Mehr als problematisch ist es für Obstbauer Jörg Hauck, mit seinen Schleppern und Lastwagen durch die Fichtenstraße zu kommen. Das geht nur, wenn die Anwohner auf dem Gehweg parken, was eigentlich nicht sein soll. Und selbst dann bleibt ein Risiko, weil links und rechts der Maschinen nur wenige Zentimenter Platz sind. Foto: zg/Repro: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es kommt selten vor, dass am Ende einer Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) Applaus aus den Reihen der Zuhörer kommt. Am Donnerstagabend zeigten sich aber einige Anwohner rund um das Areal der Fichtenstraße und Am Anker dankbar für die Entscheidung der TA-Mitglieder, über den alten, gleichwohl rechtsgültigen, Bebauungsplan aus den späten 60er Jahren, eine Veränderungssperre zu legen.

Ziel und Konsens war es dabei, ein Bebauungsvorhaben auf den Grundstücken Fichtenstraße 28 und 30 in der geplanten Dimension zu verhindern. "Ein Koloss", sagte Bürgermeister Simon Michler angesichts der Abmessungen von knapp zwölf Meter Höhe und nahezu 30 Meter Länge - ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen, 21 Stellplätzen und einer Tiefgarage. "Wenn die alle aus der Tiefgarage rausfahren, ziehen alle Abgase in meinen Garten", hatte zuvor Jörg Hauck als direkter Anwohner beklagt.

Lukas Schöfer: "Wir brauchen Wohnraum mit Maß"

Der Obstbauer ist nicht der Einzige, der Einspruch gegen das Projekt erhoben hat. Beim Vor-Ort-Termin in der Fichtenstraße versammelten sich rund 30 Angrenzer, um unter anderem auf die bereits jetzt schwierige Verkehrssituation aufmerksam zu machen. Hauck argumentiert, dass es im Ist-Zustand für seine Schlepper und Lastwagen äußerst problematisch bis unmöglich sei, durch die Straßen zu kommen. Sein Einspruch ans Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises umfasst allein knapp neun Seiten.

"Muss eine neue Bebauung nicht an die Umgebung angepasst sein? Das wäre sie nämlich nicht", betonte ein anderer Anwohner. Bis auf die neueren Gebäude in der Straße Am Anker sind alle übrigen Häuser nicht höher als neun Meter. "Und 30 Meter lang ist auch keines", sagte Hauck.

Das Bauvorhaben ist bauplanrechtlich auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück zwar zulässig, doch regte Stephan Kraus-Vierling für die Unabhängigen Bürgerliste (UBL) ein Gespräch mit Planern und Bauträger an. "Vielleicht kann man mehrere Baukörper daraus machen?", schlug er vor.

"Hier wurde das Maximum rausgeholt", sagte später im TA Michael Bangert. Mehr gehe nicht. Zusätzlich käme aus seiner Sicht eine dreigeschossige Bauweise durch den höheren Kniestock und die Balkone. Hierfür sind Befreiungen beantragt. "Wenn wir die Baukörper getrennt haben wollen, müssen wir einen neuen Bebauungsplan machen. Wenn wir nichts tun, kommt es so, wie es ist." "Es ist jetzt das dritte Mal, dass uns alte, aber rechtsverbindliche Baupläne einholen und belasten", sagte Dietrich Herold (UBL). Man sollte schauen, ob in der Gemeinde nicht noch mehr solcher "Zeitbomben" tickten. Seine Fraktion sei grundsätzlich für Nachverdichtung: "Aber behutsam." Das sei hier nicht der Fall, man müsse hier von "grobschlächtig" sprechen.

Es sei sicher sinnvoll, zu versuchen im Konsens mit dem Bauherrn eine etwas reduzierte Lösung zu finden. "Im Einvernehmen", denn eine gute Nachbarschaft bedeute Lebensqualität. "Die Verkehrssituation kommt erschwerend hinzu und auch über die Tiefgarageneinfahrt müssen wir noch mal reden." Er könne dem Kollegen Herold zustimmen, erklärte Lukas Schöfer von der CDU. Auch, was die Bebauungspläne angehe, das habe man zuletzt ja bei der Hauptstraße in Neckarhausen gesehen. "Wir brauchen Wohnraum mit Maß", betonte Schöfer. "Ich bin erschrocken über die Massivität", meinte Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste). Es sei sicher nicht unberechtigt, wenn sich Hauck um seine Betriebsfortführung sorge. "Jeder, der dort wohnt, kann ein Kläger gegen den landwirtschaftlichen Betrieb werden", meinte Hoffmann weiter.

Als Empfehlung des TA nahm Bürgermeister Michler die geplante Veränderungssperre ins Protokoll. Am 14. März wird sich der Gemeinderat dementsprechend mit einem Aufstellungsbeschluss befassen und eine Veränderungssperre erlassen. "Wohnraum entsteht ja trotzdem", meinte Bürgermeister Michler. Allerdings keine elf Wohneinheiten.