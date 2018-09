Weinheim. (RNZ) Ein Mitarbeiter einer Weinheimer Spedition hat sich am Montagmorgen Brandverletzungen zugezognen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. In dem Speditionsgebäude in der Hertzstraße war ein Elektrogerät in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte um 8.30 Uhr mit zwei Wagen an, weil ein Rauchwarnmelder die automatische Brandmeldeanlage auslöste. Die Mitarbeiter der Spedition hatten inzwischen das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Der Verletzte wurde von Mitarbeitern eines Rettungsdiensts versorgt und kam dann in eine Klinik. Der Kleinbrand war schnell gelöscht. Feuerwehrleute brachten das betroffene Gerät ins Freie. Per Wärmebildkamera konnten die Wehrkräfte weitere Brandnester ausschließen - womit die Zuständigkeit für die Einsatzstelle an die Polizei überging.

Zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr am Montagmittag an die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) ausrücken. Hier hieß es wenige Minuten nach 13 Uhr: "Feueralarm!" Womit für ein "vorzeitiges Schulende" gesorgt war, wie ein Sprecher der Weinheimer Feuerwehr schreibt. Der Rauchmelder in einem der Obergeschosse des Schulgebäudes hatte aber lediglich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst. Das ergab die Erkundung, die die Feuerwehrleute in dem komplett geräumten Gebäude vornahmen. Der Fehlalarm hatte dennoch sein Gutes: "Nachdem heute der erste Schultag begonnen hat, war dies auch gleich eine Übung für die Räumung der Schule, die mit Bravour gemeistert wurde", schließt die Feuerwehr ihren Bericht ab.