Eine Rosenmontagsparty wie hier beim Neckarhäuser Gesangverein im vergangenen Jahr ist in Zeiten von Corona undenkbar. Der Karnevalverein Kummetstolle will seinen Fans aber auch in diesem Jahr am Rosenmontag etwas bieten. Foto: Schröder

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Offiziell ist die Kampagne abgesagt. Aber beim Neckarhäuser Karnevalverein Kummetstolle (KvK) geht es trotzdem närrisch zu. Da ist die Fastnacht quasi ins Homeoffice gewechselt. Das erste Video veröffentlichte der Verein schon im September, als er Verein sein Oktoberfest absagen musste. In der Zwischenzeit gab es ein Video zum Start in die fünfte Jahreszeit am 11.11., zum Neujahrsempfang und zum Ball der Prinzessinnen. Eine digitale KvK-Prunksitzung erscheint am kommenden Samstag. Und auch die Edinger Kälble planen, einen kleinen Rückblick der letzten Jahre zu veröffentlichen, kündigt Elferratspräsident Kevin Hockenberger an.

"Das lief alles ganz coronakonform zu Hause", betont KvK-Elferratspräsident Marius Ebert. "Am Samstag hätten wir eigentlich unsere zweite Prunksitzung gehabt." Dieses Datum wolle der Verein nicht verstreichen lassen. Kurzerhand griffen die Aktiven wieder zu den Kameras. Das Ergebnis präsentiert der Verein ab Samstagmittag auf dem neuen YouTube-Kanal. Viel will der Elferratspräsident noch nicht verraten. "Es wird auf jeden Fall Kummetstolle-like", kündigt er aber an. "Es wird gesungen und getanzt, und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Büttenrede."

Zwischen 80 und 90 Leute sind an dem neuen Video beteiligt, schätzt Ebert. "Alles in allem haben wir fünf Wochen an dem Video gearbeitet", erzählt er. Es ist eine Fastnacht auf Abstand. Schon in den bisher erschienenen Videos des KvK verteilten die Protagonisten Kappen oder die traditionellen "Hütchen" aus dem Bild heraus, sodass sie im nächsten Bild durch eine Hand aus dem Off dem nächsten Protagonisten gereicht werden. So sieht es aus, als würden sich die Fastnachter die Utensilien in die Hand geben – und das ganz ohne ein tatsächliches Treffen der närrischen Akteure.

"Die Leute aus der Ferne dazu zu bringen, das zu machen, was man will, war teilweise gar nicht so einfach", gibt Ebert zu. Die Regieanweisungen kamen per Whatsapp. "Wir haben es uns einfacher vorgestellt", sagt der Elferratspräsident und lacht. "Wir wissen, dass Videos viel Arbeit sind, aber die Prunksitzung war jetzt wirklich aufwendig." Spaß habe es trotzdem immer gemacht. Federführend haben er und der KvK-Vorsitzende Timm Hartwig die Organisation übernommen.

Vor der Kamera zu stehen, findet Ebert gar nicht komisch. "Die Leute hören ja trotzdem zu, ich kann mir das Publikum beim Aufnehmen vorstellen", sagt er. Und als Elferratspräsident sei man ja sowieso ein Entertainer. In seinem Keller hat er sich mittlerweile sogar ein eigenes KvK-Studio eingerichtet. Für die Videos wirft sich Ebert in Schale, so wie das als Elferratspräsident sein muss. "Ich trage dann den Anzug und alles", erzählt er. "Aber meine Füße sieht man ja im Video nicht, da habe ich meine Pantoffeln zum Anzug an", sagt er lachend.

Die vielen Einzelvideos müssen am Ende geschnitten werden. Das übernimmt Dennis Ried. Für die Prunksitzung habe er "mehrere Abende am Computer gesessen", was ihm aber Spaß gemacht habe. Fastnachtfeiern sei in Zeiten von Corona nicht möglich, deswegen versuche der Verein, Menschen digital zusammenzubringen. "So können Vereinsmitglieder aber auch Freunde von außerhalb ein Stück Dorffastnacht bei sich zu Hause haben", sagt Ried. Das Video am Samstag anzuschauen, lohne sich. Es sei keine "Prunksitzung im Schnelldurchlauf".

Wie es künftig mit den ganzen digitalen Kanälen weitergeht, steht noch nicht fest, sagt Ebert. Aber er kann sich vorstellen, mit Videos in Zukunft die Zeit zwischen den Kampagnen zu überbrücken. Auch unabhängig von Corona. Aber diese Kampagne ist noch nicht vorbei. Der nächste Drehtermin steht schon fest, sagt Ebert. Denn auch für den Rosenmontag und das Heringsessen planen die Fastnachter neue Videos.