Die Feuerwehr gehört zur kritischen Infrastruktur, bei der Ausfälle durch die Omikron-Variante besonders gefürchtet sind. Die Wehren in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen hoffen, dass nicht zu viele Einsatzkräfte gleichzeitig in Quarantäne müssen. Symbolbild: dpa

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg.Die Omikron-Variante besorgt das Gesundheitswesen und die Politik. Ab diesem Montag gilt eine neue Allgemeinverfügung in Baden-Württemberg, die auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte vorsieht, Booster-Imfpungen werden immer wichtiger. "Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne. Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet", mahnt der Expertenrat der Bundesregierung. Die RNZ hat bei den Freiwilligen Feuerwehren in Edingen-Neckarhausen und Ladenburg gefragt, wie sie sich auf die Omikron-Welle vorbereiten.

> Edingen-Neckarhausen: Kommandant Stephan Zimmer blickt mit Sorge in die Zukunft. Offizielle Anweisungen gibt es nicht, aber kurz vor Weihnachten erreichte die Wehren im Unterkreis Ladenburg, zu dem auch die Doppelgemeinde gehört, ein Schreiben des Kreisbrandmeisters. "Was darin steht, machen wir alles schon", sagt Zimmer. "Wir rechnen ja schon seit zwei Jahren mit dem schlimmsten Fall, mehr können wir nicht machen." Dazu gehört unter anderem, dass der Übungsbetrieb wieder ausgesetzt ist. Seit Oktober, als die Doppelgemeinde zu einem Hotspot im Rhein-Neckar-Kreis wurde, üben die Brandbekämpfer online. Außerdem wird nach einem Einsatz alles desinfiziert, FFP 2-Masken sind während des Einsatzes Pflicht, und statt neun werden die Wagen nur mit sechs Wehrleuten besetzt.

"Glück haben wir auch, weil wir bei kleineren Einsätzen sowieso in zwei Zügen unterwegs sind", sagt Zimmer. Außerdem gilt im Einsatz die 2 G-Regel. "Das haben wir schon im Sommer eingeführt für den ganzen Unterkreis", sagt Zimmer. "Wir ziehen alle gleich, damit sind wir der Politik anscheinend voraus." Politik und Katastrophenschutz hätten unterschiedliche Blicke auf die Situation. "Wir sagen immer, wir müssen ,vor die Lage kommen’, die Politik reagiert nur. Aber natürlich liegt das auch an gesellschaftlichen Zwängen."

Zimmer befürchtet wie der Expertenrat der Bundesregierung, dass durch die Omikron-Variante viele Einsatzkräfte gleichzeitig durch die Quarantäne ausfallen könnten. "Aktuell haben wir schon einen Kameraden mit dieser Variante", erzählt er. "Dessen Kontaktpersonen müssen auch mit negativem PCR-Test in Quarantäne bleiben, sie können sich nicht frei testen." Das könnte mit zunehmendem Infektionsgeschehen problematisch werden. "Wenn eine Wehr durch Quarantäne gebeutelt ist, unterstützen die Nachbarwehren. Das ist auch jetzt schon so, wenn eine zum Beispiel geschlossen auf einer Beerdigung ist", erklärt der Kommandant. "Die Strukturen, die wir schon haben, werden derzeit lediglich vertieft", führt er aus. "Ich hoffe nur, dass wir nicht an den Punkt kommen, dass alle Wehren ausfallen."

Zimmer blickt mit einem gewissen Pessimismus in die Zukunft. "Wir werden so lange mit dieser Pandemie zu tun haben, bis weltweit ein vernünftiger Impfstoff zur Verfügung steht", sagt er. "Dieses Kirchturmdenken ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen global denken."

> Ladenburg:In der Römerstadt macht sich Kommandant Pascal Löffelhardt ebenfalls Gedanken. "Wir haben schon im November die Bremse reingehauen und den Übungsbetrieb eingestellt", erzählt er. Auch die Ladenburger fahren zu sechst statt zu neunt pro Wagen in den Einsatz, das Feuerwehrhaus darf nur für einen Einsatz betreten werden.

Löffelhardt ist froh, dass die Wehrmitglieder alle die Möglichkeit hatten, sich boostern zu lassen. "Man weiß einfach nicht, wie hart es wirklich kommt", sagt er. "Wir müssen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit sein", betont er. "Das ist bei uns nicht wie bei Vereinen. Wenn wir ausfallen, geht es um die Sicherheit der Bürger."

Dass alle Feuerwehren selbst Sicherheitskonzepte erstellen müssen, versteht er. "Ein Patentrezept, das für alle funktioniert, ist sehr schwierig", meint der Kommandant. "Aber ein Leitfaden, der einen Rahmen gibt, wäre optimal." Er sei könne sich etwa vorstellen, dass man zum Beispiel einen Wert festlegen könnte, ab dem Kameraden als nicht mehr infektiös gelten und wieder in den Einsatz fahren dürften, wenn sie sich gut fühlen. Über solche Lösungen werde man wohl nachdenken müssen, glaubt Löffelhardt.

Oder, dass Mitglieder der kritischen Infrastruktur beispielsweise einen weiteren kostenlosen PCR-Test bekommen, durch den die Quarantäne – bei negativem Ergebnis – früher beendet werden könnte. "Und wenn man sich tatsächlich solche Dinge überlegt, sollte man das deutschlandweit machen. Damit sich so etwas nicht jeder einzelne Kommandant ausdenken muss", findet Löffelhardt. Insgesamt gibt sich der Kommandant trotz der Befürchtungen hoffnungsvoll. "Man kann ein bisschen nervös sein, aber unterm Strich bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen."