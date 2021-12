Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Das zweite Jahr der Pandemie, ein Oberbürgermeisterwahlkampf in Schwäbisch Hall und trotz allem die ein oder andere Veranstaltung. Ereignisarm war das Jahr in Edingen-Neckarhausen nicht. Im Interview spricht Bürgermeister Simon Michler unter anderem über die Belastung der Gemeinde durch Finanzen und Corona, Schwäbisch Hall und den Jugendgemeinderat.

Herr Michler, es ist das zweite Jahr der Corona-Pandemie. Wie kam die Gemeinde durch diese Zeit?

Insgesamt sind wir ganz gut durchgekommen. Der Oktober war schon besorgniserregend, als wir Hotspot im Rhein-Neckar-Kreis waren mit einer Inzidenz von 550. Wir mussten als Gemeinde reagieren und haben zwei Wochen lang die kommunalen Veranstaltungen abgesagt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind sie eher hoch, und es gibt leider auch in Edingen-Neckarhausen Todesfälle. Das Pandemiegeschehen ist hier jedoch nicht überdurchschnittlich. Trotzdem es war ein herausforderndes Jahr auch für die Rathausmitarbeiter.

Bürgermeister Simon Michler blickt im Jahresinterview auf die vergangenen zwölf Monate in der Doppelgemeinde zurück. Die Pandemie hat das Geschehen geprägt, aber es gab auch schöne Veranstaltungen wie die beiden Kerwen, findet er. Foto: Pilz

Wie meinen Sie das?

Die Corona-Verordnungen sind immer wieder kurzfristig verändert worden. Die Quarantäne musste überprüft werden, mit teilweise fast hundert betroffenen Mitbürgern. Das ist nicht so einfach, bindet Personal und bedeutet, dass auch manches liegen bleibt. Wir mussten in diesem Jahr oft Prioritäten setzen. Aber klar, das sind Herausforderungen, die jede Kommune hatte.

Es sind auch einige Anträge der Fraktionen liegen geblieben. Ist das Rathauspersonal am Limit?

Das würde ich so nicht sagen. Es hat immer Gründe, wenn ein Antrag mal länger liegen bleibt. Oft sind auch andere Ämter und Behörden involviert. Wenn man schaut, was wir dieses Jahr beschlossen haben, sind die meisten Anträge bearbeitet. Auch wenn man den Haushaltsplan 2021 anschaut, haben wir die meisten geplanten Projekte umgesetzt.

Und wie haben die Bürger das zweite Jahr der Pandemie verkraftet?

Wir hatten eine richtig schöne Neckarhäuser und Edinger Kerwe, es gab kleinere Vereinsevents. Gegen Herbst wurde es natürlich weniger. Wahrscheinlich kann man allgemeingesellschaftlich sagen, dass die Menschen gereizter sind. Und dass Leute auf die Straße gehen und sich über Corona-Maßnahmen beschweren, war auch hier der Fall. So kenne ich Edingen-Neckarhausen. Solange das friedlich und genehmigt abläuft, ist es okay. In der Gemeinde ist die ganze Bandbreite von Menschen abgedeckt, von denjenigen, die sehr sensibilisiert sind und zu fast keiner Veranstaltung mehr gehen, bis hin zu den Querdenkern.

Auch für Sie persönlich war es ein anstrengendes Jahr. War Ihre Kandidatur in Schwäbisch Hall rückblickend "außer Spesen nichts gewesen"?

Aus heutiger Sicht fühlt es sich an, als ob nichts passiert wäre. Man ist so schnell wieder im Alltag. Die Kandidatur war ein kurzer Lebensabschnitt, er ist längst abgehakt.

Haben Sie den Eindruck die Bürger haben Ihnen die Kandidatur verziehen?

Angesprochen werde ich darauf kaum noch. Manchmal bekomme ich etwas über Dritte zugetragen. Aber ich bin dieselbe Person geblieben und mache genauso wie vorher meine Arbeit weiter. Manche haben sich geärgert, und das war auch verständlich, aber jetzt geht es weiter. Für mich ist das kein Thema mehr.

Der Haushalt ist noch nicht eingebracht, aber es sieht sicher nicht so gut aus. Böse Zungen munkeln, Sie warten noch darauf, dass die Einnahmen von den Wingertsäckern einfließen. Stimmt das?

Nein. Zum künstlichen Aufhübschen wäre es sogar schlauer, diese zweieinhalb Millionen erst im nächsten Jahr einzuplanen. Am 18. Januar wollen wir die Haushaltsberatung durchführen. Es ist ein relativ normaler Haushalt, ehrlich gesagt. Dass wir kein Plus im Plan haben, ist nichts Neues, aber entscheidend ist ja die Jahresrechnung. Bei unserem Haushalt ist wie immer viel fremdgesteuert. Und bei der Gewerbesteuer waren wir noch nie stark.

Und warum kommt der Entwurf erst im Januar?

Wenn wir etwas öffentlich beraten, muss es auch verlässlich sein. Im November hatten wir einige wichtige Zahlen dieses Jahr einfach noch nicht. Und es war ja in der Vergangenheit Usus in Edingen-Neckarhausen, auch schon unter Roland Marsch, dass die Haushaltsberatungen im Januar und die Verabschiedung im Februar sind. Der Kämmerer hat sich zwar vorgenommen, dass man die Beratungen im alten Jahr macht, das ist auch so vom Gesetzgeber gewünscht, aber die meisten Kommunen machen das im Januar, Februar, teilweise sogar noch später. Einfach, weil man dann verlässlichere Zahlen hat.

Wie geht es denn bei Neckarhausen-Nord weiter?

Mit dem ersten Bauabschnitt geht es im nächsten Jahr los. Mit den Hundesportvereinen sind wir in finalen Gesprächen und uns im Wesentlichen einig. Der dritte Teil geht um den Fußballsport, und da ist schon relativ klar, dass der FC Viktoria auch ins Sportzentrum umzieht. Von Verwaltungsseite ist alles zu 95 Prozent verhandelt. Die Gemeinde wird das Notwendige für den Sportbetrieb zahlen. Für eine Gaststätte oder Ähnliches werden wir aber keine Steuergelder in die Hand nehmen. Ich schätze, dass das Thema im ersten Quartal 2022 geklärt sein wird.

Das Fährteam ist komplett, die Fahrpreise angepasst. Läuft es jetzt rund bei der Fähre?

Ja. Im ersten Jahr hatten wir verschiedene Kinderkrankheiten mit dem Werftaufenthalt. Rechnungen von Reparaturen bekommen wir aber immer seltener, und das Team hat sich eingespielt. Die Fähre wird nach wie vor gut angenommen, das zeigen uns die Zahlen. Trotzdem haben wir keine Schwarze Null, und wir freuen uns über den Zuschuss von Ladenburg.

Ist der schon besprochen?

Ja, das ist sehr unkompliziert, da kann ich Bürgermeister Stefan Schmutz und der Stadt Ladenburg nur danken. Für 2020 hat dies bereits reibungslos funktioniert.

Der Jugendgemeinderat ist Geschichte. Wie geht es mit der Jugendbeteiligung in der Gemeinde weiter?

Das mit dem Jugendgemeinderat ist sehr schade, wir waren immer in engem Austausch. Aber im letzten halben Jahr ist das weniger geworden. Die Jugendlichen sind älter geworden, und es stand die Frage im Raum: Wer kommt nach? Wir haben schon versucht, dass es weitergeht. Im Gemeinderat gab es den Antrag, dass der Jugendgemeinderat bei unseren Sitzungen dazukommt, aber das hat dann auch nicht immer geklappt. Jetzt hat sich niemand mehr gefunden. Das ist so, aber wir wollen uns neu positionieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.

Zum Beispiel?

Die Gemeinde kann jederzeit Jugendforen einberufen. Wir haben nach wie vor ein Jugendzentrum und ein Ferienprogramm, bei dem man die Jugend bindet. Die Jugendbeteiligung wird eine Aufgabe für das Jahr 2022.

Und haben Sie eine konkrete Idee?

Erst mal müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns aufstellen. Dass wir jetzt keinen Jugendgemeinderat haben, heißt nicht, dass das in zwei Jahren noch so ist. Ich kann mir gezieltere Events zu Themen vorstellen, die gerade spannend sind. Diese könnte man präsenter zum Beispiel in die Sporthallen oder ins Sportzentrum legen. Zumal wir auch beim Jugendzentrum schauen müssen, wie es weitergeht.

Wie meinen Sie das?

Werner Kaiser wird relativ zeitnah in Rente gehen. Er ist eine Institution hier, jahrzehntelang dabei. Wir werden uns überlegen müssen, wie wir künftig die Arbeit im Jugendzentrum und personell aufstellen möchten. Vielleicht schaffen wir neue Schwerpunkte in der Jugendarbeit oder eine zusätzliche Anlaufstelle für die Jugend im Rathaus. Das sind alles Gedankenspiele. Das müssen wir im ersten Halbjahr besprechen. Auch der Standort kann diskutiert werden.

Wie meinen Sie das?

Der erste Jugendgemeinderat hat ja schon recht früh gesagt, dass er den Standort des Jugendzentrums nicht ideal findet. Der Vorschlag ging Richtung Sportzentrum. Und auch das werden wir sicherlich diskutieren, genau wie die Frage, welche Angebote für Jugendliche noch zeitgemäß sind. Klar, wir haben keine weiterführende Schule, aber trotzdem bei 14.000 Einwohnern keinen ganz geringen Anteil an Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit zu großen Teilen in der Gemeinde aufhalten.

Was will die Gemeinde 2022 für den Klimaschutz tun?

Vonseiten der Verwaltung wollen wir auf jeden Fall eine Stelle für einen Klimaschutzbeauftragten schaffen, dafür gibt es auch Fördermöglichkeiten. Gemeinderat und Verwaltung sind beim Klimaschutz sehr aktiv. Wir haben 2017 das Klimaschutzkonzept beschlossen, und mit Vivien Müller haben wir eine Umweltbeauftragte, die Klimaschutzmaßnahmen initiiert und betreut. Wir sind schon seit einigen Jahren gut in der Umsetzungsphase, aber manches bekommt man gar nicht so mit. Zum Beispiel, was Bebauungspläne dafür leisten. Das hat schon große Auswirkungen, wenn man neue Bebauungspläne hat und dabei gezielt auf Klimaschutzmaßnahmen wie den Verzicht auf Schottergärten achtet. Ebenso ein Verdienst unserer Umweltbeauftragten.

Die Süddeutsche Erdgasleitung betrifft auch Edingen-Neckarhausen. Sind dafür Infoveranstaltungen geplant?

Meines Wissens betrifft uns die Leitung nur am Rande, hat keine großen Auswirkungen auf der Gemarkung. Aber unser Bauamt befasst sich damit.

Was hat Sie 2021 geärgert?

Im täglichen Arbeiten gibt es natürlich immer mal Situationen und Ereignisse, die einem missfallen, und ja, auch ärgern. Das muss dann auch angesprochen werden. Insgesamt habe ich aber einen schönen Beruf, der mir gefällt.

Was hat sie 2021 besonders gefreut?

Politisch freut es mich, dass wir einiges vorangebracht haben. Ich denke dabei zum Beispiel an den Grundsatzbeschluss für die Sanierung der Pestalozzischule oder die Fertigstellung der Kita Neckar-Krotten, die jetzt eingeweiht wurde. Auch beim Hilfeleistungszentrum sind wir inzwischen einen Schritt weiter. Privat freuen sich meine Frau und ich darauf, dass wir nächstes Jahr unsere dreijährigen Zwillingsmädchen aus Haiti kennenlernen dürfen, die wir adoptieren möchten. Wenn man sich mit dem Elend dort befasst, ist alles andere relativ. In Haiti kämpfen die Menschen – unabhängig von Corona – mit ganz anderen Problemen. Da kann man nur zutiefst dankbar und froh sein, wie gut es uns hier geht.