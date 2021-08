Edingen-Neckarhausen. (krs) Äpfel mit Birnen vergleichen, sollte man ja eigentlich nicht. Der CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr kann das jetzt aber mit Fachwissen: Einen Tag lang half er im Rahmen seiner Praktikumstour beim Obsthof Schneider in Edingen bei der Ernte von Äpfeln und Birnen. Und einen Tag später stand er in Heidelberg auf dem Wochenmarkt und bot das Obst aus der Doppelgemeinde zum Verkauf an.

*

"Birnen sind leichter zu pflücken", sagt Föhr in Gummistiefeln und mit Kappe zwischen den Birnenbäumen. "Man achtet ja darauf, dass der Stil dran bleibt", erklärt er. "Beim Apfel reißt man leichter versehentlich mal den Stil mit ab." Beim Ernten musste er trennen zwischen festeren und sehr weichen Birnen. Letztere kommen in eine eigene Tonne für die Schnapsbrennerei des Betriebs.

Das Früchtepflücken gefalle ihm schon, sagt Föhr. "Aber ich weiß auch, dass das bei 40 Grad in der Sonne anders aussehen würde." Den Einblick findet er wichtig. "Auch wenn es im September nicht klappen sollte, die Erfahrung bei den Praktika kann mir keiner mehr nehmen", sagt Föhr. Teilweise habe er dabei schon gedacht, er hat sich den falschen Beruf ausgesucht. Und dann schlägt er den Bogen von sich zur Bildungspolitik. "Es sollte viel mehr Praktika in der Schule geben", findet der CDU-Bundestagskandidat. "Irgendwann macht man ja eins, aber dann geht das oft nur eine Woche, und man macht es doch bei jemandem, den man kennt." Dann sei die Schule vorbei und die Abgänger wüssten nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Jedes Jahr ein Praktikum für alle ab 14 Jahren findet er eine gute Idee.

Aus seinem Einblick in die Landwirtschaft nehme er mit, dass die meisten Bauern ein zusätzliches Standbein hätten. "Jeder sucht sich seine Nische hier in der Region. Die einen haben noch Pferde, die anderen machen Veranstaltungen, weil es allein mit der Landwirtschaft nicht geht." Bei der Flächenversiegelung müsse man "ordentlich auf die Bremse treten", sagt der Bundestagskandidat. "Die Betriebe bei uns sind sowieso schon klein, die brauchen ihre Flächen." Das müsse man in Einklang bringen mit dem Mangel an Wohnraum. "In der Politik gibt es fast nie einfache Lösungen", sagt er dazu.

Speziell beim Thema Landwirtschaft habe er den Eindruck, "dass viele darüber reden, die gar keine Ahnung haben. Viele haben wohl ein theoretisches Moralwissen, aber noch nie in ihrem Leben einen Baum gepflanzt." Auch diesen Leuten empfehle er ein Praktikum. "Ich weiß auch nicht alles besser", betont Föhr. "Ich kenne mich im Gesundheitsbereich aus, aber in der Regel wissen Fachleute die Dinge besser", führt der Leiter der Unternehmenskommunikation bei einer Krankenkasse aus. Deswegen sei eins wichtig: "Ein guter Politiker muss zuhören können."

Bei der Praktikumstour kommt das an. Schneider findet es gut, dass ein Politiker "mal rausgeht und sich live ansieht, was Sache ist". Er hofft, dass alle Branchen, die Föhr im Rahmen der Praktikumstour besucht, dem Bundestagskandidaten auch ihre Probleme schildern. Diese zu kennen, sei wichtig für einen Politiker. Und wie stellt Föhr sich an? "Dafür, dass er es zum ersten Mal macht, macht er das gut", lobt Obstbauer Schneider. "Nur Traktorfahren muss er noch ein bisschen üben", ergänzt er und lacht.

Auf dem Heidelberger Wochenmarkt lobt Olga Widner vom Obsthof Föhr ebenfalls: "Er macht das wunderbar, gibt den Leuten sogar Tüten mit." Politische Gespräche mit Marktbesuchern gibt es nicht. "Es geht ja auch ums Obst", sagt er und lacht. Als eine Gruppe aus Schriesheim dann doch auf ihn aufmerksam wird, bestätigt Föhr aber mit einem Lachen: "Ich bin der von den Plakaten."