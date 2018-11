An der Straßenlaterne in der Edinger Hauptstraße neben der Bushaltestelle St. Martin-Straße (siehe Schild) fehlte gestern aber noch immer der Lampenkopf. Foto: Kraus-Vierling

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit einiger Verärgerung wurden in den jüngsten Sitzungen von Gemeinderat und Verwaltungsausschuss defekte und fehlende Straßenleuchten beklagt. An manchen Stellen sei es einfach viel zu dunkel, was zu dieser Jahreszeit besonders gefährlich sei, hieß es vonseiten der Fraktionen.

Für Bauamtsleiter Dominik Eberle war dieses Thema nichts Neues: Mehrere Termine mit der Netze BW seien ohne Angabe von Gründen geplatzt - was ärgerlich sei, so Eberle. Seine in der RNZ zitierte Aussage, man müsse eventuell "über Konsequenzen" nachdenken, brachte Baden-Württembergs Verteilnetzbetreiber nun offenbar dazu, den Unternehmens-Slogan "Wir kümmern uns drum" ernst zu nehmen.

Am vergangenen Donnerstag fand im Rathaus ein Treffen mit Vertretern der Netze BW und der MVV statt. Die Mannheimer Energie AG ist aktuell dabei, die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Dagegen ist die Netze BW für die Betriebsführung und Wartungsarbeiten an den Straßenleuchten zuständig. "Beim gemeinsamen Gespräch hat sich gezeigt, dass es offensichtlich Kommunikationsprobleme darüber gab, welche Aufgaben welchem Unternehmen obliegen", berichtete der Bauamtsleiter nun gegenüber der RNZ.

Daraufhin seien folgende Maßnahmen umgesetzt worden: Die MVV hat alle 14 defekten oder fehlenden Leuchten durch Provisorien ersetzt. Alles Lampen, die für die Umrüstung auf LED vorgesehen sind. Darunter ist auch jene Leuchte in der Anna-Bender-Straße in Edingen, deren Fehlen der Wirt der Gaststätte "Friedrichshof" beklagt hatte.

Ferner hat die Netze BW die turnusgemäße Wartung vorgezogen, weil auch abseits der LED-Umrüstungsstrecken Leuchten kaputt waren. "Momentan sind noch vier Seilüberspannungsleuchten defekt", sagte Eberle.

Es handelt sich dabei um jene Leuchten, die mit einem Stahlseil über die Straße gespannt sind. Bei ihnen müssen noch Sicherungen ausgetauscht werden. Das geht jedoch nur über die Speicher der Häuser, von denen aus die Zuleitung an die Leuchten verläuft. Dabei ist die Netze BW auf die Unterstützung der jeweiligen Hauseigentümer angewiesen.

Ein Ende des Problems sei jedoch in Sicht, kündigt Eberle an. "Sofern momentan noch andere Leuchten ausgefallen sind, sollen auch diese kurzfristig repariert werden", erklärte der Bauamtsleiter: "Spätestens bei der turnusgemäßen Wartung Anfang oder Mitte Dezember."

Das dürfte auch die Pächter des "Friedrichshofs" zufriedenstellen. Wirtin Petra Müller erklärte gestern gegenüber der RNZ, dass die Straßenlampe vor dem Lokal immer wieder ausgehe. "Wenn ich dann noch meine Leuchtreklame ausschalte, stehen die Gäste im Dunkeln. Das heißt: Ich muss warten, bis die letzten Gäste gehen, weil sie ohne die Leuchtreklame das Schlüsselloch ihrer Fahrradschlösser nicht finden können."

Kunden, die morgens und abends mangels stabiler Straßenbeleuchtung im Finstern stehen - dieses Problem kennt auch Carmelo Catrini, der Betreiber des Kiosks in der Edinger Hauptstraße. Das sei wirklich kein Zustand, ließ er gegenüber Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) wissen. In dasselbe Horn hatten in den vergangenen beiden Monaten auch immer wieder die Ratskollegen Wolfgang Jakel (SPD) und Lukas Schöfer (CDU) gestoßen. Für viele Bürger ist zudem schwer nachvollziehbar, dass die Kommune zwar im Besitz der Straßenbeleuchtung ist, beim Austausch defekter Lampen aber auf den Vertragspartner Netze BW warten muss.