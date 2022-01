Eine Hummel sitzt auf einer Obstbaumblüte auf einer Streuobstwiese in Edingen. Auch Insekten zählen zur Biodiversität, die zum Beispiel die OGL fördern will. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (nip/krs) Die RNZ stellt den Fraktionen und Einzelgemeinderat Ulf Wacker Fragen. Dabei geht es um den Status quo, aber auch um die Blicke der Gemeinderatsmitglieder auf die Zukunft Edingen-Neckarhausens. Heute erscheint Frage fünf:

Welches Projekt wollen Sie 2022 forcieren?

Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV): In 2022 sollten wir in Neckarhausen-Nord einen großen Schritt vorankommen und vor allem endlich mit den Vereinen, die dort ihren Platz aufgeben müssen, eine Einigung erzielen. Die Entwicklung dieses Gebietes wird durch Verkauf und Verpachtung zu dringend benötigten Einnahmen für die Gemeinde führen. Auch die überfällige Sanierung der Pestalozzi-Schule muss zügig vorangehen. Für die Planung des Umzugs der Feuerwehr gilt das Gleiche, auch wenn insgesamt noch einige Jahre bis zur Realisierung des Projektes vergehen werden. Allein die Planung und Ausschreibung nehmen viel Zeit in Anspruch.

Thomas Hoffmann (OGL):Die Themen Klimaschutz und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen stehen bei uns im Vordergrund. Beim Klimaschutz wurden – zuletzt zusammen mit UBL-FDP/FW und der Fraktion der Linken – sehr gute Anträge formuliert, die umgehend realisiert werden müssen. Der immense Artenrückgang muss aufgehalten werden – die Biodiversität gehört nämlich zu unseren unverzichtbaren Lebensgrundlagen. Deshalb brauchen wir zum Beispiel mehr Biotope – Stichwort Biotopovernetzungskonzept – und mehr Ideen zum Schutz und der Erhaltung der Natur bei allen Projekten, insbesondere bei Baugebieten – Stichwort: mehr Natur in der Stadt.

Michael Bangert (SPD):2022 wird mit dem Klimaschutzantrag und Neckarhausen-Nord zwei Schwerpunkte haben. Wir verhehlen allerdings nicht, dass wir Neckarhausen-Nord schon lange zum Schwerpunkt erhoben haben, aber bis jetzt nichts voranging. Noch immer haben wir keinen gültigen Vertrag mit den umzusiedelnden Vereinen. Dies hat Thomas Zachler in allen Haushaltsreden der letzten fünf Jahre angemahnt. Hier muss der Bürgermeister endlich aktiv werden. Auch der Klimaschutzantrag hängt von der Finanzierung ab. Die Gemeindefinanzen müssen angesichts der Aufgaben auf eine vernünftige Basis gestellt werden.

Edgar Wunder (Die Linke): Mit der zur Anschaffung beschlossenen Bürgerbeteiligungs-Software "Consul" gilt es, bei wichtigen weichenstellenden Fragen der Gemeindeentwicklung die Bürgermitwirkung zu stärken. Noch 2022 sollte damit abgestimmt werden, ob ein Supermarkt am westlichen Ortsausgang von Neckarhausen gewünscht ist oder nicht, alternativ gegebenenfalls auch in Form eines regulären Bürgerentscheids. Es soll eine Standortentscheidung geben, wo die Gemeinde einen größeren Solarpark ermöglichen will sowie die Verabschiedung eines ambitionierten Fahrplans für die Energiewende. Auch zum Neckaruferweg in Edingen und zu anderen Teilen des Radwegenetzes sind Entscheidungen fällig. Zu all dem wird meine Fraktion konkrete Anträge einbringen.

Ulf Wacker (Einzelgemeinderat): Mein Thema für das nächste Jahr ist die Haushaltsanierung. Da mein großes Vorhaben für das vergangene Jahr, die zusätzliche Klimaschutz-Stelle im Rathaus, jetzt ja tatsächlich kommt, bin ich mal sehr mutig: Wir werden bis zum Jahresende 2022 einen klaren Weg in Richtung Haushaltsanierung definiert und beschlossen haben! Und wir werden die ersten drei großen Schritte auf diesem Weg eingeleitet haben! Zum Beispiel entschlossene Sparsamkeit bei den anstehenden Projekten plus kleinere klimafreundliche Wohngebiete plus Parkraumbewirtschaftung!

Anmerkung der Redaktion: Die RNZ hat alle Fraktionen und Einzelgemeinderat Ulf Wacker am 29. Dezember ihren Fragenkatalog zukommen lassen. Trotz mehrmaliger Nachfrage der Redaktion hat die CDU-Fraktion der RNZ bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Rückmeldung zu Frage fünf gegeben. Daher fehlt die Stellungnahme der Fraktion in diesem Teil der Serie.