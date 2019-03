Edingen-Neckarhausen. (ze) Etwas Verwunderung herrschte unter den Mitgliedern des Ausschusses für Technik, Umwelt und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag angesichts der vorgelegten Schlussabrechnung für den barrierefreien Ausbau der RNV-Haltepunkte "Edingen Bahnhof" und "Edingen West". Die Verwunderung bezog sich vor allem darauf, dass seit Fertigstellung der beiden Haltepunkte im Jahr 2012 fast sieben Jahre vergangen sind. "Warum hat das so lange gedauert?", wollte der SPD-Kreis- und Gemeinderat aus Edingen-Neckarhausen, Thomas Zachler, von Landrat Stefan Dallinger wissen. Der wusste aber nur, dass die Schlussabrechnung der RNV erst Ende 2018 in Edingen-Neckarhausen eingetroffen war.

Darüber hinaus waren die Kreisräte auch nicht über die Abrechnung selbst erfreut, zeigt diese doch, dass der Anteil der Kommune an dem Ausbau der beiden Haltestellen um 234.000 Euro auf nunmehr 1,4 Millionen Euro angestiegen ist. Für diesen Kostenanstieg gibt die RNV unterschiedliche Gründe an. So habe sich der Kommunalanteil am Haltepunkt "Edingen West" durch Bauerschwernisse und Verzögerungen durch Minusgrade in der Bauphase um rund 22.000 Euro erhöht. Und die bedarfsgerechte Ausgestaltung der Bike-and-Ride-Station kostete weitere 41.000 Euro zusätzlich. Gleich mit 171.000 Euro schlugen eine geringere Förderung durch das Land sowie Kosten für administrative Tätigkeiten wie Bauüberwachung oder Projektsteuerung am Haltepunkt "Edingen Bahnhof" zu Buche.

Bereits im Jahr 2010 hatte der damalige Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreises zugesichert, 50 Prozent des kommunalen Anteils zu übernehmen. Diesen Beschluss bekräftigten nun die Ausschussmitglieder einstimmig, sodass der Kreis rund 700.000 Euro der Baukosten trägt. "Edingen-Neckarhausen ist froh über diese Kostenbeteiligung", freute sich dementsprechend Dietrich Herold (FDP) für seine Heimatgemeinde.