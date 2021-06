Edingen-Neckarhausen. (skv) Einen nicht alltäglichen Fund machten Bauarbeiter am Montag in einem Privathaus an der Grenzhöfer Straße jenseits des RNV-Bahnübergangs: Bei Arbeiten im Dachstuhl entdeckten sie hinter dem Schornstein eine etwa 30 Zentimeter lange Granate. Den vermeintlich gefährlichen Fund meldeten sie der Polizei, die wiederum den Kampfmittelräumdienst Baden-Württemberg informierte.

Zur Sicherheit wurde die Grenzhöfer Straße hinter der Bahnschranke gesperrt, die Anwohner informierte man ebenfalls. "Falls wir evakuiert werden müssen, sage man uns Bescheid", berichtet eine Anwohnerin im Gespräch mit der RNZ: "Aber es sehe nicht danach aus." Der Fund entpuppte sich als abgebrannte Schrapnell-Granate, vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg. Es sei wohl ein Souvenir eines früheren Hausbewohners, vermutete ein Polizist vom Revier Ladenburg vor Ort. Dass die schrotartige Metallfüllung längst verschossen war, das war der Granate jedoch erst mal nicht anzusehen.

Sicher hatte, wie ein Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst rekonstruierte, der Finder der Geschosshülse einst den Kopf eines anderen Exemplars aufgesetzt. Wie und warum die Granate im Dachstuhl hinter dem Kamin landete, wird wohl ein Rätsel bleiben. Das Haus ist vor einiger Zeit verkauft worden, der Vorbesitzer verstorben. Vielleicht wurde die Granate am Ende des Zweiten Weltkriegs versteckt, als die US-amerikanischen Truppen Edingen besetzten. Damals entledigten sich viele schleunigst ihrer Gewehre oder Pistolen.