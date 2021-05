In den 37 Parzellen der Neckarhäuser Kleingärtner wächst und gedeiht es. Ein Spaziergang durch die Anlage ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie erlaubt. Foto: Schäfer

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Das Interesse an Kleingärten ist enorm gewachsen", stellt der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Neckarhausen, Johannes Fischer, fest. "Die Leute wollen wieder raus – und sie wollen gut und gesund leben." Corona hat den Trend "zurück zur Natur" noch verstärkt. Kleingärten sind gefragt wie lange nicht mehr. Auch der Verein in Neckarhausen führt inzwischen eine Warteliste. Zwei, drei Jahre müssen die vorgemerkten Interessenten sich schon gedulden, bis eine der 37 Gartenparzellen den Besitzer wechseln könnte.

"Wir haben noch etliche ältere Gartenpächter, die ihr grünes Hobby in absehbarer Zeit womöglich an den Nagel hängen", lässt Fischer wissen und fügt an: "Unser ältester aktiver Gartenfreund hat mit 88 Jahren die Parzelle gekündigt und damit an den Verein zurückgegeben." Jetzt gärtnern dort junge Leute, die wie ihr Vorgänger viel Gemüse und Obst für den Eigenbedarf anbauen. "Im Trend liegt ja auch die Mikro-Landwirtschaft", sagt Fischer. Ein Kleingarten in einer gemeinnützigen Gartenanlage verfügt laut Fischer aber noch über weitere Vorteile.

Der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Neckarhausen: Johannes Fischer. Foto: Schäfer

Schließlich umfasst eine Parzelle mit Gartenlaube rund 300 Quadratmeter, sodass neben der Arbeit auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommt. Außer Sitzgelegenheiten dürfen zum Beispiel ein Spielgerät aufgebaut und ein Grillplatz mit Grillkohle eingerichtet werden. Allerdings soll der Garten nicht zum Freizeitpark verkommen. "Nur Chillen und Grillen entspricht nicht den Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes, und die sind nicht ohne", warnt Fischer. Neben der Erholung diene der Kleingarten nach wie vor der Erzeugung von Obst und Gemüse für den eigenen Bedarf. Zudem darf kein Wildwuchs ausarten. Wer sich an die Regeln hält und engagiert bei der Sache ist, werde viel Freude haben, ist Fischer überzeugt. Zumal die Pacht erschwinglich sei.

Auf der Anlage wachsen aber nicht nur Tomaten, Kohlrabi und Salat in trauter Einheit, sondern auch das Miteinander verschiedener Nationalitäten und Kulturen. "Wir sind ein bunt gemischtes Völkchen mit Hobby-Gärtnern aus vieler Herren Länder, und es klappt prima", sagt Fischer: "Ich dulde keine politischen Auseinandersetzungen, wir sind überparteilich und Religion ist Privatsache." Der Vereinschef selbst ist Niederländer, seine Frau Deutsche. Beide leben schon seit vielen Jahren in Neckarhausen.

Ist ein Mann aus dem niederländischen Tulpen-Paradies nicht geradezu prädestiniert für den Chef-Posten im Grünen? "Ja, ich weiß, man denkt immer, die Holländer hätten von Natur aus einen grünen Daumen, aber das ist nur ein Gerücht", sagt Fischer und lacht. Vielmehr kam er "aus Not am Mann" zu seinem Amt. "Es haben Leute gefehlt, die sich in der Vorstandschaft engagieren wollten, und so wurde ich 2007 zum Vorsitzenden gewählt", erklärt er. Für ihn gibt es auf der Anlage immer etwas tun – auch wenn er selbst keinen Kleingarten mehr hat. "Nachdem wir ein Haus mit Garten gekauft hatten, wurde uns die Arbeit in zwei Gärten zu viel", gesteht Fischer.

Da bleibt auch mehr Zeit für gemeinnütziges Handeln. Wenn der Sommertagszug durch die Gemeinde rollt, sitzt Fischer am Steuer des Traktors mit blumenbeladenem Anhänger. Außerdem beteiligt sich der Verein am Blumenschmuckwettbewerb, der jetzt gerade wieder gestartet ist, und organisiert das beliebte Grillfest am Vatertag, das nun bereits zum zweiten Mal Corona-bedingt ausfallen musste. "Den Erlös aus dem Fest nutzen wir immer für ein paar Extras auf der Gartenanlage, diese Investitionen müssen wir jetzt schieben", bedauert Fischer. Zu einem Spaziergang kann man aber auch in Zeiten von Corona in der Anlage "einkehren". "Hier wächst und gedeiht es üppig, es duftet frühlingsfrisch, und die Anlage ist ein echter Hingucker."