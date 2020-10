Hirschberg-Großsachsen. (ans) Lisa Vetter ist noch immer geschockt. Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, hörte es ihre Familie in der Talstraße 5 mehrmals knallen. "Mein Mann kam ins Schlafzimmer gerannt und rief: Dein Auto brennt", erzählt sie. Tatsächlich stand der blaue Renault Clio in Flammen.

Eine Zeugin hatte da bereits den Notruf getätigt und die Polizei auf eine Person hingewiesen, die vom Tatort weglief. Während die Feuerwehr den Brand löschte, fahndete die Polizei nach dem Verdächtigen, den sie in Tatortnähe aufgreifen konnte und vorläufig festnahm.

Die Ermittlungen würden sich derzeit auf diese Person konzentrieren, sagte das Präsidium in Mannheim auf RNZ-Anfrage. "Wir ermitteln aufgrund des Verdachts der Brandstiftung." Auch muss noch herausgefunden werden, was eigentlich angesteckt wurde. Denn neben dem Auto befand sich eine Papiermülltonne, die ebenfalls brannte.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0621/174-4444 melden.