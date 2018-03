Edingen-Neckarhausen. (sti) Feiern mit den Legenden der Filmgeschichte, das konnten die Schützenball-Besucher in "Hollywood": So nämlich lautete das Motto des langen und rauschenden Tanzabends im Domizil der SG "Tell" am Edinger Messplatz. Sängerin Tamara Pusch und ihr Duopartner Jens Huthoff heizten mächtig ein. Und die Inthronisation der neuen Schützenmajestäten sowie die Ehrung verdienter Aktiver verliehen dem Ball zusätzlichen Glanz.

Seit einigen Jahren stehen die SG-Bälle unter wechselndem Motto. Abgetanzt wurde schon im "Casino Royale", auf der "Black-and-White"-Party, es ging ganz heiß durch die "Tropical Night" oder voriges Jahr durch den "Andalusischen Abend". Diesmal also war das Messplatz-Pflaster der "Walk of Fame", und im Schützenhaus konnten sich die Ballgäste wie in einer Außenstelle des berühmten "Hollywood-Museums" in Los Angeles fühlen.

Da ließ Marylin Monroe als Schattenriss ihr Kleid hoch wehen und "Elvis the Pelvis" die Hüfte wackeln. Da blinzelte Charles Bronson mit wettergegerbtem Gesicht unterm Hut hervor, während Oliver Hardy und Stan Laurel als "Dick und Doof" im XXL-Format von der Wand herab auf die Tanzfläche grinsten. Über dem meist gut gefüllten Parkett hingen lauter kleine Filmprojektoren, die als originelle Mobiles im Sog von Disco-Fox, Cha Cha, Jive oder ganz individuellem "Freestyle" mit hüpften. Erst recht ließ nebenan der Gastraum mit der Bar keinen Zweifel daran, dass hier filmreif an Schampus oder Montepulciano genippt wurde. Denn das "Hollywood"-Motto, leuchtend weiß auf schwarz-violetter Draperie, prangte so effektvoll über dem Tresen wie der legendäre Schriftzug am Mount Lee über der Filmmetropole.Und daneben lief auf dem Flachbildschirm die Nonstop-Schleife mit Leinwandhelden von einst und jetzt. Auf der Speisekarte stand mit dem "Hawaii-Toast" ebenfalls etwas US-amerikanisches, selbst zum Zwiebelrostbraten mit Kartoffelecken mundete "Coleslaw", respektive Krautsalat, wie beim Barbecue nach Drehschluss.

Zwischen zwei Tanzrunden nahmen Oberschützenmeister (OSM) Stefan Wetzel und seine Vorstandskollegen die Krönung der Schützenmajestäten vor. Unter die schwere Königskette beugte sich Wilhelm Hess; gefolgt vom ersten und zweiten Ritter, Thomas Bauer und Gerhard Verges. Neue Königin ist Freia Fischer, die Inge Hoess als erste Dame und Silvia Knopf-Dieckmann als zweite Dame zur Seite hat. Jugendkönigin wurde Anna Bauer. Bei den Ehrungen erhielt Damenleiterin Silvia Knopf-Dieckmann, auch für ihre Jahre als Schriftführerin, Jugendhelferin sowie in der Vergnügungskommission die kleine Kreisnadel in Silber. Der kleine Greif in Bronze ging an Matthias Falter als Ex-Jugendhelfer und Gestalter der Vereins-Homepage sowie an Wilhelm Hess für Verdienste unter anderem als Sachverwalter und Inventurbeauftragter.

Als stets mithelfende Nichtmitglieder bekamen Simone Wetzel und Sabrina Schwarz ein Präsent. Und seitens des Sportkreises Mannheim zeichnete dessen Vorsitzender Michael Scheidel OSM Stefan Wetzel für die hervorragende Leitung des Vereins (seit 2002) sowie für Wetzels Engagement in früheren Ämtern schon ab 1991 aus. Geehrt wurde auch Damenleiterin Jutta Tunze, die sogar schon seit 1983 ihre Freizeit in verschiedensten Funktionen für die SG Tell investiert hat.

Dann übernahmen wieder Tamara Pusch und Jens Huthoff das Stimmungs-Ruder. Im Repertoire hatten sie jede Menge neue Pop-Hits, Schlager und Evergreens, vom Gönnheimer Keyboarder auf der "Alleinunterhalter-Burg" mit Disco-Power versiert abgerufen und von der Edinger Sängerin stimmstark und charmant rüber gebracht.