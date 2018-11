Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Ein 17 Jahre alter Radfahrer soll am Dienstagfrüh in Edingen die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet haben, berichtet die Polizei. Bei dem Abbiegeversuch des Jungen von der Haupt- in die Mannheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes der 48 Jahre alten Frau.

Durch den Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige eine Fraktur des linken Fußgelenks zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.