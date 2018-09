Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. 720 Sitzungen von Gemeinderat und Technischem Ausschuss, unzählige Recherchen, Telefonate, Beratungen und Diskussionen: Es sind beeindruckende Zahlen, die Horst Göhrigs Laufbahn im Bauamt begleitet haben. Seit gestrigen Freitag ist für den 64-jährigen Schluss - seinen letzten Arbeitstag verbrachte er beim Betriebsausflug. Keine ganz schlechte Option, seinen Abschied mit geschätzten Kollegen zu verbringen. Die Feierstunde im Bürgersaal am Abend zuvor zeugte von persönlicher Wertschätzung und Respekt vor Göhrigs Sachkenntnis.

"Ihr Lebenslauf ist geprägt von Kontinuität", sagte Bürgermeister Simon Michler, der kurz die Karriere des Bauamtsleiters skizzierte. Begonnen hatte Horst Göhrig am 1. August 1975 als Gemeindeinspektor. Nach der Staatsprüfung zum gehobenen Verwaltungsbeamten begann er 1979 im Bauamt, dessen Leitung er 1996 übernahm. Von 2010 bis 2017 vertrat Göhrig die Gemeinde im Nachbarschaftsverband, seit zwei Jahren war er in der Verwaltung Michlers stellvertretender Bürgermeister. "Ich konnte mich immer auf Sie verlassen, wenn ich Sie gebraucht habe", sagte Michler, der Göhrigs Engagement "voller Herzblut", sein Wissen, seine Freundlichkeit und Loyalität hervorhob.

Was manche vielleicht nicht wussten: Göhrig war 25 Jahre lang auch Standesbeamter und schloss in dieser Zeit etliche Ehen. Nicht minder wichtig war sein Einsatz für wichtige Bauprojekte in der Gemeinde, unter anderem für die Ortskernsanierung Neckarhausen. Bis zuletzt habe er mit Hochdruck an Bebauungsplänen gearbeitet und Zeitpläne erstellt, sagte Michler, der auch Göhrigs Lebensgefährten für dessen Toleranz und Geduld dankte, wenn der Partner bei Abendterminen im Rathaus festhing. "Danke für die grandiose Zeit", sagte Michler und überreichte, verbunden mit einem Geldgeschenk für ein E-Bike, die Entlassungsurkunde. Namens aller Fraktionen und Gemeinderäte dankte Thomas Zachler (SPD): "Sie waren immer ein profunder Kenner, ein Ratgeber und Aufklärer komplexer Materie", meinte er, und wünschte "allzeit Luft auf den Fahrradreifen". "Es ist schön, dass wir Sie gehabt haben", schloss er.

Für die Kollegen im Rathaus stellte Personalratsvorsitzender Claus Göhrig fest: "Du wirst uns als kompetenter Partner fehlen." Und auch das schallende "Guten Morgen" oder das herzhafte "Mahlzeit", werde man vermissen. Nicht zuletzt auch sein Wissen um den Ort und um Verwandtschaftsverhältnisse sei ein Verlust. "Wir haben immer anders gezählt als du. Wir haben immer die Tage gezählt, an denen wir noch mit dir arbeiten durften", erklärte Göhrigs Namensvetter. Danke sagte auch Horst Göhrigs Nachfolger Dominik Eberle, den der scheidende Bauamtsleiter dreieinhalb Jahre lang vorbereitet hatte. "Sie haben Ihren Nachfolger bestens eingearbeitet", betonte Michler.

Bevor UBL-Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling zum Ständchen für den Jubilar anhob, ergriff der Vielgelobte selbst das Wort, ein wenig verlegen und sichtlich bewegt. "Persönlich stehe ich ja nicht so gerne im Mittelpunkt. Höchstens in der Sache…", sagte Horst Göhrig. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit "seinen" drei Bürgermeistern, angefangen von Werner Herold, der ihn ins Bauamt holte, über Roland Marsch, der ihn dort trotz Wechselwunsch ins Grundbuchamt weitsichtig beließ und nicht zuletzt Simon Michler, mit dem er drei Jahre ebenso vertrauensvoll in "offenem Austausch" verbrachte.

Sein Dank galt aber auch dem Gemeinderat, dessen Beschlüssen er sich stets verpflichtet gefühlt habe, auch wenn er anderer Meinung war, sowie den Kollegen im Rathaus und im Bauhof. Ohne sie wäre alle Anerkennung, die ihm an diesem Abend zuteil wurde, nicht möglich und manche Wogen - die es auch gegeben habe - nicht so leicht zu glätten gewesen.