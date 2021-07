Edingen-Neckarhausen. (nip) In der Fraktion "Die Linke" drehte sich das Personenkarussell zuletzt recht schnell: Im Dezember schied Marion Miltz-Salvidis aus, dafür rückte Dastan Jasim nach. Jasim hat nun eine Promotionsstelle in Hamburg angetreten und machte daher ihren Platz am Ratstisch frei für den ersten Nachrücker auf der Namensliste der Linken zur Kommunalwahl 2019. Aus familiären Gründen winkte Peter Köth ab. Stattdessen zog nun mit Gerd Wolf der zweite Nachrücker in den Gemeinderat ein. Wolf ist indessen nicht mehr Mitglied in der Partei "Die Linke", sondern in "Die Partei" gewechselt.

Dort hat es der 59-Jährige gar zum Direktkandidaten des Wahlbezirks 278 Schwetzingen-Bruchsal um das Kanzleramt gebracht. Seinen Einzug in den Edingen-Neckarhäuser Gemeinderat kommentiert Felix Illert, Vorsitzender des Partei-Kreisverbands Rhein-Neckar, ein wenig süffisant: Durch Jasims Rücktritt und "die Fesseln demokratischer Verantwortung muss Gerd nun zur Freude der künftigen Kollegen in den Gemeinderat".

Die 2004 von Redakteuren des Satiremagazins "Titanic" gegründete Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: Die PARTEI) ist im Europa-Parlament durch den früheren Titanic-Chefredakteur Martin Sonneborn vertreten. Und nun mit Wolf im Gemeinderat der Doppelgemeinde. Die Verpflichtungsformel, die Bürgermeister Simon Michler vorsprach, meisterte Wolf, der bei ABB im Bereich Marketing und Kommunikation arbeitet, korrekt und ohne Satire.

Zwei Wortbeiträge kündeten im Verlauf der Sitzung von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen. Wie satirisch es noch wird, dürfte spannend werden. Womöglich macht Wolf ja im September wieder Platz für den nächsten Nachrücker, sollte er der nächste Kanzler der Bundesrepublik werden.