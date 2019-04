Edingen-Neckarhausen. (nip) Es war ein stimmungsvolles Bild am Fähranleger in Neckarhausen: Tausende kleiner Lichter funkelten in der Nacht, vielfach noch einmal gespiegelt auch im Fluss. "Flusslichter" haben die Rathausmitarbeiterinnen Nicole Prestopine und Christa Pfeiffer die Veranstaltung getauft, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattfand.

Der Hintergrund ist ein trauriger. Die Kollegen aus dem Rathaus im vorigen Jahr wollten in den Luisenpark nach Mannheim fahren, um die "Winterlichter" zu sehen. Diana Beez, damals schon schwer erkrankt, konnte nicht mit. "Wir wollten dann die Lichter zu ihr bringen", sagt Pfeiffer. Doch selbst auf die illuminierte Fähre schaffte es Diana Beez nicht mehr. "Wir haben Fotos gemacht und Videos gedreht, damit sie die noch anschauen konnte", schildert Pfeiffer. Einen Tag später starb die geschätzte Kollegin, einige Monate später folgte ihr sehr plötzlich Sabrina Schwarz nach.

Mit dem diesjährigen "Flusslichter"-Abend waren die rund 100 Besucher der privaten Veranstaltung noch einmal in besonderer Weise mit den verstorbenen Rathausmitarbeiterinnen verbunden.

Und noch einen weiteren tiefen Sinn hatten die "Flusslichter": Freunde und Angehörige sammelten insgesamt 800 Euro, die nun dem Mannheimer ASB-Wünschewagen als Spende zuteilwerden. Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch ein wenig Glück und Freude zu schenken, ist das Anliegen der Wünschewagen. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Mehr als 1400 Wünsche haben die rund 1300 freiwilligen Wunscherfüller bereits wahr werden lassen.

Dass dieser "Flusslichter-Abend" so ein schönes Ereignis und Gemeinschaftserlebnis wurde, dazu hätten ganz viele Leute beigetragen, freuen sich die Veranstalter. Für die Bestrahlung der Max-Hütte, der Bäume, des Hochseilmastes und auch für die schöne Lichterkette auf der Fähre war Stefan Bordne von Elektro-Bordne verantwortlich.

Die Lichter-Pyramiden verlieh der Karnevalsverein Kummetstolle, die Lampions mit den Schirmchen und die Leuchtfische wurden unter Anleitung von zwei Kolleginnen aus dem Hort und der Kernzeit Neckarhausen gebastelt. "Strahler und Lichternetze stammten von der Gemeinde und die vielen kleinen Lichterketten, Lampions, Flamingos, Kakteen und manches mehr haben einige Kolleginnen privat gekauft und zur Verfügung gestellt", sagt Pfeiffer dankbar.