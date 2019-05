Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein vorgepflanztes Beet im Gewächshaus mieten oder eine mit rund 30 Gemüsesorten bestückte Ackerparzelle, Anteile an der Obsternte erwerben oder die Patenschaft für ein Huhn und das Anrecht auf ein paar Eier pro Woche: Möglich macht das alles das Projekt "Freizeitfarmer", das Richard Bleil vor zwei Jahren als Privatinitiative gestartet hat. Inzwischen ist das Ganze so gewachsen, dass der 35-jährige Biologe und Ökologe seine ganze Arbeitskraft dem Freizeitfarmen widmet.

Das alles hat ein bisschen was von solidarischer Landwirtschaft, womit sich Bleil ebenfalls auskennt. Aber der Vorteil vom Freizeitfarmen sei, dass es keine Eifersüchteleien gebe, weil jeder sein eigenes Stückchen Land beackert oder sich beim Erwerb von Obstanteilen eben nur so viel nimmt, dass für andere genügend übrig bleibt.

Und, falls man eines von zurzeit 20 Hühnern sein Eigen nennt, die Eier aus den Nestern im selbst gebauten Stall holt und in den Holzkasten zum Verteilen setzt. Man bekommt nicht unbedingt das Ei des eigenen Huhns, was letztlich ja keine große Rolle spielt. Jeder hat also seinen Teil, dennoch ist Gemeinschaft da.

"Man braucht kein Vorwissen zum Freizeitfarmen"

Beim Blick über die Anlage im Kirchhofpfad wird klar, wie viel Arbeit Bleil hier investiert hat. Als der Heidelberger die rund 40 Ar große Fläche durch einen Glücksfall pachten konnte, musste er roden und neu anpflanzen. Klasse aber, dass die Gewächshäuser bereits standen.

Heute ist das alles top in Schuss, was auch der Grundstücksnachbar bemerkt haben muss. Er verpachtete Bleil eine weitere 40 Ar große Fläche direkt nebenan. Darüber ist Bleil herzlich froh, denn schon ein Jahr nach Start gab es eine Warteliste. 78 Parzellen sind vergeben, fünf sind frei. Ein Drittel der Freizeitfarmer kommt vom Ort, ein Drittel aus den umliegenden Kommunen wie Ladenburg und Ilvesheim, ein weiteres Drittel aus Heidelberg und Mannheim. Die Nachfrage nach einem Stückchen Land zur Eigenbewirtschaftung ist groß.

"Manche teilen sich auch eine Parzelle oder ein Beet im Gewächshaus", sagt Richard Bleil. Praktisch dabei, dass man wählen kann, ob man ein mit vielerlei Gemüsesorten von A wie Aubergine bis Z wie Zucchini vorgepflanztes Fleckchen Erde oder ein brachliegendes zur eigenen Bestückung aussucht. Setzlinge gibt es, auch zum Nachpflanzen, vor Ort. Es sind überwiegend alte Sorten, auf die Bleil Wert legt. Wasser ist da und Gießkannen, ebenso Gerätschaften zur Gartenarbeit, es gibt ein Kräuterbeet und einen Gemeinschaftsbereich mit Sitzgelegenheiten, einer Schaukel und einem Sandkasten für Kinder. "Ich sage den Leuten immer, sie sollen doch nicht nur arbeiten, sondern auch mal entspannen. Sich unter den Kirschbaum in den Schatten legen", meint Bleil und lächelt. Das Projekt ist so etwas wie ein Gegenentwurf zum eher reglementierten Schrebergarten.

Wer Lust auf Obst hat, kann über seinen Anteil Himbeeren, Johannisbeeren und Kirschen ernten. Oder sich zu einem der Erntetage anmelden. Das, was von den Bäumen geholt wird, wird unter den Helfern aufgeteilt. "Man braucht kein Vorwissen zum Freizeitfarmen", sagt Bleil. Jeden Donnerstag bietet er von 17 bis 19 Uhr eine Sprechstunde zur Information an. Er selbst lebt inzwischen von diesem Projekt. Vor einem Jahr konnte er in Oftersheim eine weitere Fläche pachten. Wieder ein Glücksfall.

An Flächen zu kommen, sei nicht einfach, meint der Biologe, der das Freizeitfarmen gerne noch größer aufziehen will. Dann mit weiteren Flächen und Angestellten, die ihm helfen, den Traum vom gemeinschaftlichen Gärtnern noch ein bisschen intensiver zu leben.