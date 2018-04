Weinheim. (pr/mare) Der Frühling ist endgültig erwacht. Das zeigen die spektakulären Luftaufnahmen von Fotograf René Priebe. Mit Genehmigung der Stadt Weinheim hat er frühlingshafte Fotoaufnahmen der Burgruine Windeck produziert.

Umgeben von mittlerweile sattem Grün erwacht die Brugruine in den Tag. In der Metropolen Rhein-Neckar wird bereits in den Morgenstunden die Lust auf das von den Meteorologen vorhergesagte warme Wetter geweckt - und das im April! Die Sonne strahlt am blauen Himmel über der Zweiburgenstadt. Auch der Blick in Richtung Odenwald lässt hoffen, dass die prognostizierten 26 Grad tatsächlich erreicht werden können. Und unter dem Motto "Ade Winterblues, willkommen Sonnenschein" soll zum Wochenende sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.