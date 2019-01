Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Hühner im angrenzenden Stall auf dem "HelDenhof" in Edingens Bahnhofstraße scheinen sich an die laute Musik und das Getrommel gewöhnt zu haben. Zumindest haben die ein- bis zweiwöchigen Proben der "HelDen-Boys" offenbar keine gravierenden Auswirkungen auf die Eierproduktion. Auf die Zuschauer hingegen schon: Wann immer die Truppe in ihrer bislang noch kurzen Karriere einen Auftritt hinlegte, war das Publikum schwer begeistert.

Und so nimmt es nicht wunder, dass die zwölf Herren im Alter von Ende 20 bis Anfang 60 auch am 12. Januar beim Ball des Turnvereins Edingen (TVE) als Programmpunkt fest eingeplant sind. Dafür trainieren sie derzeit hoch motiviert auf alten Ölfässern, die ihnen die Firma Fuchs Petrolub überlassen hat. Überzogen sind die Metallfässer mit goldenen Rettungsfolien - auf jeder von ihnen liegen zwei Trommelstöcke bereit, auf denen wiederum Sektkorken stecken. Das passt, denn das Ganze entstand, so berichtet Beatrice Winkler, aus einer Sektlaune heraus beim Turnfest 2017. "Ich hatte so etwas bei einer Freundin und bei einem anderen Verein gesehen, und es hat mir gefallen", erzählt die Tanzsportbegeisterte beim Probenbesuch der RNZ. Also fragte sie beim Turnfest nach, wer mitmachen würde.

Zehn Trommler fanden sich auf Anhieb aus der und um die Tanzsportabteilung herum. Zwei weitere Männer kamen dazu, darunter mit Helmut Koch einer, der auch gleich einen Übungsort anbieten konnte. Das von ihm fürsorglich ausgebesserte Folienlager auf dem "HelDenhof" lieferte auch die Idee zur Namensgebung: "HelDen-Boys".

So steht es nun auf den schwarzen Polohemden, die sie bei den Auftritten nebst einer goldenen Augenmaske tragen. "Angefangen haben wir mit Pezzibällen, Stühlen und Kochlöffeln", sagt TVE-Vorsitzender Jochen Heil. Dabei ging das ein oder andere Utensil schon mal im Trainingseifer kaputt. Den ersten Auftritt absolvierte die Truppe beim 50-jährigen Jubiläum der TVE-Tanzsportabteilung. Deren Leiter Antonio Trezza ist ebenfalls begeisterter "HelDen-Boy". Genau wie Udo Mildenberger, Volker Pees, Helmut Koch, Rainer Deutsch, Klaus Ullrich, Klaus Dittrich, Jochen Heil, Gerhard Brucker, Georg Zahn und Martin Blum.

Sie alle hören auf Beatrice Winklers Kommando und ihre Fingerzeige, wer welche Position einzunehmen und auf welches Fass zu schlagen hat. Nach acht Schlägen wechselt die Figur: "Wenn man also auf acht zählen kann, ist das schon mal nicht schlecht", sagt Jochen Heil und grinst.

Nach ihrer ersten Choreografie, vorgestellt zwei weitere Male während der Partnerschaftsfestwoche und beim Ball des benachbarten Turnvereins Neckarhausen, tüfteln sie derzeit an der zweiten zur Musik von "Maniac", dem Soundtrack zum Film "Flashdance". "Diese Choreografie haben wir jetzt gemeinsam entwickelt", sagt Beatrice Winkler. Manche Idee wurde gestrichen, dafür Anregungen aufgenommen. Ein Gemeinschaftswerk, das Spaß macht.

Überhaupt ist das ein Faktor, der hier eine große Rolle spielt: "Ich habe selten eine Gruppe erlebt, in der so viel gelacht wird", stellt die Regisseurin mit einem Lächeln fest. Auch über sich selbst. Wenn Antonio Trezza erzählt, wie er beim Auftritt auf allen vieren nach verloren gegangenen Trommelstöcken suchen musste, lacht er noch heute Tränen. "Es ist immer jede Menge Stimmung in der Bude", erklären die Trommler. Und kleine "geistige" Belohnungen am Rande stärken dabei auch den Trainingseifer.

Info: Wer die "HelDen-Boys" live erleben will, kann den Ball des TV Edingen am 12. Januar in der Jahnhalle besuchen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es bei Schreibwaren "Ratzefummel", Hauptstraße 85, und an der Abendkasse. Vielleicht findet der eine oder andere künftige "Helden-Boy" auch Spaß am Trommeln. Bei Interesse wenden sich Kandidaten am besten per Mail an Beatrice Winkler unter: beatrice.winkler@gmx.de.