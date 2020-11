Ladenburg. (krs) Das Jugendzentrum "Die Kiste" ist auch während der Pandemie für die Kinder und Jugendlichen in der Römerstadt da. "Zehn Personen dürfen aktuell hier sein, und es besteht Maskenpflicht", erklärt Kiste-Mitarbeiterin Carenine Gonser.

Der Offene Treff sei jetzt zwar nicht mehr ganz so offen, aber trotzdem können die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Uhr Zeit im Jugendzentrum verbringen. "Sie müssen sich nur vorher bei uns anmelden", sagt Gonser. Und wie wird dieses Angebot angenommen? "Die Treuen, die immer kommen, die kommen auch jetzt", betont die "Kiste"-Mitarbeiterin.

Aber die Maskenpflicht schrecke auch Gäste ab. "Manche rufen an und fragen, ob sie hier Maske tragen müssen", schildert Gonser. "Wenn die Antwort ja ist, wollen sie nicht kommen." Vor allem beim Tischkickern und beim Billardspielen fühlten sich die Jugendlichen dadurch eingeschränkt.

Das sei zwar schade, aber Gonser hat auch Verständnis dafür. "In der Schule müssen die Kinder und Jugendlichen zum Teil acht Stunden am Stück einen Mund-Nasenschutz tragen, da verstehe ich, dass sie den nicht auch noch zwei Stunden nach der Schule anhaben wollen."

Die "Kiste" ist trotzdem für die Jugendlichen da. "Wir haben ein großes Online-Programm", sagt Gonser. "Wir sind auch in den Zeiten für alle da, wenn sonst gerade nichts geht." Zu dem digitalen Angebot gehört zum Beispiel jeden Freitag ab 15 Uhr der Zoom-Talk. Über den Videokonferenz-Anbieter können sich alle, die wollen, freitags zu einer kleinen Plauderrunde zuschalten.

Den will das "Kiste"-Team anbieten, bis die Maßnahmen wieder gelockert werden. "Wir hatten den Zoom-Talk jetzt erst zwei Mal, aber das waren nette Runden", bilanziert Gonser. "Ich war positiv überrascht, weil Jugendliche dazukamen, die sonst nicht so regelmäßig kommen." Wer lieber ein persönliches Gespräch mit den Kiste-Mitarbeitern sucht, wird bei den Angeboten ebenfalls fündig. "Für Jugendliche, die sich nicht trauen, offen in der Runde über ihre Probleme zu sprechen, bieten wir noch den ,Kiste-Talk’ an", erklärt Gonser. Wer Gesprächsbedarf hat, kann sich jeden Tag zwischen 15 und 16 Uhr für ein persönliches Einzelgespräch bei den "Kiste"-Mitarbeitern anmelden. Das findet dann auch mit Mund-Nasenschutz vor Ort statt.

Abgesehen davon kümmern sich die Pädagogen auch darum, dass zu Hause niemandem langweilig wird. Auf dem Youtube-Kanal der Einrichtung sollen mehr Videos entstehen. "Wir machen einige Do-it-yourself-Videos", kündigt Gonser an. Zu deutsch: Videos zum Nachmachen. Vom Burger braten bis zur Naturkosmetik ist alles dabei. Und auch der "Kiste"-Podcast "Was laberst du!?" soll in die nächste Runde gehen.

"Wenn die Beschränkungen noch länger gelten, könnten wir och den Streetdance-Workshop im Live-Stream zeigen", kündigt Gonser an. "Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir noch ein zwei Ideen in petto."

Info: Mehr Infos gibt es auf der Homepage unter www.juz-kiste.de Links zu den Videochats sind beim Instagram-Account jugendzentrum_diekiste zu finden.