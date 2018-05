Edingen-Neckarhausen. (joho) Nicht mit der geballten Kraft des gemeinsamen Männerchores von MGV und GV Germania Neckarhausen, sondern mit dem gemischten Chor "Germania Rocks" wurde das Frühlingsfest der Germania eröffnet. Vorsitzender Thomas Schwarz begrüßte die Gäste in der voll besetzen Eduard-Schläfer-Halle zur ersten gemeinsamen Veranstaltung nach der Beschlussfassung der beiden Vereine zur Fusion unter dem Namen "Gesangverein Neckarhausen". Gemeinsame Elemente prägten denn auch den Ablauf der Veranstaltung.

"Germania Rocks" glänzte mit einer Premiere: Erstmals kamen Songs der britischen Band "Queen" zur Aufführung. Das Medley aus "We will Rock you", "Another One Bites the Dust", "We are the Champions" und der großartig intonierten "Bohemian Rhapsody" riss das Publikum mit. Mit dem gemeinsamen Lied "Heaven is a wonderful place" als musikalisches Finale zeigten der Männerchor und der gemischte Chor, dass sie nicht nur musikalisch bestens harmonieren. Danach öffnete sich der Vorhang für die junge Theatergruppe des Gesangvereins Neckarhausen.

Diesmal hatten sich die Schauspieler den Schwank "Mit Besen, Herz und Schnauze" von Christa Bitzer ausgesucht. Im Mittelpunkt des Dreiakters steht Reinigungsfachkraft Emma Piehl (Lea Stelter), die in der dörflichen Polizeistation in Neckarhausen nicht nur für Sauberkeit sorgt, sondern sich auch in die polizeiliche Ermittlungsarbeiten einmischt. Das sorgt beim einen Tag vor der Pension stehenden Polizeihauptmeister Harry Hinz (Florian Lammert) und dessen Kollegen Knut Kunz (Bastian König) für blank liegende Nerven.

Zudem ist Hinz den Reizen der in der benachbarten Pension "Rosa" wohnenden Französin Brigitte Pernot (Luisa Seeger) erlegen, was die Sache nicht einfacher macht und auch Pensionsinhaberin Rosa Schmidt-Pieper (Miriam Dreher) missfällt.

Die beiden Nichtsnutze Ernst-Klaus Piehl (Luca Hurst), Ehemann von Emma Piehl, und Bauer Günter Gülle (Noah Keller), die ihre Zeit auf der Bank vor der Polizeistation verbringen, sind allerdings hingerissen. Besonders wenn Pernot ihre knappen roten Dessous auf die Wäscheleine hängt. Für den armen Hinz häufen sich nun auch noch die Anforderungen. Mit der täglichen Amtspost von Ute Schöler (Lara Keller) versorgt, erfährt der Polizist, dass ein Ausbrecher gesucht wird, zudem verschwindet urplötzlich Wäsche, und vis-á-vis der Polizeistation hat sich auch noch der leitende Polizeidirektor Dieter Derrick (Moritz Lammert) in der Pension Rosa einquartiert.

Das Panoptikum komplett machen die unter "mentalem Totalausfall" leidende Lehrerin Walburga Wirsch (Lea Lamade) und der plötzlich auftauchende Filmregisseur Rainer Wedel (Matteo Hurst), der vorgibt, im Ort Filmaufnahmen vorzubereiten. Natürlich durchschaut die Putzfrau Piehl das Spiel und sorgt schließlich für Aufklärung.

Erneut glänzten die jungen Schauspieler unter der Regie von Bernhard Schläfer mit ihrem agilem Spiel, ernteten mit teilweise schlüpfrigen Dialogen ("Männer sind wie Autos, wenn man nicht aufpasst, liegt man drunter") reichlich Lacher und am Ende den verdienten Applaus.