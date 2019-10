Von Silke Beckmann

Ladenburg. Ein höchst beachtliches Projekt hatte die Klasse 7e des Carl-Benz-Gymnasiums vor anderthalb Jahren auf die Beine gestellt. Angeleitet von ihrem Klassenlehrer Volker Schmidt und begleitet von Autorin Carola Kupfer waren auch die Schüler unter die Autoren gegangen und hatten beim Bildungsprojekt "Buch macht Schule - Schule macht Buch" einen Abenteuerroman geschrieben. "Das Geheimnis der Krypta" spielt auf zwei Zeitebenen: Drei Jugendliche finden sich darin im Ladenburg des Jahres 1390 wieder - ein spannendes Eintauchen in die Historie für jeden Leser.

Nun haben die Schüler, inzwischen in Klasse 9, noch eins drauf gesetzt: Nämlich einen Actionbound auf Grundlage des Buchs - also eine Tablet- oder Smartphone-Rallye, die das mittelalterliche Ladenburg erlebbar macht. Den Bound programmierte Bibliotheks-Mitarbeiterin Beatrice Mollé. "Geschichte verbindet", sagt Schmidt, der seine Schüler für dieses Projekt schnell begeistern konnte.

Die stellten den Bound nun vor, wobei der Treffpunkt vor der Stadtbibliothek nicht zufällig gewählt war. Dort startet die Rallye, und in der Eingangstür befindet sich der QR-Code, der zunächst eingescannt werden muss. "Man kann den Bound hier direkt herunterladen, dann braucht man zwischendurch nicht zwingend WLAN", erklärt Mollé. Von dort startet die rund einstündige Zeitreise mit einer Wegstrecke von eineinhalb Kilometern, und an jeder der neun Stationen kann Wissen getankt werden, mittels dessen sich wiederum die mit jeweils zehn Punkten honorierten 25 Quizfragen beantworten lassen. Wie Schülerin Lene Dömkes ausführt, reicht das Fragenformat von Multiple-Choice über Schätz- bis hin zu Zuordnungsfragen. Oder es gilt Leerstellen in einem Text zu füllen. Um die Tour möglichst abwechslungsreich zu gestalten, wurden originelle Komponenten eingefügt, darunter Audiodateien wie mittelalterliche Musik oder eine Geräuschkulisse, die das damalige Marktgeschehen möglichst authentisch vermitteln soll. Schüler Eric Gabriel hat zudem mehrere Dialoge aus dem Buch eingelesen.

Bei der Überlegung, welche Örtlichkeiten sich überhaupt als Stationen eignen, hatte eingangs die Stadtführung von Heimatbund-Vorstandsmitglied Silke Kehl wichtige Impulse gegeben. Ganz elementar ist die Krypta in den Tiefen der St.-Gallus-Kirche, die in der Regel allerdings nicht öffentlich zugänglich ist. Was die Schüler mithilfe eines Videos lösten. "Wir haben über 20 Drehs gemacht, damit alles perfekt läuft", erzählt Darius Banari. Jette Grenacher und Sophie Kehl hatten sich um die Orientierung für Nutzer gekümmert und mit Screenshots aus Google-Maps Wege aufgezeigt.

"Das Buch nimmt an 45 Stellen Bezug auf die Ladenburger Geschichte. Jetzt noch den Actionbound drauf zu setzen, ist eine super Sache", betonte Silke Kehl. Auch Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann fand, dass "etwas Tolles entstanden" sei.

Angesichts der Themenfülle, die Ladenburg birgt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das CBG weitere Produktionen folgen lässt: "Weitere Bounds sind in Planung", stellte jedenfalls Volker Schmidt in Aussicht.