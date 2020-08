Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein großer Neujahrsempfang im Januar und dann ab März gar nichts mehr: Lockdown in Schulen, Kindergärten, Geschäften, Gasthäusern und Notbetrieb im Rathaus. Ein kommunaler Haushalt, der schwächelt, Baugebiete, die sich verzögern, gereizte Stimmung im Gemeinderat vor den Sommerferien. Anstrengende Monate für alle, über die die RNZ mit Bürgermeister Simon Michler im Sommerinterview sprach.

Sars-CoV-2 bestimmt seit diesem Jahr alle Lebensbereiche. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal von diesem Virus erfahren haben?

Das Virus schien lange weit weg zu sein. Wie jeder andere hörte ich seit Februar regelmäßig davon in den Medien. Bis Anfang März wurde es aber auch bei uns im Rhein-Neckar-Kreis nicht als große Gefahr eingestuft, obwohl bereits Infektionen aufgetreten waren. Am 6. März bekam ich die Information über die ersten Fälle in unserer Gemeinde. Da damit zugleich eine Schulschließung verbunden war und sich die Lage in Deutschland parallel täglich verschlechterte, wurde einem schnell bewusst, dass dieses Virus unser Leben noch länger bestimmen würde.

Als Bürgermeister tragen Sie eine besondere Verantwortung für die Bürger der Gemeinde. Wie schwer war es, dieser gerecht zu werden, welche Anstrengungen waren nötig?

Der Schlüssel war für mich, sich voll und ganz auf die eigene Gemeinde zu konzentrieren. Der Bund, die Länder und der Landkreis haben insgesamt bisher großartige Arbeit geleistet und es einem Bürgermeister relativ leicht gemacht mit dem Virus bestmöglich umzugehen. Ohne das Vertrauen des Gemeinderats und dem täglichen intensiven Austausch mit meinen Mitarbeitern hätte das aber nicht funktioniert, da viele kleine und kurzfristige Entscheidungen vor Ort getroffen werden mussten.

Die Fraktionen schwankten in ihren Kommentaren zum Finanzbericht des ersten Halbjahres zwischen Düsternis und vorsichtigem Optimismus. Wo liegen Sie mit Ihrer Einschätzung?

Mein Lieblingsfußballtrainer Ralph Hasenhüttl hat 2012 kurz vor dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga mit dem VfR Aalen einmal Folgendes gesagt: "Wir spielen keinen besseren Fußball, wenn wir ständig über den Aufstieg reden." Und wir haben nicht mehr Geld, wenn wir ständig über Finanzprognosen reden. Einen Luxushaushalt hatten wir sowieso nie. Wir müssen uns im Prinzip wie immer konsequent auf die Aufgaben konzentrieren, die wir finanziell beeinflussen können und die notwendig sind, um die Lebensqualität in der Gemeinde hochzuhalten. Ich bin jedenfalls optimistisch, auch weil ich Vertrauen in unsere Bundes- und Landesregierung hinsichtlich von Förderprogrammen habe.

Corona, Umstrukturierungen im Rathaus, zahlreiche Anträge der Fraktionen, neue Arbeitsgruppen – jede Menge Arbeit und Sorgen also. Ist Bürgermeister immer noch der schönste Job auf der Welt?

Für mich schon. Mir gefällt es, immer wieder neue Herausforderungen anzugehen und diese auf meine Art zu lösen. In den letzten Wochen und Monaten kam aber wirklich viel zusammen. Deshalb freue ich mich nach sieben Monaten ohne Pause auf zwei Wochen Urlaub.

Die Stimmung in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause war etwas seltsam – in Teilen ungeduldig und gereizt. Wie erklären Sie sich den Umgang der Fraktionen mit der Verwaltung?

Das fand ich auch. Im Kreistag war es übrigens nicht besser. Jeder von uns hatte in den vergangenen Monaten mit teilweise ganz privaten Einschränkungen zu kämpfen und wird diese auch in den nächsten Monaten haben. Es ist einfach nur menschlich, wenn in einer solchen Phase die Stimmung etwas gereizter ist. Das merke ich auch in der täglichen Zusammenarbeit mit den Bürgern.

Für das Neubaugebiet „Neckarhausen-Nord“ braucht es noch ein paar Verhandlungen mit den Vereinen.

Die SPD drängte erneut darauf, mit den Vereinen in Neckarhausen Verträge zu schließen, damit es im Neubaugebiet "Neckarhausen-Nord" rechtssicher weitergeht. Wie ist denn nun genau der Stand der Dinge?

Der erste Bauabschnitt kann nächstes Jahr auf dem ehemaligen Kleintierzuchtgelände beginnen. Für die weiteren Abschnitte sind noch Einigungen mit den betroffenen Vereinen notwendig. Mit den Hundesportlern sind wir schon relativ weit, ein Durchbruch in den Verhandlungen wurde aber noch nicht erzielt. Dieser ist für kommenden Herbst angepeilt. Mit der DJK und dem FC Viktoria wird sicherlich auch noch der eine oder andere Abend mit den Fraktionen notwendig sein. Dazu muss jede Fraktion ihren Beitrag leisten.

Mit welchen Themen geht Edingen-Neckarhausen in den Herbst und Winter? Was steht im ersten Quartal 2021 an?

Wir müssen versuchen, einen soliden Haushalt 2021 vorzubereiten, mit dem wir auch in Zukunft unsere Pflichtaufgaben erfüllen können. Spätestens mittelfristig sind weitere Kita-Plätze notwendig, und die Planung der Schulsanierung in Edingen soll verabschiedet werden. Die kleineren Wohnbauprojekte kommen endlich in die Umsetzungsphase, und allgemein soll die Bürgerbeteiligung wieder Fahrt aufnehmen. Es gibt immer wieder neue Themen, die mit der Bevölkerung diskutiert werden sollen. Beispielsweise die Lebensmittel-Nahversorgung in Neckarhausen.

Gibt es hier Neuigkeiten zum Markthaus oder über Alternativen?

Mit der Geschäftsführung der GBG Mannheim, zu der das Markthaus in Neckarhausen ja jetzt gehört, sind wir in zielführenden Gesprächen, damit die Nahversorgung in der Ortsmitte von Neckarhausen dauerhaft gesichert werden kann. Parallel hören wir uns auf dem Markt um, was es sonst noch für Alternativen gibt. Hierzu gibt es aber noch keine nennenswerten Neuigkeiten.

Die Bürgerbeteiligung soll wieder Fahrt aufnehmen. Denken Sie da an Bürgerversammlungen?

Eine Bürgerversammlung mit Neujahrsempfang in etwas abgewandelter Form strebe ich weiterhin für Januar an. Themenbezogen soll es auf jeden Fall Bürgerinfoveranstaltungen geben, wenn neue Projekte geplant sind. Außerdem sollen die Bürger zu geeigneten Themen baldmöglichst über die Umfrage-App einbezogen werden können.