Von Philipp Weber

Weinheim. Markus Kieser (50) ist Leiter der GRN-Klinik in Weinheim. Im RNZ-Interview spricht er von den Vorbereitungen auf die zweite Welle an schwer erkrankten Covid-19-Patienten und erklärt, warum das frühere Kreiskrankenhaus derzeit keine anderweitigen Behandlungen verschieben will. Außerdem äußert er sich zu dem derzeitigen Lockdown light. Kieser ist Betriebswirt, arbeitet seit 2009 in der Klinik und leitet diese seit 2011.

Herr Kieser, wie ist die Lage in der GRN-Klinik in Weinheim?

Wir sind gut vorbereitet. In diesem Zusammenhang muss ich ein großes Lob an unsere Mitarbeiter aussprechen. Außerdem ist die Unsicherheit aus dem Frühjahr gewichen. Die Abläufe sitzen. Die Eingänge, die Stationen und die Besucherbereiche sind Corona-gerecht eingerichtet. Die Stimmung ist natürlich trotzdem angespannt. Wir beobachten den Verlauf der Pandemie und die Entwicklung der Fallzahlen sehr genau.

Markus Kieser. F.: Dorn

Ist es richtig, dass sich die Fallzahlen auch auf die Anzahl von Menschen auswirken, die einen schweren Krankheitsverlauf erleiden und in Kliniken behandelt werden müssen?

Auch in Weinheim und Umgebung ist zu beobachten, dass die Fallzahlen und die sogenannte Hospitalisierungsrate, also die Klinikhäufigkeit parallel zueinander steigen, wenn auch mit einem zeitlichen Verzug. Dies geschieht aber derzeit auf einem Niveau, das in einem Krankenhaus gemeistert werden kann. Auch unser Regelbetrieb wird weitergefahren.

Geplante Eingriffe werden also, anders als im Frühjahr, nicht verschoben. Doch wäre das nicht vernünftiger?

Es ist nicht so einfach, Eingriffe auf die lange Bank zu schieben. Zunächst geht es um die Patienten: Viele von ihnen leiden unter Schmerzen. Außerdem kann eine Klinik nicht eine unbegrenzte Zahl an Operationen verschieben, weil die Kapazitäten dann zu einem späteren Zeitpunkt überlastet werden. Und es wäre ein ganz schlechtes Signal: Die Menschen sollen sich behandeln lassen, wenn sie Hilfe brauchen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass Krankenhäuser gefährliche Orte sind. Denn es gibt Leiden, die sich rasch verschlimmern, wenn keine angemessene Behandlung erfolgt. Derartige Fälle nehmen leider zu, offenbar in Zusammenhang mit der Coronakrise. Studien belegen dies weltweit.

Der Heidelberger Virologe Professor Hans-Georg Kräusslich sagte unlängst im RNZ-Interview, dass angesichts der aktuellen Infektionswelle eher ein Engpass beim Personal droht als bei der Zahl an Intensivbetten. Teilen Sie diese Einschätzung?

Das ist richtig. Ein Krankenhaus muss schauen, wie viele Patienten mit dem vorhandenen Personal behandelt werden können. Unsere Intensivstation hat 14 Betten, in denen genauso viele Menschen beatmet werden können. Wären wir mit der Pandemie auf einer Stufe, in der alle diese Kapazitäten genutzt werden müssten, bräuchten wir auch das gesamte intensivmedizinische und intensivpflegerische Personal. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es in Weinheim auch noch eine Isolierstation für nicht-intensivmedizinische Covid-19-Fälle gibt. Auch dort haben die Kapazitäten Grenzen: Es gibt 26 Betten, wobei diese nicht alle gleichzeitig belegt werden können. Hintergrund ist, dass Verdachtsfälle stets so lange isoliert in Einzelzimmern liegen, bis ein Befund vorliegt. Die nicht-intensivmedizinischen Kapazitäten ließen sich im Fall der Fälle aber räumlich erweitern. Aber: Derzeit ist auf beiden Stationen genug Platz und Personal vorhanden.

Herr Kieser, wir wissen, dass Sie kein Arzt sind. Aber können Sie aus den Erfahrungen in der Klinik heraus sagen, ob das Virus beherrschbarer ist als im Frühjahr?

Mit medizinischen Aussagen bin ich grundsätzlich vorsichtig. Ich kann aber behaupten, dass die Fachleute das Virus inzwischen besser verstehen. Bei der Betreuung von Patienten geht es darum, Zeit zu gewinnen, damit der Körper Abwehrkräfte aufbauen kann. In dieser Hinsicht liegen seit dem vergangenen Frühjahr durchaus Erkenntnisse vor, die wir nutzen können.

Das ist unstrittig. Nach unserem Eindruck besteht unter den Bürgern jedoch große Verunsicherung, gerade was den derzeitigen Lockdown light betrifft. Was würden Sie als Klinikleiter sagen: Sind die jetzt getroffenen Maßnahmen übertrieben – oder reichen sie am Ende gar nicht aus?

Aus Sicht der Klinik ist es dringend notwendig, dass sich die Fallzahlen und damit auch die Klinikhäufigkeit verringern. Es gibt einfach Kapazitätsgrenzen, nicht nur in dieser Klinik, sondern bundesweit. Die Lage in den Krankenhäusern muss beherrschbar bleiben. So gesehen, muss ich die zuletzt getroffenen Maßnahmen begrüßen. Ich hoffe aber sehr, dass wir eine gewisse Entspannung hinbekommen, wenn es in Richtung Weihnachten geht.

Dies ist auch ein Stück weit das Fest der Solidarität. Wie steht es denn um Ihre Mitarbeiter?

Ich bin stolz auf sie! Sie gehen das Thema mit großem Engagement an, in allen Berufsgruppen. Wir in Weinheim wollen unseren Teil dazu beitragen, die zweite Welle zu meistern. Mithilfe unserer Hygienekonzepte sind wir so gut vorbereitet, dass wir klar sagen können: Wer ins Krankenhaus will oder muss, kann guten Gewissens kommen!