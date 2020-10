Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Wie reagieren Kommunen eigentlich auf den Klimawandel? Kürzlich fragte die RNZ bei der Stadt Ladenburg nach. Aber nicht nur die Römerstadt macht sich bereits Gedanken. Auch Edingen-Neckarhausen geht die Herausforderungen des Klimawandels an.

So setzt die Doppelgemeinde ebenso wie Ladenburg auf sogenannte Klimabäume, "die sich auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen, wie höhere Lufttemperaturen oder lange Trockenperioden, aber auch Stürme und Starkregen, besser anpassen können", teilte Stabsstellenleiterin Thea-Patricia Arras mit. Und sie erklärte: "Im Rahmen von Forschungsprojekten wurden an mehreren klimatisch unterschiedlichen Standorten über einige Jahre verschiedenen Baumarten untersucht." Daraus habe man Erkenntnisse gewonnen, welche Baumarten sich jeweils besser an die geänderten Klimaverhältnisse anpassen könnten. Dazu zählten unter anderem der Feldahorn, die Purpur-Erle oder die Gemeine Hopfenbuche. "Generell orientiert sich die Gemeinde an den Empfehlungen und Vorgaben der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau", sagte Arras. Und: "Diese Auswahl gilt nicht nur für Bäume." Bei Sträuchern und Bodendeckern achte die Gemeinde ebenso darauf, Gehölze zu pflanzen, welche sich den Klimaveränderungen anpassen könnten. Außerdem würden diese gleichzeitig eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten darstellen.

Auf die steigenden Temperaturen und längeren Trockenphasen geht Edingen-Neckarhausen schon länger ein. "Klimaresistente Pflanzen werden in der Gemeinde bereits seit etwa zehn Jahren gepflanzt", erklärte die Stabsstellenleiterin. "Ihre Bedeutung und die Anzahl hat dabei in den letzten Jahren zugenommen." Teurer seien diese Gewächse im Durchschnitt nicht. Der Preis sei gewöhnlich abhängig von der jeweiligen Größe und der Pflanzenart.

Arras schätzte, dass die Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren knapp 40 Bäume aufgrund von stärkerem Hitzeeinfluss fällen musste. Dafür seien aber nicht nur die langen Trockenphasen und die erhöhte Umgebungstemperatur der Grund. "Durch diese Stressfaktoren werden die Bäume geschwächt und sind für Infektionen anfälliger", führte Arras aus. "Meist kommt es daher sekundär zu einem Befall mit Schädlingen oder Pilzen. Diesen Einwirkungen können die Bäume auf Dauer, insbesondere wenn die Folgejahre ebenfalls sehr trocken und heiß sind, nicht standhalten."

Der Wasserverbrauch, um die Bäume zu bewässern, ist in der Doppelgemeinde in den vergangenen Jahren stärker angestiegen als in Ladenburg. "Aktuell wird eine etwa 60 bis 70 Prozent erhöhte Wassermenge benötigt", erklärte Arras. Um diesem Bedarf hinterherzukommen, hat die Gemeinde unter anderem ein neues Wassertankfahrzeug angeschafft. Damit soll die Bewässerung von Straßenbäumen, Baumscheiben und anfahrbaren Grünflächen verbessert werden.

Außerdem vergrößerte die Verwaltung den Bestand an Schläuchen, um die Bewässerung per Hand auf größeren Abschnitten zu ermöglichen und auch mehr Personal einsetzen zu können. "Um insbesondere größere Flächen mit mehr Baum- und Strauchbeständen zu wässern, hat die Gemeinde vor 15 Jahren begonnen, spezielle Dränage-Systeme zu verlegen", sagte Arras. Dabei werden Bewässerungsschläuche über das Gelände gelegt, aus denen kontinuierlich feiner Wassersprühnebel abgegeben wird. So ein System wird über den Wasseranschluss geregelt, nur wenn die Gemeinde ihn öffnet, beginne die Bewässerung, erklärte Arras. "Auf diese Weise kann die Bewässerung gezielt gesteuert werden, an Regentagen bliebt diese so beispielsweise ausgeschaltet." Im Schlosspark Neckarhausen werde derzeit die Errichtung eines eigenen Brunnens geplant, da auf dieser Fläche in den Sommermonaten besonders viel bewässert werden müsse.

Durch diese Ergänzungen entstanden der Gemeinde bisher rund 30.000 Euro Mehrkosten. Die Errichtung des Brunnens im Schlosspark nimmt davon allein 20.000 Euro ein. Weitere Maßnahmen sind unter anderem innerörtliche Entsiegelungen, so können Grünflächen entstehen. Das führe langfristig zur Verbesserung des Mikroklimas, sagt Arras.