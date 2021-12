Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Jahr 2023 wird ein besonderes sein in der Geschichte der Gemeinde: Es steht unter der Überschrift "1250 Jahre Neckarhausen", dazu kommen der 100. Geburtstag der Musikvereinigung Neckarhausen und das 55. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Plouguerneau.

Um Festivitäten und Aktionen zu planen, traf sich am vorgestrigen Donnerstagabend zum zweiten Mal der eigens eingesetzte Lenkungsausschuss im Schloss von Neckarhausen. Diesmal waren mehr Vereinsvertreter gekommen als beim ersten Mal, und auch Ulf Wacker, der neue Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes war dabei. Bürgermeister Simon Michler teilte den Stand der Planungen mit. So wird es zwei Festwochenenden geben – am 15. Juli mit Rund ums Schloss und einem Festabend mit und für die Musikvereinigung – und am 23. Juli mit dem Schwerpunkt "55 Jahre Partnerschaft". Dazwischen liegt die Festwoche, wahrscheinlich mit einem großen Zelt auf dem Parkplatz am Freizeitbad. Die Vereine sollen das Zelt unter der Woche bespielen, wobei Wacker davor warnte, diese zu überfordern. "Das wird eine intensive Woche", sagte er. Seine weiteren Vorschläge gingen Richtung Rockkonzert mit Musikern vom Ort und gen Ausstellung, in welcher Weise auch immer. Gleichzeitig kündigte er ein "kulturell hochstehendes" Konzert an, das der Kultur- und Heimatbund veranstalten werde.

Gemeinderat Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV) gab zu bedenken, die Verwaltung müsse mit dem IGP Partnerschaftsverein klären, was er leisten könne. Für die IGP könnte diese Zeit herausfordernd werden: Wenn alle fünf Jahre das Partnerschaftsjubiläum gefeiert wird, kümmern sich IGP oder Comité um die Gäste aus dem jeweiligen Partnerland und organisieren Veranstaltungen. Wie sich das 2023 darstellt, ist noch offen. Mit Sicherheit werden aber französische Gäste vor Ort sein.

Der stellvertretende Hauptamtsleiter, Gerhard Fischer (auch Kultur- und Heimatbund), verdeutlichte, dass noch "nichts in Stein gemeißelt" sei, im Moment gehe es um Ideen. Archivar Dirk Hecht meinte, einen Umzug zu organisieren, bedeute sehr viel Arbeit. Bei historischen Themen sei seine Mithilfe gefragt, sagte Michler. Walter Heilmann (OGL) schlug statt eines Umzugs Theateraufführungen an verschiedenen Standorten vor. Anfang 2022 werden Arbeitsgruppen für die verschiedenen Bereiche eingerichtet, sagte Michler.

Als 2015 Edingen sein 1250-jähriges Bestehen feierte, waren es Stephan Kraus-Vierling und der langjährige Heimatbundvorsitzende Wolfgang Ding, die den historischen Umzug federführend organisierten. Dieser, sagte Rathausmitarbeiter Kai Bassauer, habe ihn als damaligen Neuntklässler so beeindruckt, dass es quasi der Grundstein für seine Bewerbung bei der Verwaltung gewesen sei. Fischer äußerte Sorgen, im Sommer 2023 ausreichend Traktorenanhänger zu bekommen. Das sei beim letzten Mal schon schwierig gewesen. "Wir sollten mutig sein. Ich denke schon, dass letztlich viele Vereine am Umzug teilnehmen", meinte Wacker. Sie sind gefragt, bis Ende 2021 eigene Ideen fürs Jubiläumsjahr einzubringen. Der Kultur- und Heimatbund wird sie noch entsprechend informieren.

VHS, Musikschule und auch der Turnverein signalisierten Interesse, eigene Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Das Gesamtbudget für die Festwochenenden und die Festwoche habe man analog zum Edinger Jubiläum auf 100.000 Euro beziffert, teilte Michler mit. Es werde dann auch wieder ein eigenes Jubiläumslogo geben, nebst passender Verkaufsartikel.