Edingen-Neckarhausen. (nip) Ein Radler und ein Traktorfahrer, die sich freundlich grüßen? Das dürfte es nicht allzu häufig geben, vor allem nicht, wenn beide auf Wirtschaftswegen unterwegs sind. "Eigentlich funktioniert es gut und wir kommen miteinander klar. Aber es kann noch besser werden", sagt Georg Koch für die Landwirte Edingen-Neckarhausens.

Vor drei Wochen haben die Bauern in Kooperation mit der Gemeinde die Aktion "Rücksicht macht die Wege breit" gestartet. Ins Leben gerufen hat sie der Kreisbauernverband Landvolk Göttingen im Jahr 2016. Immer mehr Bauernverbände und Landwirte bestellten im Verlauf die Spritzschablonen aus starkem Folienmaterial. Sie werden auf neuralgische Stellen auf Wirtschaftswegen gelegt und dann mit weißer Farbe besprüht. "Im Prinzip wie eine Fahrbahnmarkierung, die Aufmerksamkeit weckt", sagt Jochen Krauß.

Am Ende bleibt das Bild auf der Straße: Ein Radfahrer und ein Traktorfahrer, die sich zuwinken, darunter der Schriftzug "Rücksicht macht die Wege breit". Die Landwirte in Edingen-Neckarhausen und die Gemeinde greifen mit ihrer Aktion eine Idee von UBL-Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling auf, der solche Markierungen bei einer seiner Radtouren im Urlaub entdeckt hatte und fand, das würde gut in die eigene Gemeinde passen. Denn auch hier sind Wirtschaftswege oft eng, zugleich aber von Traktoren, Radfahrern und Fußgängern stark frequentiert.

Zum Beispiel der Stangenweg, die "Bauernautobahn" schlechthin, die auch von Landwirten aus der Umgebung zur Umfahrung der Hauptstraße genommen wird. Autofahrer haben im Stangenweg, sofern sie nicht Landwirt sind und/oder dort Grundbesitz haben, nichts verloren. "Es gibt aber immer mal wieder Beschwerden über Autofahrer", schildert Bürgermeister Simon Michler.

Nicole Prestopine und Alexandra Eckardt vom Ordnungsamt bestätigen das. Im Prinzip kann die Gemeinde hier wenig tun, denn für den fließenden Verkehr ist die Polizei zuständig. "Jeder will zumeist schnell irgendwohin. Aber uns geht es um ein gutes Miteinander und darum, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt", sagt Georg Koch. Und: "Es gab Herausforderungen, aber wir wollten nicht warten, bis es richtige Probleme gibt."

13 Schablonen haben die Landwirte bestellt und bezahlt, die Gemeinde stellt Farbe und die Manpower vom Bauhof. "Ein Partnerschaftsprojekt", meint Bauhofleiter Herbert Stein. Insgesamt sei der finanzielle Aufwand "überschaubar", sagt Georg Koch. Aber die Aufmerksamkeit, die das Piktogramm auf den Wegen weckt, ist im Ernstfall vielleicht unbezahlbar.

"Wir haben öfter Probleme mit unseren Maschinen auf den engen Wegen", sagt Helmut Koch. Dazu komme, dass Radfahrer und Jogger nicht selten Kopfhörer tragen würden und deshalb nicht wahrnähmen, wenn sich von hinten ein Traktor oder ein Gespann nähere.

Neben dem Schwerpunkt Stangenweg sind weitere Hinweise im Ergelweg, der verlängerten Bahnhofstraße, dem Verbindungsweg zum Weiherhof und in der Eichendorffstraße zu sehen. Sie werden Stück für Stück aufgetragen, damit sie nicht alle auf einmal wieder nachgebessert werden müssen, wenn sie verblassen.