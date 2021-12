Die Feuerwehrgerätehäuser sind in die Jahre gekommen und erfüllen keine aktuellen Standards mehr. Hier im Bild das Neckarhäuser Haus, in dem An- und Abfahrt beengt sind und es nicht einmal sanitäre Anlagen gibt. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Werden die beiden DRK Ortsvereine Edingen und Neckarhausen doch nicht mit in ein neues Hilfeleistungszentrum (HLZ) im Gewann "Die Milben" ziehen? Nachdem die Fraktion der UBL-FDP/FWV vor einigen Wochen bereits im Amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde entsprechende Überlegungen formuliert hat, fand am Dienstagabend nun eine nicht öffentliche Sitzung für interessierte Gemeinderäte unter Beteiligung von Kreisbrandmeister Udo Dentz und Architekt Tim Feigenbutz statt.

Das Karlsruher Architektenbüro hat eine Machbarkeitsstudie erstellt, und dem Gemeinderat im Frühjahr 2021 vorgestellt. Danach nahmen Verwaltung und Architekt Hausaufgaben mit: Der Gemeinderat forderte angesichts der hohen Kosten für ein neues HLZ, nach Einsparmöglichkeiten bei dem Thema zu suchen. Und auch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen war durchaus bereit, auf bis zu 240 Quadratmeter Innenfläche und einige im Außenbereich zu verzichten.

Auf Anfrage der RNZ teilt Bürgermeister Simon Michler mit, trotz der vorgenommenen planerischen Kürzungen ist mit Kosten von rund 14,8 Millionen Euro brutto zu rechnen für ein neues HLZ für Feuerwehr und DRK. Das sei auch den dramatischen Preissteigerungen in den letzten Jahren geschuldet. Nun stehe die Idee im Raum, lediglich ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen und für das DRK Edingen neue Flächen zu suchen. Denkbar seien Räumlichkeiten in Neckarhausen, aber auch in Edingen gebe es eventuell Optionen.

Was das DRK Edingen zu diesen Erwägungen sagt, wisse er noch nicht, ein Gespräch sei anberaumt. "Es ist nicht zwingend, dass Feuerwehr und Rotes Kreuz unter ein Dach kommen", sagt Michler. Dass die Synergieeffekte nicht so hoch sind, ergab sich bereits aus der ersten Machbarkeitsstudie.

Allerdings würden sich die Kosten für ein neues HLZ oder eben ein reines Feuerwehrgerätehaus deutlich reduzieren: Sie lägen dann bei 10,6 Millionen Euro, vorausgesetzt, das Projekt startet bald. "Das ist ein ernstzunehmendes Argument, die Idee weiterzuverfolgen", meint Michler. In der Info-Veranstaltung am Dienstagabend seien keine Beschlüsse gefasst worden. Die fortgeschriebene Machbarkeitsstudie werde die Verwaltung allen Gemeinderäten zukommen lassen als Basis für weitere Beratungen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen kennt ihn noch nicht, wie Kommandant Stephan Zimmer der RNZ auf Anfrage sagt. Die Wehr habe bewusst nicht darauf gedrängt, an der nicht öffentlichen Sitzung teilnehmen zu können, damit Räte, Verwaltung, Architekt und Kreisbrandmeister frei diskutieren könnten, sagt er.

Fragen, weshalb die Hilfeleistungszentren in Oftersheim und Hirschberg deutlich günstiger waren, konnte der Kreisbrandmeister beantworten. Er habe gesagt, so Michler, dass die Strukturen nicht eins zu eins vergleichbar wären. Beide Kommunen seien kleiner und die Zahl der Aktiven geringer. In Edingen-Neckarhausen sind es 80 – eine noch recht große Einsatztruppe, die sich auch über Nachwuchsprobleme noch nicht den Kopf zerbrechen muss.

Aber die Stimmung in der Wehr drohte bereits einige Male zu kippen. Sie fordert ein neues HLZ bereits seit 2010 mit der Begründung, beide Gerätehäuser seien alt und baufällig und entsprächen auch längst nicht aktuellen Standards. Ein Bericht der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) hat das bestätigt. Ihr Gutachten kam zu dem drastischen Fazit, dass durch die räumliche Enge in und um die Feuerwehrhäuser Gefahren für Leben und die Gesundheit der Einsatzkräfte bestehen. Die UKBW verlangt – mit Fristsetzung – Mängelbeseitigungen, weiß aber auch, dass ein neues HLZ in Planung ist. Die Unfallkasse macht den Neubau dringend und schreibt von einem Zeitraum für die Umsetzung von drei bis fünf Jahren. Realistisch ist das nicht. Wann ein neues HLZ steht, hängt von der Entscheidung ab, ob das DRK mit einzieht oder nicht. Ob es dieses Jahr noch zu dieser Entscheidung kommt, sei fraglich, so Michler. Falls der Gemeinderat im Januar 2022 einen Architektenwettbewerb auslobt, könnte, so sieht es der Zeitstrahl des Karlsruher Architektenbüros vor, ein Umzug ins neue Gebäude Mitte 2027 erfolgen. Spätere Beschlüsse verzögern das Projekt entsprechend.

Und auch die Kaufverhandlungen über die benötigten Grundstücke im Gewann "Die Milben", wo ein neues Gewerbegebiet und das HLZ gebaut werden sollen, sind noch nicht abgeschlossen. Sie seien aber am Laufen, teilte Bauamtsleiter Dominik Eberle mit.