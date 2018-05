Wird den Corps lebenslang willkommen sein: OB Heiner Bernhard (am Pult). Foto: Dorn

Von Katharina Schröder

Weinheim. Seit Donnerstag bevölkern wieder mehrere Tausend Corpsstudenten ihre "Wahlheimat". Es ist wieder Zeit für das Treffen des Weinheimer Senioren-Convents (WSC) und des Weinheimer Verbands Alter Corpsstudenten (WVAC). In ihren bunten Pekeschen sind sie während ihrer Tagung in der Zweiburgenstadt zu sehen. Oberbürgermeister Heiner Bernhard begrüßte sie im Rathaus.

Das gesamte Stuhlkontingent für den Bürgersaal wurde zwar aufgebraucht, viele mussten dennoch stehen. Bernhard betonte das gute Verhältnis zu den Verbindungen und brachte sie auf den neuesten Stand der Lokalpolitik. Die Gewerbeentwicklung, die Diskussion um Vollverschleierung, das kommende Landesturnfest und die Star-Wars-Benefizveranstaltung dieses Wochenende waren Themen.

Vorortsprecher Christian Dertmann lobte die Gastfreundschaft der Weinheimer. "Wir kommen immer mit sehr großer Freude in unser aller Wahlheimat", sagte er. Die diesjährigen Spenden der Verbindung gingen an den Bürgerverein Weinheim West und die Akademie der Vielfalt für deren gemeinsames Projekt "Wohnzimmer".

Die zweite Spende erhielt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim. Thomas Heglmeier, der Vorsitzende des WVAC, ging auf die Diskussion um Vollverschleierung ein. "Wir zeigen nicht nur Gesicht, sondern auch Farbe. So sind wir für alle erkennbar", sagte er. Oberbürgermeister Bernhard lud er als Gast auf die Wachenburg ein. Er sei auch nach seiner Amtszeit als Gast willkommen. Auch er lobte die Weinheimer für ihre Gastfreundschaft.

Nach dem Empfang der Stadt strömten die bunt gekleideten Studenten und Alten Herren den Marktplatz. Schnell war er gefüllt und es wurde kräftig angestoßen. Davey Koning war zum ersten Mal dabei: "Das ist mal was ganz anderes hier. Mir wurde schon erzählt, dass es Spaß macht - und diese Erwartung wurde erfüllt."

In angeheiterter Laune ergänzte dessen Freund Elias: "Die Stimmung hier ist gut. Das Wetter ist besser als gedacht. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Die Stadt hat viel Charme und Charakter." "Der erste Tag ist immer ein schönes Wiedersehen", erklärte Dirk Schmitt, Pressereferent der Corps. Er hob die wirtschaftlichen Vorteile der Tagung hervor: "Es ist wie bei jedem großen Fest, man feiert, gibt Geld aus. Am Ende kommt das nicht uns zugute, sondern der Stadt." Weinheim sei ausgebucht. Auch in den umliegenden Städten sind Corps untergekommen, sagte er.

Frieder Löhrer ist seit etwa vier Jahrzehnten in Weinheim dabei, und das wie er sagt, "immer mit den gleichen Freuden". Von 2007 bis 2009 war er WVAC-Vorsitzender. Er lobte den Dialog mit den Weinheimern. "Wir pflegen Traditionen, aber wenn wir uns nicht ändern, sind wir ein Museum", sagte er. Der Dialog lasse die nötige Lebendigkeit entstehen.

Und was sagen die Bürger zur Corps-Tagung? Die Weinheimer Freundinnen Angela und Simone verließen den Marktplatz, als die Studenten kamen. "Wir finden das alles ein bisschen befremdlich. Außerdem wollen wir uns unterhalten, und die sind wirklich laut. Deswegen suchen wir uns jetzt etwas Ruhigeres", kündigten sie an. "Mir ist das eigentlich wurscht", so Michael Bühler.

"Man hat sich dran gewöhnt." Er fand es nur schade, dass kaum Dialog mit Nicht-Studenten stattfinde. Schlechte Erfahrungen habe er mit den Corps aber noch nicht gemacht. Werner Wolf von der Stadtkapelle macht die Veranstaltung jedes Jahr großen Spaß. "Wenn sie noch ein bisschen getrunken haben, singen die Herren auch gerne mit, Frauen sind ja nur wenige hier", sagte er.