Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Ausschreibung zur Umrüstung der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik startet in der kommenden Woche. Das teilte Klaus Bellgardt vom beauftragten Büro StepConsult aus Maikammer in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit.

Das Gremium genehmigte die Bewertungsmatrix bei Produktqualität, Wertungskriterien und lichttechnischen Eigenschaften. Bellgardt informierte zudem darüber, dass die Kostenschätzung den Austausch weiterer Lichtpunkte auf LED erlaube.

Dabei handelt es sich um Lampen mit einem sehr hohen Energieverbrauch oder um reparaturanfällige Leuchten wie jene am Rathaus in Edingen. Sie bleiben in ihrer Pyramidenform unangetastet, "wir werden aber innen LED reindrehen", sagte Bellgardt.

Über die Ortsteile verteilt werden 123 Seilleuchten, 79 alte Quecksilberdampfleuchten, fünf Flächenleuchten und 51 "naturnahe Lichtpunkte" am Stangenweg und Rathausabgang ausgewechselt. Am 16. Mai soll der Gemeinderat auf Basis der Ausschreibungsergebnisse die Vergabe beschließen.