Weinheim. (web) Dennis Gissel und sein Tross von Demi Promotion sind wieder auf Achse: Dem Open-Air im Leutershausener Sportpark folgten am Wochenende die Picknickveranstaltungen im Weinheimer Schlosspark. Weiter geht die im Park gestartete Reihe "Beat and Eat" vom 29. Juli bis zum 1. August am Waidsee, ehe zwischen dem 19. und dem 27. August die Ladenburger Festwiese bespielt wird.

Gissel zeigte sich am Freitag zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Veranstaltungen. "Im Frühjahr lief der Vorverkauf noch eher verhalten, aber zuletzt hat er angezogen", sagt er. Die Leute ziehe es nun einfach nach draußen. Die Schlosspark-Events zählten zwischen 300 und 500 Zuschauer, wobei die Big-FM-Party mit DJ Olde am Samstagabend ausverkauft war.

Ebenfalls volles Haus beziehungsweise volle Wiese kann Gissel schon jetzt für das "Purelei all white picnic" mit DJ David Puentez vermelden. Es findet am Donnerstag, 29. August, am Waidsee statt. Dort geht am Freitag, 30. Juli, auch das "Mannheimer Oktoberfest" über die Bühne, während am Samstag darauf das "Abba Review" lockt. Beide Veranstaltungen nähern sich laut Gissel ebenfalls dem Status "ausverkauft". Schließlich wird auch am See eher wenig Publikum auf viel Fläche verteilt.

Apropos Konzept: Während am Wochenende Schlagzeilen von einem Eklat rund um Helge Schneider in Augsburg die Runde machten, sei an der Bergstraße bisher keine Spur von Frust unter den Interpreten zu erkennen, sagt Gissel.

"Markus Weber hat sich nach seinem Auftritt am Donnerstag sogar bei mir bedankt", betont er. Der Weinheimer Kabarettist habe sich riesig gefreut, wieder vor echtem Publikum auftreten zu dürfen. Auch von anderer Seite sei positives Feedback gekommen. "Für das Publikum haben wir ein Rundum-Service-Paket zusammengestellt, das auch das Thema Corona einschließt", betont Gissel. Einige Elemente wie das kontaktlose Bestellen von Getränken habe man bereits 2020 beim Carstival ausprobiert, andere Ideen kamen in diesem Jahr dazu.

Gissel selbst freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Austragungskommunen seiner Kulturreihe: "In Weinheim haben wir bei OB Manuel Just und Veranstaltungsmanager Roland Kern offene Türen eingerannt", sagt er. Doch auch wenn die Tickets keineswegs kostenlos sind, wird er mit "Beat and Eat" nicht reich: "Wir hoffen auf eine schwarze Null." Er freue sich aber, dass die Künstler wieder auftreten und die vielen Helfer am Rand der Bühne wieder arbeiten dürfen: "Der Kommerz rückt dabei eher in den Hintergrund. Es geht darum, da zu sein und in der Region Kultur anzubieten."