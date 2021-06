Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen ist im Vergleich zu anderen Kommunen recht "antragsfreudig": Seit dem vergangenen Jahr stellten die Fraktionen 16 Anträge, viele davon sind noch nicht abgearbeitet. Das liegt auch, aber nicht nur, an der Corona-Pandemie, die seit vergangenem Jahr das öffentliche Leben in hohem Maße einschränkt. So sei es bislang nicht möglich gewesen, einen Termin mit dem Verband Metropolregion Rhein-Neckar für die Wanderausstellung "Stadt, Land, Heimat" zu vereinbaren, teilt die Verwaltung mit. Den Antrag, die Ausstellung nach Edingen-Neckarhausen zu holen, hatte die SPD-Fraktion im Herbst 2020 gestellt.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte sich kürzlich bei den Fraktionen erkundigt, welche Anträge sie 2020/21 gestellt hatten und wie der Stand der Dinge ist. Parallel dazu hatte auch Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold im Rathaus angeregt, Anträge und Prüfaufträge zu sortieren. Einerseits der besseren Übersichtlichkeit wegen, andererseits aber auch deshalb, um die weitere Bearbeitung zu besprechen.

Denn in den Gemeinderatssitzungen selbst gab es dazu in den vergangenen Monaten keine Informationen, wie weit einzelne Anträge schon in ihrer Bearbeitung fortgeschritten sind. "Manche sind leicht zu entscheiden oder wären gar Teil der laufenden Verwaltung", meinte Herold. Stabsstellenleiterin Arras schildert, dass andere, wie beispielsweise jener auf ein Unterbringungs-, Wohn- und Betreuungskonzept für Obdachlose, einfach Zeit brauche. Gestellt wurde er von der UBL-FDP/FWV im November 2020, bearbeitet wird er vom Bürger- und Ordnungsamt. Eventuell steht er in der Juni-Sitzung des Gemeinderats dann auf der Tagesordnung.

Zwei Anträge der SPD sieht Herold als unproblematisch und kurzfristig umsetzbar: Ein "Antrag zur redaktionellen Änderung von Anträgen und Beschlussvorlagen", in denen künftig auch die Finanzierbarkeit gleich berücksichtigt werden soll sowie die "zeitliche Befristung der Sitzungsdauer von Gemeinderatssitzungen" auf maximal 22 Uhr. Im nicht öffentlichen Teil wohlgemerkt. "Ich denke nicht, dass da jemand etwas dagegen haben wird", meint Herold. Zumal die redaktionelle Änderung von Anträgen Sinn mache und auch im Kreistag so gehandhabt werde.

Zwei Anträge der SPD-Fraktion, einer davon gemeinsam mit der CDU, werden nach der Bürgerversammlung am Mittwoch, 9. Juni, in Neu-Edingen weiter behandelt. Dabei geht es um die Einrichtung eines richtigen Spielplatzes in der Lilienstraße und darum, welche Bebauung auf der bisher vorhandenen Spielfläche möglich ist. Die Ergebnisse hieraus will die SPD öffentlich vorgetragen wissen. Die UBL-FDP/FWV beantragte zudem, die Wohn- und Verkehrssituation in Neu-Edingen zu untersuchen, um möglicherweise Verbesserungen zu erzielen. Auch darüber wird nach der Bürgerversammlung gesprochen.

Ein weiterer Antrag von UBL-FDP/FWV und ergänzend hierzu von der SPD ist noch nicht umgesetzt, doch hängt es hier nicht an der Verwaltung: Der Neckarweg soll in einem Abschnitt in "Julius-Helmstädter-Ufer" umbenannt und ein Stolperstein zum Gedenken an den einstigen SPD-Kommunal- und Landespolitiker verlegt werden. Der schwer herzkranke Helmstädter starb am 11. Februar 1945 im Konzentrationslager Dachau. Die SPD will zudem posthum all jene Lokalpolitiker ehren, die von den Ereignissen am 14. März 1933 betroffen waren. Damals hatten Nationalsozialisten eine Gemeinderatssitzung gestürmt. Eine Hinweistafel soll an sie erinnern. Arras meint, ein Termin zur Stolpersteinverlegung sei für Oktober lose vereinbart. Dann könnte zugleich auch die Umbenennung erfolgen und die Gedenktafel aufgestellt werden.

Auch von der CDU, der Offenen Grünen Liste (OGL) und der Linken sind noch Anträge offen. Dazu kommen einige Anfragen und Anregungen sowie eine Petition aus Neu-Edingen, anhängig beim Petitionsausschuss des Landes. Und nicht zuletzt eine Unterschriftenaktion von Neu-Edinger Bürgern zur Verkehrsproblematik in dem Gebietsteil.