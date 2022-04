Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Auf Antrag der Fraktion der UBL-FDP/FWV erstattete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schulsozialarbeiter Reinhard Bracke dem Gremium Bericht über seine Arbeit. Bracke ist seit Oktober 2019 mit einer 75-Prozent-Stelle im Amt und für die rund 280 Schüler an der Pestalozzi-Schule in Edingen sowie für 170 Schüler an der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen zuständig.

Oft gehe es um Einzelfallarbeit, schilderte Bracke. Darum, Kinder zu unterstützen, wenn sie Konflikte mit Mitschülern haben oder gemobbt werden. "Hilfe zur Selbsthilfe", nannte es der Sozialpädagoge. Um kleinere Ärgernisse im Schulalltag selbst lösen zu können, hat Bracke in einem zehnwöchigen Kurs inzwischen 45 Streitschlichter ausgebildet. "Sie sind sehr engagiert. Sie gehen in den großen und kleinen Pausen herum und regeln verschiedene Dinge", sagte er. "Die haben es drauf, die können das."

Kompetenztraining, die Stärkung der Klassengemeinschaften sowie Prävention von Gewalt und Süchten zählen zu seinen Tätigkeitsbereichen ebenso wie die Elternarbeit, Vernetzung mit Kollegen in der Umgebung, Fortbildungen und Seminare. Er sei dabei, die interkulturelle Elternarbeit auszubauen und wolle dafür weitere Mentoren gewinnen. Auf Nachfrage von Lukas Schöfer (CDU) erklärte der Sozialpädagoge, dieses Programm bestünde seit einem Jahr und aktuell habe er zwei Mentoren. Eine Syrerin unterstütze ihn sehr.

Er würde zudem gern, so Bracke weiter, ein soziales Gruppenangebot für auffällige Kinder etablieren. Gedacht sei an ein Angebot dreimal wöchentlich, bei dem gemeinsam zu Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht und Freizeit miteinander verbracht wird.

Im Kontext der Neugestaltung der Unterführung im Amselweg habe er einen Graffiti-Workshop organisieren können: "Die Kinder haben wunderschöne Bilder gemalt", meinte er. Die Unterführung sei nun wieder hell und freundlich. Allerdings ist sie bereits auch wieder mit hässlichen Schriftzügen beschmiert worden. Reinhard Bracke regte an, für jugendliche Sprayer eine Freifläche zur Verfügung zu stellen, wo sie unter professioneller Anleitung besser werden können. "Das funktioniert in Mannheim und Heidelberg." Nach seinem Vortrag, der laut Bürgermeister Simon Michler einen "guten Einblick" in Brackes Arbeit bot, kamen doch einige Fragen auf. Zum Beispiel zur Erreichbarkeit. Er sei fünfmal wöchentlich vor Ort, seine Sprechstunden seien offen. Die Kinder selbst würden ihn inzwischen gut kennen und hätten ihre Scheu verloren.

Sie könnten "jederzeit" zu ihm kommen und gingen danach "meistens beruhigt wieder weg". Dietrich Herold, der ein Gespräch mit Bracke im vergangenen Jahr so interessant fand, dass dies in den UBL-Antrag mündete, erkundigte sich nach der Zusammenarbeit mit Behörden. Zum Jugendamt habe er einen guten Draht, und das gelte auch für die Polizei und andere Stellen. Schöfer fragte, was nach Reinhard Brackes Ansicht noch besser laufen könnte. "Ich bin mit der Situation sehr zufrieden, meine Arbeit wird anerkannt. Und die Lehrer freuen sich, wenn ich helfe."

Er habe gute Unterstützung durch die Schulleiter und die Kollegien. Edingen-Neckarhausen sei ein "guter Ort", der eher Dorfcharakter habe. Roland Kettner (UBL) sagte, er sehe, dass die Schulsozialarbeit immer wichtiger werde. Eventuell bräuchte es hier eine Aufstockung. "Einen zweiten Sozialarbeiter einzustellen, wäre toll", erklärte Reinhard Bracke. Bürgermeister Michler warf ein, es sei eine "gewisse Dynamik in der Sache, auch bei den Zuschüssen". Diese dürfe man nicht "verschlafen", betonte Tobias Hertel (SPD). Das habe man im Blick, versicherte Hauptamtsleiterin Elke Hugo.

Es gebe gewisse Programme mit einer Anschubfinanzierung: "Für spezielle Dinge, nicht eins zu eins für Schulsozialarbeit." Bracke selbst erklärte, er werde zeitlich nicht aufstocken können. Walter Heilmann (OGL) und Gerd Wolf (Linke) erkundigten sich nach der Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum JUZ "13". Sie sei nicht intensiv, erklärte e der Schulsozialarbeiter. Das liege vor allem an den unterschiedlichen Uhrzeiten des JUZ und seiner eigenen.