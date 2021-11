Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Kürzlich wurde Bernd Kreissig in sein Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Edingen eingeführt, nachdem er dort bereits seinen zweijährigen Probedienst absolvierte. Kreissig ist Jahrgang 1965 und war zuvor beruflich anderweitig beschäftigt. Die RNZ sprach mit ihm über seine späte Entscheidung, Pfarrer zu werden, über nützliche Erfahrungen und neue Aufgaben.

Sie haben in Ihrer Lebensmitte beschlossen, Pfarrer zu werden. Warum?

Ich muss offen zugeben: Ich hatte kein irgendwie geartetes Berufungserlebnis, sondern wollte mich in meinem bürgerlichen Beruf im letzten Drittel noch mal verändern. Und da hatte ich ja noch dieses abgeschlossene Theologiestudium von vor 25 Jahren in der Tasche. Ich habe die Kirche dann mal aufgenommen in die Liste möglicher neuer Beschäftigungsorte. Im Prozess wurde es von Runde zu Runde interessanter. Als mir die Kirche schließlich die Chance gegeben hat, habe ich mit meiner Frau ausführlich darüber gesprochen, denn eine solche Entscheidung verändert das Leben von beiden Partnern deutlich und kann deshalb nur gemeinsam getroffen werden. Danach habe ich das Angebot sehr gerne angenommen.

Zuvor haben Sie in der IT-Branche und als Manager gearbeitet – bringen Sie aus diesem anderen Berufsleben Erfahrungen mit in den Beruf eines Pfarrers ein? Wenn ja, was ist besonders nützlich?

IT-Kenntnisse sind heute ja in so gut wie allen Berufen nützlich. Tatsächlich habe ich in den pfarramtlichen Prozessen einige Dinge so umgestellt, dass Abläufe schneller, verlässlicher und weniger aufwendig geworden sind. Auch gibt es nun eine zeitgemäße Website, sichere Datenhaltung in der Cloud und anderes mehr. Insgesamt habe ich jedoch noch mehr von den Erfahrungen profitiert, die ich im Management von Unternehmen gesammelt habe. Das Führen von Personal und Teams, das Leiten von Sitzungen, der Umgang mit Geld, Buchhaltung und Abschlüssen, öffentliche Kommunikation und Marketing, aber auch Dinge wie persönliche Arbeitsmethodik und Zeitmanagement haben sich als hochgradig nützliche Vorerfahrungen erwiesen.

Das Studium der evangelischen Theologie sollte weniger theorielastig sein ... Stimmen Sie eher zu oder nicht?

Der Soziologe Kurz Lewin hat einmal formuliert: "Nothing is as practical as a good theory." Dem stimme ich zu, und wirklich gute Theologie hat eigentlich fast immer einen klaren Bezug und gute Übertragbarkeit in die Praxis. Außerdem ist eine der fünf Hauptdisziplinen im evangelischen Theologiestudium die "praktische Theologie", das nennt sich wirklich so. Da lernt man unter anderem richtig handfeste Dinge: Wie hält man ein Baby bei der Taufe, und übt das mit dem Wasser auch mal mit einer Puppe. Oder: Welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelten für den Küster? Wir haben sogar mehrfach Schauspielunterricht von bekannten Fernsehschauspielern bekommen, um Predigten möglichst attraktiv zu gestalten. Richtig ist aber: Das Curriculum muss besser auf die heutigen Anforderungen angepasst und auch stärker in die Gemeinde integrierte Formen des Studierens möglich werden. Gut wäre zum Beispiel, wenn mehr Theologen lernten, wie man mit Jugendlichen einen Rap produziert, und sicher gibt es umgekehrt auch dogmengeschichtliche Themen, mit denen sich nicht alle Geistlichen auseinandersetzen müssen.

Welche Aufgaben sehen Sie für sich als Pfarrer?

Wir haben einen zutiefst lieben und liebenden Gott. Das gemeinsam zu erleben, weiterzuerzählen und die Freude darüber auszudrücken und anderen Menschen zu dienen, das ist meine Aufgabe. Und dann richte ich mich nach dem, was die Gemeinde vor Ort braucht. In Edingen ist das zum Beispiel die Arbeit an der Frage, wie wir noch mehr Menschen gewinnen können, die sich ehrenamtlich engagieren. In der Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel, oder am PC für den Gemeindebrief – da gibt es viel Bedarf und viele Möglichkeiten. Und schließlich, das ist eine Einsicht aus meiner Zeit als Führungskraft in der freien Wirtschaft: Ich bin dann am wirksamsten, wenn ich meine Tätigkeitsschwerpunkte dort setze, wo ich meine Stärken habe. Deshalb nehme ich mir viel Zeit für Begegnungen und Gespräche. Aber auch für Organisatorisches und Management. Und ich nehme mir Zeit für die Theologie. Da sind wir dann wieder bei der praxisrelevanten Theorie.

Die christlichen Kirchen verlieren ihre Gläubigen – wie könnte eine Gemeinde wie Edingen diesen Trend wenigstens im Kleinen aufhalten?

Ich glaube nicht, dass es mehrheitlich die Gläubigen sind, die gehen. Sondern Menschen, zu denen wir zumindest im Moment nicht durchdringen, für die wir vielleicht auch keine ansprechenden Angebote haben, oder die schlicht in einer Lebensphase sind, wo sie sich woanders hinwenden. In früheren Zeiten wären sie vielleicht aufgrund sozialen Drucks in der Kirche geblieben – es ist gut, dass heute das niemand mehr tun muss, auch wenn die Mitgliedszahlen dann niedriger sind. Jedenfalls aber müssen wir mit aller Kraft unser Engagement fortsetzen, genau das zu tun, was Menschen brauchen und was ihnen guttut. Edingen braucht mehr Kindergartenplätze – also erweitern wir unser Engagement, obwohl wir schon Träger von drei Kitas sind. Wir haben gerade eine Jungschar gegründet, es entsteht eine Krabbelgruppe. Wir bieten in unseren Chören und Kreisen Gelegenheit zum Erlernen und Praktizieren von Musik. Wir besuchen ältere und kranke Menschen, und eben ganz besonders: Wir eröffnen die Möglichkeit, gemeinsam Gott zu loben, danken und bitten, sein Wort zu hören, sich Liebe und Lebensperspektive schenken zu lassen. Das alles wirkt dem Austrittstrend ganz sicher entgegen. Und mit denjenigen, die all dies gerne in Anspruch nehmen, aber trotzdem die Kirchensteuer sparen möchten, mit denen versuchen wir im Gespräch zu bleiben, unter anderem mit Verweis auf den, wie ich finde, letztlich überschaubaren Betrag. Und ein Letztes: In Edingen gibt es, neben den Säuglingstaufen, übrigens durchaus auch Eintritte von Erwachsenen in die Gemeinde.

Das klingt zwar sehr schön, aber trotzdem: Das Geld wird zwangsläufig knapper. Haben Sie als Pfarrer nicht doch ein sinkendes Schiff bestiegen?

Ich bin zutiefst vom Gegenteil überzeugt. Kirche würde auch ohne Kapital, ohne Gebäude und ohne professionelles Personal funktionieren. Wir sind davon nicht abhängig, das wissen wir seit den ersten Christen, also der Urkirche. Ich würde das zwar nicht anstreben, möchte ohne Not weder auf die Kindergärten noch auf professionelle theologische Ausbildung verzichten. Aber gehen würde es. Kirche war immer schon, äußerlich gemessen, ein Auf und Ab. Aber sinken – nein. "Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit", wie es im Lied so schön heißt.

Wie könnte Ihrer Ansicht nach eine Kirche auf Höhe der Zeit aussehen?

Auch wenn noch viel zu tun ist: Von diesem Ideal sind wir doch gar nicht so unendlich weit weg, finde ich. Einmal abgesehen davon, dass alles gerne noch etwas schneller gehen dürfte: Kirche bildet die gesellschaftliche Vielfalt und Komplexität ab. Kirche wird moderner, digitalisiert sich, ohne dabei aber vorschnell gute Traditionen oder gar Identität über Bord zu werfen. Vor allem aber ist Kirche darin auf der Höhe der Zeit, dass sie erkannt und anerkannt hat, dass sie dem Wandel unterworfen ist, ihn also sowohl zu akzeptieren als auch zu gestalten hat.

Nennen Sie doch mal ein oder zwei Dinge, die Ihnen besonders viel Freude machen in Ihrer Arbeit.

Kinder, die mich anstrahlen, zum Beispiel im Kindergarten, in der Jungschar oder sogar hinter den Zäunen und Hecken, wenn ich durch Edingen gehe. Unser Kirchengemeinderat, der so herzlich und fröhlich, aber zugleich doch auch sehr produktiv arbeitet. Oder dass so viel Musik in dem Beruf vorkommt – ganz besonders in Edingen mit seinen vielen Chören und musikalischen Kreisen – und ich sogar meine Mittagspause auf der Orgelbank verbringen kann. Und ganz allgemein gesprochen der hohe Freiheitsgrad in meiner Arbeit, das heißt, dass ich vielfach selbst entscheiden kann, welche Dinge ich wann und wie tue.

Und ein Wunsch, wenn die "blaue Fee" vorbeikommt?

Dass nächsten Herbst im dann fertigen neuen Gemeindehaus eine Band unserer Jugendlichen probt!