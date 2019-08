Edingen-Neckarhausen. (nip) "Die Wasserschlacht zum Schluss fand ich am besten", sagt Niklas und meint das spritzend-kühle Vergnügen am Ende des Ferienprogramms mit dem TV Neckarhausen. Allerdings war Niklas da schon gar nicht mehr dabei, sondern sinnierte erst tags darauf beim Boule-Club und dem "Flohdobbser-Pokal" (Bericht folgt) darüber, was er verpasst hatte.

Aber beim Völkerball mitsamt seinen Varianten, das Sportpädagogin Yvonne von Beeren ins Spiel brachte, war Niklas neben 19 weiteren Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit Feuereifer bei der Sache. "Im Prinzip kann man Völkerball ja endlos spielen", sagte Elisabeth Noglik, die neben von Beeren und Heike Gruber das Ferienangebot betreute. Da ist was dran.

Kinder schätzen es sehr, wenn sie nach einem Abwurf den Ball erneut fangen und sich mit einem Treffer zurück in den Wettbewerb bringen. Kleine Enttäuschungen, wenn es nicht klappt, sondern der Ball vor einem Körpertreffer auf dem Boden aufkommt, sind zwar programmiert, werden ausgiebig diskutiert oder mit dem Blick der Unparteiischen entschieden und schnell verkraftet. Oder energisch kommentiert: "Arnold, du bist kein Ehrenmann", stellt der achtjährige Tamino sachlich fest, nachdem der beste Kumpel ihm, der doch am Rand sehnlichst auf Rückkehr wartet, den Ball nicht zuwirft. Und der Junge weiß genau, was "Ehre" bedeutet: "Wenn man jeden Tag etwas Gutes tut und einen besten Freund hat." Wer wollte ihm da widersprechen?

Die Ballspielvarianten, die das Betreuerinnen-Team präsentiert, haben fantasievolle Namen wie "Schildkrötenbrennball" und "Partner-Zombieball". Die Kinder finden das cool. Genauso wie das Eis, das es später zur Belohnung gibt, oder die kalten Getränke für zwischendurch, wenn die Temperatur in der Halle nicht viel niedriger geworden ist als diejenige auf dem Außengelände.

Beim "Völkerball" kommen "König" oder "Königin" erst ganz zum Schluss ins Spiel, wenn alles Volk dann doch das Feld geräumt hat. Eine komfortable Situation, denn diese "Edelleute" dürfen bis zu dreimal abgeworfen werden und können dazwischen erneut dafür Sorge tragen, dass ihr Volk wieder erstarkt.

Aber irgendwann muss eben auch mal Schluss sein: Zumal beim Turnverein dann noch kleine Schwämmchen für eben jene besagte Wasserschlacht warteten, bei der Niklas schon nicht mehr da war.