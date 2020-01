Kaffeehaus-Geschäftsführer Andreas Knoth (r.) und sein Team wurden in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt, ob das Kaffeehaus im Januar dieses Jahres wirklich schließe. Sie versichern, dass dem nicht so ist. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Andreas und Frank Knoth und ihre Schwester Heike Kohl sind die Inhaber der Kaffeehäuser in Ladenburg und Schriesheim. Alle drei haben einen Wunsch für das neue Jahr: Dass die Gerüchte um eine angebliche Schließung des Ladenburger Kaffeehauses endlich ein Ende finden. "Es ist Wahnsinn, wie hartnäckig sich das hält", sagt Andreas Knoth. Für den Betrieb ist das nicht nur nervig, das Gerede kann irgendwann auch gefährlich werden. Mit seinem Gang an die Öffentlichkeit wolle er weiteren Schaden vom Kaffeehaus abwenden.

Auch in Schriesheim machte vor einigen Jahren das Gerücht die Runde, das Kaffeehaus würde schließen. "Doch das ebbte damals schnell ab, und nach zwei Wochen kehrte Normalität ein", sagt Knoth. In Ladenburg sei das anders.

Schon vor sechs Monaten hörte Knoth erstmals von entsprechenden Gerüchten, von Woche zu Woche hätte das Team dann immer mehr Anfragen erhalten, ob das Kaffeehaus im Januar 2020 tatsächlich schließen würde. Zahlreiche Gäste fragten, ob denn die Ladenburger Gutscheine dann in Schriesheim eingelöst werden könnten, erzählt Knoth. "Als ich zusicherte, dass der Standort Ladenburg nicht zur Disposition steht, waren die Kunden richtig überrascht."

Mehr als das: Eine Schließung habe noch nie im Raum gestanden, erst vor Kurzem wurde mit dem Inhaber des Marktplatzgebäudes der Pachtvertrag verlängert. "Wir fühlen uns hier wohl", sagt Knoth.

Es sei zwar unbestreitbar, dass Ladenburg ein schwieriger Gastronomiestandort ist. Die Auswahl an guten Gaststätten und Restaurants sei hier mehr als durchschnittlich. Das wussten die Geschwister Knoth aber schon, als vor zwölf Jahren das Kaffeehaus eröffnet wurde. Damals wie heute wolle man eine "unkomplizierte Gastronomie für alle Generationen" anbieten.

Das Konzept habe sich bewährt, die Frühstücksangebote werden sehr gut angenommen, das Mittagessen gelobt, und wer am Abend einen netten Treffpunkt suche, der sei im Kaffeehaus gut aufgehoben, sagt Knoth.

Wenn alles glattläuft, woher kommen dann die Gerüchte über eine Schließung? Knoth hat hier eine Vermutung. Nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung stellten die Inhaber des Betriebs fest, dass die Umsatzzahlen an Werktagen vor allem in den Abendstunden alles andere als zufriedenstellend sind. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht musste daher eine Entscheidung fallen.

Die konnte laut Knoth nur lauten, dass das Ladenburger Kaffeehaus an Werktagen um 18.30 Uhr schließt. Auch in den Sommermonaten, wenn die Terrasse und die Außengastronomie am Marktplatz geöffnet ist, gibt es werktags kein Abendgeschäft. Am Wochenende blieben die Öffnungszeiten unverändert von 9 Uhr bis Mitternacht.

Gerade das Abendgeschäft an den Wochentagen sei unberechenbar, sagt Knoth. Das macht auch die Personalplanung schwierig. In den beiden Betrieben in Ladenburg und Schriesheim sind 70 Mitarbeiter beschäftigt, die längst nicht mehr so flexibel wie früher eingesetzt werden können. Mehr als zehn Stunden täglich darf heute niemand in der Gastronomie arbeiten, der Mindestlohn muss eingehalten werden. Die Behörden kontrollieren diese Vorgaben regelmäßig und ahnden Verstöße strikt.

Das Kaffeehaus sei aber immer noch ein Betrieb mit gästefreundlichen Öffnungszeiten, sagt Knoth. "Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet und sind das ganze Jahr für unsere Gäste da." Einem Unternehmer müsse zugestanden werden, betriebswirtschaftliche Veränderungen vorzunehmen. Dass damit Gerüchte aufkommen, mag naheliegend sein. Dass die Gerüchteküche aber derart brodelt, habe er nicht vorhersehen können, sagt Knoth. Er hofft nun, dass es im neuen Jahr damit ein Ende hat.