausbaus des Wingerts muss entschieden werden, ob man eher auf Masse oder Qualität hinaus will – und ob man viel oder wenig spritzen, biologisch oder konventionell den Wein anbauen will. Schließlich gilt es, die Aufgaben in der Arbeitsgemeinschaft oder dem Verein zu verteilen. Denn die sind vielfältig: Neben einem Hauptverantwortlichen muss sich jemand um die Mitgliederverwaltung sowie die Finanzen kümmern, und für den Weinbau selbst müssen Spritzmittel und Geräte beschafft und gelagert werden.