Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Bürgermeister Simon Michler kandidiert am 4. Juli bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall. Für seinen Wahlkampf will der Christdemokrat viel vor Ort sein und seinen Urlaub dafür großteils aufbrauchen. Das bedeutet, dass sein Stellvertreter Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) in dieser Zeit gefragt ist – und sollte Michler die Wahl in Schwäbisch Hall für sich entscheiden auch darüber hinaus. Was das für den 66-jährigen Liberalen bedeutet, erzählt er im RNZ-Interview.

Herr Herold, wenn Bürgermeister Simon Michler in Schwäbisch Hall gewählt wird, wird seine Stelle in Edingen-Neckarhausen frei. Wäre das was für Sie?

Nein. Diese Frage wird mir aktuell oft gestellt, aber das ist längst erledigt. Und jetzt ist es auch eine Generationenfrage. Die Gemeinde braucht da jemand anderen.

Und zwar?

Na ja, es ist noch längst nicht entschieden, dass Simon Michler in Schwäbisch Hall gewählt wird, das wird sicher nicht einfach. Aber sollte dem so sein, könnte auch gern eine Frau übernehmen. Ich habe mit Frauen in Führungspositionen bisher immer gute Erfahrungen gemacht, im Kreistag habe ich mit Claudia Felden als Fraktionsvorsitzende selbst eine Chefin. Und ich finde, es wäre nicht schlecht, wenn mal wieder jemand aus der Gemeinde kandidiert. Vom ,neutralen Blick von außen’ halte ich nicht viel. Wer neu in die Gemeinde kommt, muss sich auch orientieren und macht das genauso mit seinen Leuten vor Ort.

Als Bürgermeisterstellvertreter kommt jetzt eine Menge Arbeit auf Sie zu. Wie geht es nun weiter?

Simon Michler startet jetzt seinen Wahlkampf. Im April ist er deswegen immer donnerstags und freitags in Schwäbisch Hall. Danach wird man weitersehen, er ist klug genug, flexibel mit Entwicklungen umzugehen. Und ich bin auch flexibel.

Das heißt?

Wie ich plane, hängt von der Wahl ab. Wenn Simon Michler die Wahl in Schwäbisch Hall für sich entscheidet, wird es richtig ,lustig’, dann bin ich erst mal eine Weile allein. Aber bei schwierigen Entscheidungen kann ich die Fraktionen befragen, das habe ich auch letztes Jahr schon gemacht.

Welche schwere Entscheidung mussten Sie da treffen?

In der Urlaubsvertretung kam die Frage auf, ob wir einen Nachtragshaushalt brauchen. Unser Kämmerer Manfred Kettner hat davon abgeraten, und ich habe die Fraktionen befragt. Wir haben dann keinen Nachtragshaushalt gemacht und auch keinen gebraucht. In solchen Momenten muss man als Bürgermeisterstellvertreter auch mal entscheidungsfreudig sein, aber nicht leichtsinnig.

Sie müssen den Bürgermeister mitten in einer weltweiten Pandemie für eine längere Zeit vertreten. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Nicht die dynamische Corona-Lage bereitet mir Sorgen für die Vertretung, als Bürgermeister weiß man schließlich nie, was auf einen zukommt. Aber die Finanzen der Gemeinde bereiten mir Sorgen. Wie bezahlen wir das Hebewerk, die Pestalozzischule und das Hilfeleistungszentrum? All diese Investitionen sind überfällig, und dazu kommen noch ,kleine’ Dinge wie die Kanalisation oder Spielplätze. Auch der Öffentliche Nahverkehr wird teurer werden, und wir bezahlen schon jetzt rund 900.000 Euro jährlich. Und wie geht es beim ehemaligen evangelischen Gemeindehaus weiter? Mir schwebt dort langfristig eine Kinderkrippe vor. Den Saal mitten in der Gemeinde könnte man besser nutzen.

Wie binden Sie den Job in ihren Alltag ein?

Ich bin als Anwalt freiberuflich tätig, da kann ich mir die Zeit gut einteilen. Verreisen kann man derzeit sowieso nicht. Und wenn es doch hart auf hart kommt, gibt es noch drei weitere Stellvertreter. Außerdem habe ich großes Vertrauen in das Team im Rathaus, viele Mitarbeiter kenne ich seit etlichen Jahren.

Damit, dass Sie den Bürgermeister womöglich über Monate vertreten müssen, haben Sie bei der Wahl 2019 sicher nicht gerechnet. Bereuen Sie die Entscheidung, Stellvertreter zu sein?

Nein, das habe ich bis jetzt noch nie. Es ist einfach schön, mit den Rathausmitarbeitern zusammenzuarbeiten, ich fühle mich voll akzeptiert. Bei Entscheidungen halte ich die Rübe hin. Führung auf Vertrauensbasis habe ich in meinem Berufsleben praktiziert, und das hat sich immer ausgezahlt. Das wird auch hier so sein.