Ganz so wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie (unser Bild) wird der Schulstart am Montag nicht. Ein Stückchen Normalität wird es dennoch geben. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (krs) Ab kommendem Montag startet in Grundschulen wieder der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Aber wie genau wird das in der Doppelgemeinde ablaufen? Die RNZ sprach mit Hauptamtsleiterin Elke Hugo, Nicole Engelhardt, Leiterin Graf-von-Oberndorff-Schule, und Renate Wacker, Rektorin Pestalozzischule.

"Wir sind auf einem guten Weg, die Schulen haben sich vorbereitet", sagt Hauptamtsleiterin Hugo. Sie ist zuversichtlich, dass alles klappt. "Wir versuchen, die Betreuung wie vor Corona zu gewährleisten." Derzeit laufe eine Umfrage bei den Eltern, um herauszufinden, wie viele eine Kernzeit- oder Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen möchten, und wer vielleicht nur die Schulzeit nutzen möchte. Bis zu den Sommerferien sollen dann Erfahrungen gesammelt werden und danach gegebenenfalls nachjustiert werden. "Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Schule und umrahmende Betreuung sich absprechen und Hand in Hand gehen", meint die Hauptamtsleiterin.

Das sieht auch die Leiterin der Edinger Pestalozzischule Renate Wacker so. "Theoretisch kann jedes Kind jeden Tag voll da sein, wir sind hier von 7.30 bis 16.30 Uhr", erklärt Wacker. Für die Gruppeneinteilung wartet sie noch das Ergebnis der Elternbefragung ab, "und dann müssen wir jonglieren mit unseren Kapazitäten hier", sagt die Schulleiterin. "Es wird sehr, sehr individuell bei uns." Knapp zehn Prozent der Lehrkräfte fallen für den direkten Kontakt mit den Schülern aus. "Das sind dann Kollegen, die in zweiter Reihe tätig sind", sagt Wacker. "Sie arbeiten den Lehrern vor Ort zu." Wer schon vor der Corona-Pandemie ausgefallen ist, fehlt nach wie vor, Ersatz gibt es erst einmal nicht. "Sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Betreuern sollen wir ressourcenneutral sein", erzählt die Schulleiterin.

An der Graf-von-Oberndorff-Schule zählt knapp ein Viertel der Lehrkräfte zur Risikogruppe. "Deswegen können wir keinen vollumfänglichen Unterricht garantieren", erklärt Rektorin Nicole Engelhardt. Konkret bedeute das, dass die Kinder statt 25 Stunden 20 Stunden wöchentlichbeschult werden, also vier Stunden am Tag. Die Klassenstruktur soll an der Graf-von-Oberndorff-Schule beibehalten werden, in die Pausen geht es zu verschiedenen Zeiten, damit die Gruppen auch dann möglichst nicht durchmischt werden. Außerdem sind auch Unterricht im Freien sowie Lernspaziergänge geplant.

Bis zu den Sommerferien müssen Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken, wenn sie eine Infektion fürchten. Deswegen gab es auch an der Graf-von-Oberndorff-Schule eine Befragung. "Bei uns wollen aber fast alle wieder kommen", erzählt Engelhardt. Diejenigen, die zu Hause bleiben, werden weiter von den Lehrkräften digital unterrichtet, die nicht im Präsenzunterricht arbeiten können.

"Es ist wirklich wichtig, dass die Kinder wieder in die Schule können", sagt Engelhardt. "Sie sind hungrig nach sozialen Kontakten und den Lehrern, das merkt man." Das Kollegium freue sich sehr, dass die Schüler nun wieder kommen dürfen.

Der Unterrichtsschwerpunkt liegt bei beiden örtlichen Grundschulen auf den Kernfächern Mathe, Deutsch und Sachkunde. Trocken und langweilig soll es den Schülern dabei jedoch nicht werden. "Es ist ganz klar, dass dazwischen auch mal gebastelt wird", betont Schulleiterin Wacker.

Und wie fängt der neue Corona-Alltag am Montag dann an? "Zu Beginn werden erst einmal die Hygienemaßnahmen besprochen und dann arbeiten wir wieder am Sitzfleisch", kündigt Schulleiterin Engelhardt an.