Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Schlechter Tag für Schwarzfahrer am Bahnhof in Edingen: Am Mittwochnachmittag führte die Polizei nämlich gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Schwerpunktkontrollen durch. Und wie die Beamten mitteilen, hatten sie so manches zu beanstanden.

Um 13.30 Uhr marschierten die Ordnungshüter am Bahnhof auf. Ziel der Aktion: das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste steigern und Kriminalität im ÖPNV bekämpfen. Dafür setzte die Polizei rund 30 Beamte ein, die RNV war mit 50 Mann vor Ort. Bis 20 Uhr wurde so die Straßenbahnlinie 5 in beiden Fahrtrichtungen nach Schwarzfahrern überprüft.

Und die Kontrolleure wurden fündig: 160 Schwarzfahrer gingen ihnen ins Netz. Sie dürfen sich nun über eine Anzeige "freuen" - wegen des "Erschleichens von Leistungen". Zusätzlich führte die Polizei rund 300 Personenkontrollen durch. Die Ergebnisse: sieben Drogendelikte, zwei "ausländerrechtliche Verstöße", wie es in der Pressemitteilung heißt - also Menschen, die illegal im Land sind - und schließlich ein Fall von Hehlerei.

Obendrein wurden von drei Menschen die Personendaten erfasst und zwei Wohnungen wegen Drogenbesitzes durchsucht. 52 Ausweispapiere wurden schließlich auf ihre Echtheit hin überprüft - Fälschungen lagen aber nicht vor.