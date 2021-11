Pfarrer Andreas Pollack (links) und Dieter Müller von der Evangelischen Kirchengemeinde vor den vier Glocken im Turm der Lutherkirche. Am Glockenstuhl, an den Glocken selbst sowie der Technik sind Erneuerungsarbeiten für geschätzt 34 000 Euro erforderlich. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Die Evangelische Kirchengemeinde in Neckarhausen lässt binnen der nächsten zwei Wochen die Erneuerung ihres Geläuts im Turm vornehmen. Nötig sind nach Maßgabe des Glockensachverständigen der Landeskirche neben Stabilisierungen am eisernen Glockenstuhl unter anderem ein Austausch der Joche und der Klöppel sowie die Modernisierung der Technik. Am zweiten Advent bereits soll wieder eingeläutet werden. Circa 34.000 Euro wird die Renovierung kosten.

"Schön wäre es, wenn wir’s bis Weihnachten finanziert hätten", nannte Pfarrer Andreas Pollack bei einer Besichtigung der vier Bronzeglocken als Ziel. Rund 10.000 Euro steuert die Landeskirche bei; für den Rest spart die Luthergemeinde mit ihren Gläubigen und mit teils pfiffigen Spenden- und Verkaufsideen an. "Wir haben etwa die Hälfte", sagte Pollack beim Vor-Ort-Termin und fügte dankbar an: Weil es auch einige Großspender gibt." Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Preise: 1964 summierte sich der Kauf des kompletten Glockenquartetts – das Kupfer und das Zinn, das Gießen, die Armaturen, der Glockenstuhl und die Technik samt Montage – auf 35.954,18 DM. Und noch mal drei Jahrzehnte zuvor hatte das komplette erste Lutherkirchlein etwa so viel gekostet: Auf 32.000 Reichsmark war der Bau an der Schlossparkflanke 1933/34 veranschlagt, wie Walter Schulz in seiner "Neckarhausen"-Chronik 1938 berichtet.

Bevor es nun zur Besichtigung hinauf in den Turm ging – mit dabei auch Kirchengemeinderat und Bauausschussmitglied Dieter Müller –, schaltete Pollack unten im Wandschrank das Geläut aus. Zwar besitzt die Lutherkirche keine Turmuhr, die jede Viertelstunde schlägt. Doch sicher ist sicher. Denn wenn die Glocken in "f", "es", "b" und "as" loslegen, beim Abendläuten nur die "Gebetsglocke", beim Gottesdienst-Vorläuten um 9.30 Uhr deren zwei und um 10 Uhr dann alle vier in "dynamischem Vollgeläut" – dann sollte man sich besser nicht im Turm aufhalten. Die im Durchmesser 88 Zentimeter bis 1,35 Meter großen und 450 bis 1500 Kilo schweren Klangkörper sind mächtig laut, erst recht im schallharten Betonturm. In direkter Nachbarschaft, so auch nebenan im Pfarrhaus habe man, wie Pollack versicherte, während des Läutens sein eigenes Wort nicht verstanden. Um die Lautstärke zu mindern, wurde nun die offene Turmecke zur Schlossstraße innen per Bretter-Gatter geschlossen.

Eine kleine Glocke besaß schon die ursprüngliche, nur 21,5 mal 11 Meter messende Kirche, mit der sich 1934 der lange Wunsch der Neckarhäuser Protestanten nach einem eigenen Gotteshaus erfüllte. Noch heute hängt die damals per Seil geläutete Glocke, 82 Kilo wiegend, im Dachreiter überm Ostgiebel. Ein Turm aber konnte 1934 "aus finanziellen Gründen nicht miterstellt werden", wie Paul Fütterer 1973 in der zweiten Ortschronik schrieb. Der folgte erst 1964 im Zuge der Kirchenerweiterung samt Pfarrhaus- und Kindergartenbau. Mit 55 Gläubigen fuhr Pfarrer Otto Schenkel damals am 21. Februar per Bus nach Karlsruhe. Bei der Firma Bachert war man Zeuge des feierlichen Gusses von 17 Glocken, darunter die vier für die Lutherkirche. Das Werk lobte den Meister, um’s mit Schiller zu sagen: Wie im Prüfbericht attestiert, boten die Glocken schon beim Funktionstest "dem Ohre reine und klare Intervalle dar", klangen "einprägsam und charakteristisch" und versprachen, "sich gut in der Landschaft zu einem schönen, melodischen Geläute zusammenzuschließen".

57 Jahre später sind die Glocken selbst noch gut in Schuss, die schweren Klöppel aber nach unzähligen Schlägen an ihren zwei Auftreffpunkten abgeflacht. Sie sollen ersetzt, die alten vielleicht versteigert werden. Die Umrüstung der Joche, an denen die Glocken hängen, von Eisen auf Eichenholz, soll, so Dieter Müller, einen etwas sanfteren Ton bringen. Zudem wird der Glockenstuhl in sich neu verschraubt – zur Sicherheit, bevor es ernstere Schäden gibt. Man habe beschlossen, "jetzt etwas zu machen, und es hält wieder 50 Jahre", so Pfarrer Pollack. Der Austausch koste stolze 25 Euro pro Schraube – dafür sollen im Advent neben den von Frauen aus der Gemeinde gebackenen "Glockenkeksen" symbolisch auch "Schoko-Schrauben" verkauft werden. Die Technik braucht – bis auf die Motoren – eine Kompletterneuerung und muss aus der hinteren, unzugänglichen Ecke, nach vorn zur Turmtreppe hin versetzt werden.

Auf die Funkfernbedienung dürfte sich besonders Kirchendienerin Heidi Kozow freuen. Dies macht ein Läuten auch von außerhalb des Gotteshauses möglich. So wird die "Glöcknerin" auch zum Silvesterläuten nicht mehr wie bisher extra in die Kirche kommen müssen.