Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Äußerungen des Vorsitzenden der Freien Wähler, Alexander May, beim Heringsessen sorgen für Unmut. Die Grüne Liste Hirschberg hat sich dazu nun in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. "Wieder einmal gab es offenbar Verständnisschwierigkeiten bei den Freien Wählern: Zum einen hat Herr May anscheinend vergessen, welchen Zahlen die FW selbst in den Haushaltsberatungen zugestimmt haben, wenn er die 6,6 Millionen Euro für den evangelischen Kindergarten ,eine Luftnummer der GLH’ nennt", kritisieren die Grünen. Denn der Haushalt für die Jahre 2018 bis 2020 sehe ein Gesamtkostenvolumen von 6,6 Millionen vor.

"Wir von der GLH wissen nicht, was May unter Neubaukosten versteht, doch jeder Bauherr wird seriöserweise seine finanzielle Planung an den Gesamtkosten einschließlich Grundstückserwerb und Nebenkosten orientieren und nicht nur an den reinen Baukosten eines Gebäudes", so die Grüne Liste weiter.

Die RNZ hat noch einmal bei der Gemeinde nachgehakt, welche Kosten genau eingeplant sind. Und in der Tat kann man auf 6,6 Millionen Euro kommen, rechnet man alles zusammen, jedoch ohne Zuschüsse. Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt schlüsselt die voraussichtlichen Kosten wie folgt auf: Für 2018 sind 250.000 Euro vorgesehen; darunter fallen beispielsweise Planungskosten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind dann im Jahr 2019 gut vier Millionen Euro vorgesehen und 2020 noch mal eine Million Euro. Für den Abbruch sind 350.000 Euro veranschlagt; der Grundstückserwerb schlägt mit rund einer Million Euro zu Buche. Macht summa summarum 6,6 Millionen Euro. Allerdings rechnet die Gemeinde noch mit einem Zuschussrückfluss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 1,73 Millionen Euro. "Dabei handelt es sich aber lediglich um Schätzungen", macht Gänshirt noch einmal deutlich.

Aber nicht nur die Kindergarten-Thematik hat die GLH geärgert: May habe offenbar nicht genau gelesen, wenn er der Grünen Liste vorwerfe, den Gutachten für den Bebauungsplan "Sterzwinkel" formale und materielle Fehler zu unterstellen. "Formale und materielle Fehler kann es nicht in den Gutachten geben, sondern im Bebauungsplan. Die Gutachten weisen aber inhaltliche Schwächen auf, was die GLH deutlich gemacht hat", erklären die Grünen.

Dabei gehe es nicht um "Ideologie", sondern "ganz handfest um den langfristigen Bestand des Supermarktes in Leutershausen", betont die GLH. "Was die Freien Wähler treibt, ist dagegen die typische Wachstumsideologie, denn entgegen Herrn Mays Aussagen attestiert das Gutachten Hirschberg eine ausreichende Grund- und Nahversorgung", schreiben die Grünen abschließend.

Hierzu heißt es im Einzelhandelsgutachten der bulwiengesa AG konkret: "Der Edeka-Markt in Leutershausen deckt im 700-Meter- beziehungsweise 1000-Meter-Radius nahezu den kompletten Wohnhausbestand des Ortsteils ab, sodass eine sehr gute räumliche Nahversorgungsabdeckung besteht. Gleiches gilt auch für den Markt in Großsachsen." Allerdings weist das Gutachten auch darauf hin, dass die Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner im Vergleich mit ähnlichen strukturierten Kommunen im Kreis gering ausfalle, selbst nach der Edeka-Erweiterung in Großsachsen.

Zudem geht aus dem Ergebnis der Standortanalyse der bulwiengesa AG hervor: "Insgesamt verfügt Hirschberg an der Bergstraße über eine unterdurchschnittliche Ausstattung sowohl bei Nahrungs- und Genussmitteln als auch Drogeriewaren etc."