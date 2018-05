Edingen-Neckarhausen. (mwg) Name = Substantiv [der], Benennung für eine Person/ein Tier/eine Sache, unter der man sie genau wiedererkennt/identifizieren kann. Es ist eine Wörterbuch-Definition, die Thomas Zachler wohl nicht unbekannt ist. Denn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hob der Fraktionssprecher der SPD zu einem sprachwissenschaftlichen Kurz-Exkurs an.

Die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP) hatte beantragt, den Kreisverkehr vor dem Schloss in Neckarhausen mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum der Verbindung und die Feier im Sommer in "Partnerschaftskreisel" umzubenennen. Die Städtepartnerschaft suche ihresgleichen und könnte so eine weitere Würdigung erfahren, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Dem Namensvorschlag "Partnerschaftskreisel" könne die SPD folgen, sagte Zachler, man gebe aber zu bedenken, dass es den Begriff "Kreisel" eigentlich gar nicht gebe. Korrekt handele es sich eben um einen "Kreisverkehrsplatz", wie es auch in der Überschrift der Verwaltungsvorlage hieß. "Kreisel ist also umgangssprachlich", schlussfolgerte Zachler. Daher schlage die SPD vor, den Verkehrsknoten doch eher "Platz der Partnerschaft" zu nennen.

Das wiederum veranlasste Klaus Merkle (UBL) zu einem noch kürzeren linguistischen Exkurs: "Ein Platz ist eigentlich ein Treffpunkt", sagte er, "das ist hier nicht der Fall." Und weil auch das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises zuvor schon keine linguistischen Einwände gegen den Namen "Partnerschaftskreisel" hatte, wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Ein entsprechendes Schild gibt es noch nicht, so weit sei die Verwaltung noch nicht gekommen, sagte Bürgermeister Simon Michler. Auch dessen genauer Standort stehe noch nicht fest. "Vielleicht sogar direkt auf dem Kreisel", schlug Michler vor. Bis zur Partnerschaftswoche vom 25. bis 30. August soll alles fertig sein.