Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wir sind richtig happy hier. Die Anbindung ist klasse", sagt Michael Schenk, Geschäftsführer der Epicto GmbH. Das Unternehmen für Veranstaltungs- und Konferenztechnik zog Ende 2010 von Schriesheim in die Drechslerstraße, renovierte und sanierte dort das erworbene Gebäude. Im Schriesheimer Gewerbegebiet, sagt Schenk, sei flächenmäßig "nichts zu machen" gewesen. Und er wollte in der Region bleiben, weil auch hier die Hauptkunden sind. In Edingen-Neckarhausen sei es "optimal". "Und die Fähre morgens und abends, das ist so ein Kleinod. Zweimal am Tag Urlaubsfeeling", schwärmt Schenk.

Doch das gut aufgestellte Unternehmen mit 65 Mitarbeitern hatte zunächst einige Probleme mit der vorhandenen Infrastruktur. "Angefangen hat es mit dem Strom", schildert Marketingleiterin Maja Schenk. Man sollte doch annehmen, dass ein Gewerbegebiet ausreichend versorgt sei, gibt Michael Schenk zu bedenken. "2010 ging es noch, aber mit der Erweiterung kamen die Themen Strom und Internet auf uns zu", sagt er.

"Internet, das ist doch ein Standortfaktor": Epicto-Geschäftsführer Michael Schenk, Marketingleiterin Maja Schenk und IT-Leiter Sascha Volk (v. l.).

Zumal Epicto im Medienbereich arbeitet: Auf dem Produktionsserver laufen viele Daten von Kunden auf, Filme und Videos werden für anstehende Veranstaltungen bearbeitet. Sascha Volk, der technische Leiter, sagt, selbst zuhause habe er mehr Internet-Leistung als in der Firma.

2013 expandierte Epicto, kaufte die ehemalige Druckerei Knopf hinzu. Und konnte per Leitung ans vorhandene Trafohaus andocken. "Wir haben dann auf eigene Kosten die Straße öffnen lassen", sagt Michael Schenk. Doch es reichte nicht lange, weil der Bedarf an Strom für Licht- und Medientechnik wuchs. "Eigentlich dachten wir, der Stromversorger müsste sich da kümmern. Die Gemeinde selbst hat uns an EnBW verwiesen", so Schenk weiter. Doch der Versorger erklärte, die Aufrüstung sei Kundensache. Also investierte Epicto 50.000 Euro in ein zweites Trafohaus.

Die schwache Internetverbindung war das zweite größere Problem. "Das hat uns manchmal lahmgelegt, und wir mussten im ganzen Haus die Nachrichtendienste sperren, weil die viel Leistung gezogen haben", sagt Maja Schenk. Mit dem vorhandenen normalen DSL-Anschluss von zehn Megabit pro Sekunde (Mbit) könne man als Firma nicht viel anfangen. "Montagmorgens, wenn jeder den Rechner hochgefahren hat, haben die Updates von Windows erst einmal alles auf Eis gelegt", schildert Sascha Volk.

Geändert hat sich der Zustand erst, als vor zwei Jahren neue Glasfaserleitungen bestellt wurden. Die Telekom verlegte drei bis fünf Kilometer Leitung bis zum nächsten Knotenpunkt. 80.000 Euro Umbaukosten, das hole sich der Anbieter vom Kunden wieder, erklärt Volk. Epicto zahlt allein 1400 Euro im Monat für die 200-Mbit-Geschäftsleitung. "Wenn man niemanden im Haus hat, der auf Augenhöhe mit den Telekommunikationsunternehmen reden kann, ist man verlassen", meint Michael Schenk.

Neben den Investitionen, die man als Firma tätigen müsse, um arbeiten zu könne, müsse man sich also auch Fachwissen an die Seite holen. Gut, dass Volk über dieses Wissen verfügt. "Internet, das ist doch ein Standortfaktor", sagt er. Schenk fragt sich derweil, was im neuen Gewerbegebiet geplant ist. Und Volk sagt, Internet dürfe heutzutage eigentlich nichts kosten. Aber die Wettbewerbsfähigkeit sei eben nicht da. Kurzfristig könne Epicto sogar seine Leistung erweitern - gegen Gebühr natürlich.

Michael Schenk und seine Tochter schildern weitere Ärgernisse. Die ehemalige Flüchtlingsunterkunft rotte vor sich hin. Doch das Gebäude hat der Rhein-Neckar-Kreis gemietet. Die Parkplatz- und Verkehrssituation sei unbefriedigend. "Das Gewerbegebiet ist zum Parkplatz für Lastwagen mutiert", findet Michael Schenk. Diese würden teils über Monate hinweg parken, nickt Maja Schenk. Und viel Müll lande im Vorgarten, den man für viel Geld eigens angelegt habe.

Und nicht zuletzt seien der Zustand der Müllumladestation von Sita und die Gehwege dort wirklich übel, findet Maja Schenk. "Gehen kann man dort nicht, da liegt alles voller Müll, und zugewuchert ist es auch."

Der Gemeinde sind viele Probleme bekannt. Neben der Internetverbindung, von Stabsstellenleiterin Carola Koch in ihrem ersten Sachstandsbericht zur Wirtschaftsförderung vor einiger Zeit angesprochen, wisse man auch um die Zustände im Gewerbegebiet.