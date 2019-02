Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "Wir gehen mit einem Top-Team ins Rennen und versprechen uns ein Sieben-plus-Eins im Ergebnis": Mit dieser klaren Ansage begrüßte CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger die Mitglieder des Gemeindeverbandes im Nebenraum der DJK-Gaststätte in Neckarhausen zur Nominierungsversammlung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai.

Fraktion tritt erneut an

Die Kandidatenliste war bereits im September vergangenen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt worden. So gehen die Christdemokraten mit insgesamt 22 Bewerbern plus Ersatzkandidat an den Start, darunter sieben Mitglieder des aktuellen Gemeinderats. Als Wahlleiter bestimmte die Versammlung den Fraktionsvorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Bruno Sauerzapf.

Im Ergebnis statteten die 18 wahlberechtigten Mitglieder alle Kandidaten mit der notwendigen Mehrheit aus; die Arbeit der Mitglieder der aktuellen Ratsfraktion wurde mit Ausnahme von Gabi Kapp (13 Stimmen) einstimmig gewürdigt.

Mit diesen Kandidaten geht die CDU in die Kommunalwahl: 1.Bernd Grabinger, Techniker i.R., Edingen 2.Gabi Kapp, Bankfachwirtin, Edingen 3.Markus Schläfer, IT-Techniker, Neckarhausen 4.Michaela Keinert, Floristin, Neckarhausen 5.Lukas Schöfer, wissenschaftl. Mitarbeiter im Landtag, Edingen 6.Florian König, Polizeikommissar, Neckarhausen 7.Georg Schneider, Gärtner, Edingen 8.Theodoros Tzikas, Bankbetriebs- wirt, Neckarhausen 9.Antonio Trezza, Kfz-Mechaniker, Edingen 10.Hannes Steffen Henn, Lehrer, Edingen 11.Barbara Lichter, Musiklehrerin, Neu-Edingen 12.Jürgen Pavel, Geschäftsführer i.R.,Edingen 13.Marlon Alcaniz Schnur, Schüler, Neckarhausen 14.Tina Hartmann, Wasserbauerin, Edingen 15.Timm Hartwig, Projektleiter, Neckarhausen 16.Marianne Koch, Hauswirtschafts- meisterin, Edingen 17.Vera Nicolai, Kauffrau i.R., Neckarhausen 18.Thomas Juli, Unternehmens- berater, Edingen 19.Markus Rückert, IT-System- administrator, Edingen 20.Jochen Hämmerl, Industriemeister, Edingen 21.Steffen Emde, Politikwissen- schaftler, Edingen 22.Sven Kendrick, Gärtner, Neckarhausen joho

Vor dem Urnengang hatten sich alle Kandidaten der Versammlung noch einmal kurz vorgestellt, wobei Markus Schläfer und Bernd Grabinger dies für die Nichtanwesenden (Theodoros "Aki" Tzikas, Hannes Steffen Henn, Marlon Alcaniz Schnur, Markus Rückert, Jochen Hämmerl und Steffen Emde) übernahmen. Insgesamt zehn der 18 Bewerber sind 40 Jahre und jünger, darunter Marlon Alcaniz Schnur (19 Jahre). Er hat sich bereits als Vorsitzender des Jugendgemeinderats seine ersten Sporen in der Kommunalpolitik verdient.

Tina Hartmann ist mit 26 Jahren das Nesthäkchen bei den Damen. Am gegenüberliegenden Ende der Altersskala residiert Ersatzkandidat Siegbert Bach (77). Neben den "gestandenen" Gemeinderäten finden sich durchaus auch weitere bekannte Gesichter unter den Kandidaten. So ist Timm Hartwig bekannt als Vorsitzender der aktuell sehr aktiven Karnevalsvereinigung (KV) Kummetstolle, und Hannes Steffen Henn war lange Jahre Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit Autohaus-Chef Antonio Trezza ist auch ein Altgemeinderat noch einmal dabei, der nach fünfjähriger Pause erneut kandidiert. > Die Liste der CDU