Edingen-Neckarhausen. (nip) Mehrheitlich hat der Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen, eine Spielfläche in der Neu-Edinger Lilienstraße nicht mit Wohnhäusern zu bebauen. Sie soll stattdessen als Spielplatz dauerhaft erhalten bleiben, so wie es Anwohner mit einer Unterschriftenliste von 150 Unterzeichnern auch gefordert hatten.

Die Bürgerinitiative, gegründet nach einem ersten Vorstoß der Verwaltung, die Fläche zu bebauen, argumentierte, das sei ein beliebter Treffpunkt, ein Platz für Austausch und Begegnung mit dem Charakter eines kleinen Parks. Allerdings soll die Spielfläche künftig durch einen Zaun besser gesichert werden. Und um die Attraktivität des bislang recht blanken Spielplatzes zu steigern, wird die Gemeinde einen Sandspielplatz und einen großen Tisch mit Sitzgelegenheit errichten. So lautete auch der gemeinsame Antrag von UBL-FDP/FWV, der OGL und der Linken. In ihm werden die Kosten zur Aufwertung der Spielfläche auf rund 4000 Euro geschätzt – sie sollen entsprechend in den Haushalt für das Jahr 2022 eingestellt werden.

CDU und SPD lehnten diesen Antrag allerdings ab. Sie hatten bereits Mitte 2020 und somit noch vor einer Bürgerinformation im Juni dieses Jahres einen anderen Vorschlag gemacht, der eine Idee der Verwaltung aufgriff und zugleich ergänzte. Beide Fraktionen hatten vorgeschlagen, die Bebauung auszuweiten, gleichzeitig den Spielplatz aber auf eine angrenzende Ackerfläche zu verlegen und ihn als Treffpunkt für Neu-Edingen aufzuwerten. Ob denn dort der Pflanzenschutz keine Rolle spiele, fragte OGL-Gemeinderätin Birgit Jänicke mit Verweis auf den Wiesenkindergarten, wo das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz entsprechende Bedenken formuliert hat. Ihre Frage blieb unbeantwortet.

CDU und SPD versprachen sich von ihrer Variante einen deutlicheren Gewinn für die Gemeinde, Einnahmen in Höhe von 325.000 Euro, die man dringend brauche.

Bürgermeister Simon Michler sagte, er hätte diesen Tagesordnungspunkt gerne geschoben. Er deutete an, dass sich innerhalb des nächsten halben Jahres in Neu-Edingen neues Entwicklungspotenzial ergeben könnte. Und unter diesem Gesichtspunkt ließe sich die Spielplatzsituation in Neu-Edingen noch einmal anders betrachten. Michler kündigte an, sich bei den Abstimmungen über die einzelnen Anträge zu enthalten.

Und es kam ein weiterer hinzu. Einzelgemeinderat Ulf Wacker formulierte spontan seinen "Antrag Ulf" mit der Forderung an die Verwaltung, weitere Grundstückseigentümer zu suchen, um letztlich eine zentralere Fläche für einen neuen Spielplatz zu finden. Das eigentliche Lilienstraßen-Areal sollte nach seinen Vorstellungen hochwertig ökologisch bebaut werden. Seinem Antrag stimmten CDU und SPD mit acht Stimmen zu, UBL-FDP/FWV, OGL und Linke stimmten mit zwölf Stimmen dagegen.

Es waren schwierige 60 Minuten, in denen die Fraktionen um den Erfolg ihrer jeweiligen Anträge rangen und sich gegenseitig Vorwürfe machten, entweder den Bürgerwillen zu ignorieren oder keine Einnahmen generieren zu wollen. Andreas Daners (SPD) zeigte sich "schwer enttäuscht". Die Argumente von CDU und SPD hätten Hand und Fuß, es sei nicht richtig, dass sie die Interessengemeinschaft nicht ernstgenommen hätten. Edgar Wunder (Linke) verwahrte sich gegen die Behauptung von Alexander Jakel, er habe bei den zu erwartenden Einnahmen durch eine Bebauung von einem "Tropfen auf dem heißen Stein" gesprochen, aber Edingen-Neckarhausen habe strukturelle Finanzprobleme, die sich dadurch nicht lösen ließen. Nach gescheitertem Vertagungsantrag von Ulf Wacker und einer Sitzungsunterbrechung, setzte sich der Antrag von UBL, OGL und der Linken auf Nichtbebauung schließlich mit zwölf Ja- und acht Neinstimmen durch.