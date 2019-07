Von Annette Steininger

Hirschberg. Das große Verkehrsproblem, die finanzielle Lage und die dritte Halle: Die RNZ hat mit den Bürgermeisterkandidaten Ralf Gänshirt (parteilos), Christian Würz (CDU) und Jens Flammann (parteilos) über die großen Hirschberger Themen gesprochen - und teils überraschende Antworten erhalten. Kandidat Tobias Wolk (parteilos) hatte seine Teilnahme aus privaten Gründen kurzfristig abgesagt.

Zwei Verwaltungsexperten, wenn auch in unterschiedlichen Berufen, und ein "Fachfremder" sitzen jetzt hier. Braucht man Verwaltungserfahrung, um Bürgermeister zu können?

Flammann: Natürlich braucht man die Verwaltungserfahrung. Ich sehe mich auch nicht als fachfremd an. Ich habe Verwaltungserfahrung. Zum einen bin ich Kunde einer Verwaltung und habe schon eng mit der Stadtverwaltung in Mannheim und anderen Kommunen zusammengearbeitet. Und zum anderen bin ich für Verwaltungen im Einsatz, die mich zum Beispiel für Moderationen buchen.

Würz: Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Verwaltungserfahrung erforderlich, um die Zusammenhänge, Spielregeln und Richtlinien zu kennen. Ich sehe meine Verwaltungserfahrung im Studium als Diplom-Verwaltungswirt Polizei (FH) und in meiner täglichen Arbeit, zu der auch Behördenauskünfte und die Zusammenarbeit mit Behörden gehören.

Gänshirt: In meinem seitherigen Berufsleben gab es manche schwierige, aber auch einfachere Situationen durchzustehen. Unabhängig davon ist die Verwaltungserfahrung und die fachliche Basis des Studiums zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) Fachrichtung Öffentliche Verwaltung eine aus meiner Sicht unerlässliche Grundlage für die Aufgaben eines Bürgermeisters. Durch ein Kontaktstudium Verwaltungsmanagement, in dessen Genuss ich kommen durfte, wird diese Grundlage gefestigt.

Herr Flammann und Herr Würz, Sie beide haben schon einmal angesprochen, dass einigen Bürgern der Ansprechpartner bei der Gemeinde fehlt. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um, Herr Gänshirt?

Gänshirt: Kritik gegen sich muss man immer gelten lassen, wenn sie sachlich ist. Dann stößt sie auch auf fruchtbaren Boden. Und das ist bei der Verwaltung so.

Wie könnte man die Situation verbessern?

Flammann: Ich gehe zunächst mal davon aus, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, selbst Ideen haben. Zusammen mit ihnen möchte ich entwickeln, wie wir diese einbringen könnten. Und auch die Kunden, also die Bürger, möchte ich fragen, welche Vorstellungen sie haben. Es geht nicht um Kritik im Sinne von Beschwerden, sondern darum, die Gemeindeverwaltung in die nächste Liga zu bringen.

Würz: Ich möchte da konkreter werden. Ich kenne in der Tat viele Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung, dass Anfragen mehrere Wochen lang nicht beantwortet werden oder nur Teilauskünfte kommen. Das kann nicht sein. Und da will ich ansetzen. Wir haben ein Bürgerbüro, das nicht nur dafür da ist, Anträge entgegenzunehmen und sich um Ausweise zu kümmern, sondern es sollte auch Ansprechstelle für die Bürger sein. Hier könnte man vielleicht eine Stelle schaffen, die sich hauptsächlich mit Bürgeranfragen befasst, Stichwort "Beschwerdemanagement". Ich kann mir auch eine Bürgermeister-Sprechstunde vorstellen.

Flammann: Es ist überraschend für mich, dass es Selbstverständlichkeiten wie eine Bürgermeister-Sprechstunde in Hirschberg noch nicht gibt.

Gänshirt: Da stellt sich aber die Frage, ob eine Bürgermeister-Sprechstunde überhaupt notwendig ist, wenn die Tür des Bürgermeisters für die Bürger doch immer offen steht. Und das war sie in den letzten Jahrzehnten immer. Termine beim Bürgermeister zu bekommen, war immer einfach. Und es ist auch mein Credo, das so fortzuführen. Der zeitliche Ablauf einer Problembehandlung im Rathaus ist sicherlich ein Thema, das wir angehen müssen. Der Bürgermeister muss immer für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein, nicht nur nach Terminvereinbarung.

Würz: Ich glaube schon, dass ein fixer Termin wichtig ist. Selbst als Gemeinderat hatte ich in der Vergangenheit mitunter Probleme, einen Termin zu bekommen, weil der Bürgermeister viel unterwegs war.

Die finanzielle Lage Hirschbergs ist derzeit aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer nicht berauschend. Wie würden Sie das Problem als Bürgermeister angehen: Steuererhöhungen oder Gewerbegebietserweiterung?

Würz: Wir haben im Moment eine Prognose, die uns sinkende Gewerbesteuereinnahmen vorhersagt. Wie es dann letztlich kommt, wissen wir alle nicht. Wir müssen natürlich in Zukunft sehen, wie wir uns refinanzieren können, wenn es zu solchen Ausfällen kommt. Steuererhöhungen sehe ich als Ultima Ratio. Wir müssen attraktiv bleiben für unsere Bürger und für Menschen, die sich hier niederlassen wollen, auch mit Gewerbe. Ich halte eine bedarfsgerechte, moderate Erweiterung der Gewerbefläche für denkbar. Die sehe ich im Süden des Gewerbeparks. Ich halte auch ein Baugebiet für denkbar, im Zusammenhang mit bezahlbarem Wohnraum, um hieraus Einnahmen zu generieren. Aber auch hier alles moderat und bedarfsgerecht.

Gänshirt: Da kann ich mich Herrn Würz nur anschließen, sowohl was das Gewerbegebiet als auch was die Steuern angeht. Aber auch die Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Da wird der Gemeinderat Hand anlegen müssen, zum Beispiel in Bezug auf die Prioritätenliste. Hier muss man eventuell den Zeithorizont verlängern oder sich von lieb gewonnen Projekten verabschieden. Wenn man nicht genügend Geld hat, muss man Prioritäten eben anders setzen. Ich sehe es wie Herr Würz, dass es sich nur um eine Prognose handelt, aber die Gewerbesteuereinnahmen werden sich auf einem niedrigeren Niveau bewegen, als das bisher der Fall war.

Flammann: Ich glaube, es geht hier nicht um Ja oder Nein zum Gewerbegebiet. Die Gemeinde Hirschberg war beim Arzt, und der hat gesagt: Du hast Schnupfen. Jetzt ist die spannende Frage: Woher kommt der Schnupfen? Die Gemeinde braucht einen ganz anderen Denkansatz. Wir haben auf der Gemarkung ein Unternehmen, das andere Kommunen berät, wie man Public Private Partnership gut gestalten kann (PPP = Kooperationen von öffentlicher Hand und privaten Geldgebern, Anm. d. Red.). Und wir haben in Hirschberg genügend Menschen, die sagen, wir haben Geld und wollen uns in dieser Gemeinde einbringen. Auch das kann man entsprechend nutzen. Heute kann keine Gemeinde mehr gesund werden, wenn sie nur in Geldeinheiten rechnet: Bürgerengagement ist bares Geld wert.

Gänshirt: Wir haben Projekte und Pflichtaufgaben zu erfüllen, die nur monetär zu bewältigen sind. Wo soll’s denn herkommen?

Flammann: Stimmt, 75 Prozent der Ausgaben gehen in Transferleistungen. Diesen Ausgabenposten muss man im Blick behalten, weil diese Ausgaben finanziert werden müssen. Doch es gibt Anderes, das nicht unbedingt aus dem Gemeindebereich finanziert werden muss: Bei den Vereinszuschüssen kann man fragen, welche Privatsponsoren etwas beitragen können und wollen. Auch ein Hilfeleistungszentrum hätte man durch PPP finanzieren können.

Gänshirt: Das wurde seinerzeit ausführlich geprüft. Der Gemeinderat hat sich dagegen entschieden, aus wirtschaftlichen Gründen. Natürlich ist PPP immer eine Option. Auch das wird bei neuen Projekten eine Rolle spielen. Aber es gibt ganz andere Dinge, die schwerlich über Sponsoren zu finanzieren sind. Stichwort "Sozialleistungen". Da geht es um verlässliche Angebote, zum Beispiel für Bedürftige. Und Spenden sind in der Regel zeitlich begrenzt.

Flammann: In meiner Heimatstadt Heilbronn hat es der Oberbürgermeister hinbekommen, Dieter Schwarz einzubinden, dem große Supermärkte gehören. Und jetzt hat Dieter Schwarz große Freude daran, in den Bereich Bildung zu investieren. Das ist eine abgestimmte Investition mit einem Unternehmer. Als Bürgermeister will ich solche Unternehmer einladen, die es ja auch in Hirschberg gibt.

Würz: In Einzelprojekten kann ich mir das auch vorstellen, aber es ist ja nichts Neues. Das Feuerwehrhaus in Weinheim ist so gebaut, mit riesigen Problemen. Das heißt jetzt nicht, dass wir PPP bei neuen Projekten nicht als eine Möglichkeit heranziehen. Wenn sich jemand findet, der als Sponsor auftritt, wird man dem natürlich positiv entgegensehen. Was die Vereine angeht, sind diese bereits selbst sehr aktiv gewesen.

Klar ist jedenfalls, dass das Geld derzeit nicht locker sitzt: Dennoch ist der Wunsch nach einer dritten Halle groß. Können Sie den Sportvereinen diesbezüglich Hoffnungen machen?

Gänshirt: Finanzielle Hoffnungen muss man machen, weil wir ja langfristig planen. Der Gemeinderat hat einen Arbeitsauftrag gegeben, und den gilt es umzusetzen mit den Vereinen. Wir müssen aber erst mal wissen, was wir wollen. Dann geht es an die Finanzierung und die Abfolge. Das Portfolio ist momentan zwischen drei und 30 Millionen Euro. Dass die Gemeinde das Maximum nicht zahlen kann und dass das Minimum den Vereinen nicht ausreicht, ist wahrscheinlich. Eine Prognose derzeit abzugeben, auch was den zeitlichen Ablauf angeht, ist schwierig. Sollte ein Sponsor kommen, könnte es auch ganz schnell gehen. Aber ich muss verlässlich und seriös da rangehen. Und das heißt zunächst mal: Ich zahle es aus eigener Tasche.

Flammann: Die Frage kann man heute nicht seriös beantworten. Natürlich könnte ich Hoffnung auf alles machen. Zunächst möchte ich mit den Sportlern schauen, was genau gebraucht wird. Dann muss man schauen, wie wir die Finanzierung hinbekommen.

Würz: Der Bedarf ist festgestellt, die Notwendigkeit ist gegeben. Wir müssen den Weg gehen - und zwar gemeinsam, mit Gemeinderat, Verwaltung und Vereinen. Wir müssen eine klare Zeitschiene aufmachen; die muss finanzierbar und darstellbar sein. Es muss eine Perspektive für die Betroffenen da sein. Natürlich wäre es schön, wenn sich ein Sponsor findet, aber zunächst ist die Gemeinde für die Finanzierbarkeit verantwortlich. Und die bekommen wir auch hin, davon bin ich überzeugt. Wir können ja auch Kredite aufnehmen, die sich zeitlich staffeln lassen. Man braucht nicht den vollen Betrag im ersten Jahr.

In Hirschberg ist geplant, ein kleineres Neubaugebiet auszuweisen. Wird das reichen, vor allem vor dem Hintergrund, dass im Umland wie in Heddesheim oder Ladenburg kräftig gebaut wird?

Gänshirt: Das kann ich erst im Nachgang beurteilen. Unsere Erweiterungsflächen sind begrenzt. Wir müssen mit Grund und Boden sehr, sehr sorgsam und zurückhaltend umgehen. Der Boden kann nur einmal verwertet werden. Ob das kleine Neubaugebiet am langen Ende ausreicht? Wahrscheinlich nicht. Der Wohnungsbedarf in Deutschland ist so hoch, dass es bei uns auch nicht ausreichen wird. Wir tun gut daran, Innenverdichtung und Leerstände genau unter die Lupe zu nehmen - und diskret mit den Eigentümern zu sprechen. Da sehe ich noch Potenzial, das derzeit brach liegt.

Würz: Ein kleines Neubaugebiet reicht aus. Die Frage ist natürlich, wie definiere ich "klein"? Wir haben klar festgelegt, welche Gebiete zuerst dran wären. Darüber müssen wir uns unterhalten: Was ist dort machbar und in welcher Größenordnung? Ich möchte Hirschberg in den nächsten acht Jahren nicht bei 12.000 Einwohnern sehen, das wäre deutlich zu viel. Und klar, bei der Innenverdichtung müssen wir ran.

Flammann: Da stimme ich vollkommen zu. Die Volkswirte kennen die Geschichte vom Schweinezyklus: Der Bauer sagt, Schweine sind gerade gut bezahlt, also züchte ich Schweine. Dann machen das alle Bauern. Nach einer gewissen Zeit sind alle Schweine alt genug und kommen auf den Markt - und der Preis purzelt nach unten. Was für Schweine gilt, kann auch für Immobilien gelten: Bei der Ausweisung von Wohnflächen müssen wir in Hirschberg aufpassen, dass wir nicht genau das Gleiche machen wie alle Gemeinden. Man muss auf leer stehende Flächen schauen. Zudem: Jeder Quadratmeter, den wir an fruchtbarem Boden versiegeln, ist unwiederbringlich verloren.

Das große Problem, das die Gemeinde wie kaum ein anderes bewegt, ist der Verkehr. Hinter welcher Lösung stehen Sie - Umgehungsstraße, Autobahnanschluss Weinheim-Süd oder einer ganz anderen?

Würz: Ich sehe die Aufgabe des Bürgermeisters darin, dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage vorzulegen, die alle Möglichkeiten darstellt, die realistisch und finanzierbar sind. Dazu zähle ich drei Varianten: Das ist Autobahnanschluss Weinheim-Süd, die ortsnahe oder die ortsferne Westumgehung. Ich tendiere nach wie vor zu einer Westumgehung, weil ich denke, dass ein Autobahnanschluss Weinheim-Süd nicht machbar ist. Das hängt an übergeordneten Stellen, die in der Vergangenheit stets ablehnend beschieden haben. Der Gemeinderat muss aber entscheiden, was will er, was will Hirschberg. Erst dann geht es weiter. Bis dahin müssen wir noch an der Ampelschaltung arbeiten.

Flammann: In Großsachsen tobt ein SUV-Krieg, bei dem diejenigen, die in den vergangenen Jahren versucht haben, Politik zu gestalten, nicht weitergekommen sind. Es ist ganz klar, dass dabei Autos nicht Problemlöser sind, sondern Problemverursacher. Ich setzte mich dafür ein, diese Problemursache zu verringern, um anderen Verkehrsteilnehmern - Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV-Nutzern - mehr Sicherheit zu geben. Für sie sollten grüne Ampelphasen verlängert und sichere Wege geschaffen werden. Der Verkehr ist wie ein Bach: Macht man das Bachbett breiter, fließt mehr Wasser; räumt man Autos mehr Platz ein, kommen auch mehr. Fakt ist, dass der Verkehr seit Jahrzehnten am Herzen Großsachsens nagt. Das will ich ändern.

Gänshirt: Das Problem zu lösen, davon muss man Abstand gewinnen. Das würde ja bedeuten, dass alle zufrieden sind. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Wir brauchen zuerst einen regionalen Konsens mit Heddesheim und Weinheim. Die Profiteure von der Ortsdurchfahrt sind überwiegend die Weinheimer Stadtteile, und Hirschberg leidet darunter. Das muss man deutlich auf den Tisch legen und die Verantwortung der Stadt Weinheim an dieser Stelle einfordern. Ich sehe es generell wie Herr Würz, allerdings in anderer Reihenfolge: Wir müssen erst die Gespräche suchen und dann über die Varianten mit den anderen Kommunen und Behörden reden.

Was würde sich mit Ihnen als Bürgermeister ändern?

Flammann: Mit mir kommt ein Stil ins Rathaus und in die Gemeinde, den man als Mitmach-Stil bezeichnen kann. Ich will eine Stimmung schaffen im Rathaus und auch in der Bürgerschaft, damit die Leute wissen: Ich kann und will dort mitgestalten.

Würz: Die Kommunikation intern. Ich habe beruflich zwei große Mitarbeiterkreise verschmolzen und habe es geschafft, hier Synergien rauszuholen. Es gelingt hier eher, wenn man nicht aus dem eigenen Bereich kommt wie Herr Gänshirt oder wenn man zu weit in einer anderen Struktur drin war wie Herr Flammann. Und die Kommunikation mit den Bürgern. Da hat die Verwaltung schon einiges getan, aber nicht genug. Ich will die Leute mitnehmen. Kleinigkeiten werden mit mir schneller erledigt.

Gänshirt: Generell gilt es, den kollektiven Wissensschatz der Bürger deutlich sichtbarer zu machen und zu nutzen. Ich denke, es gibt da noch Defizite, aber wir sind auf einem guten Weg. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Stadtbaukommission. Wir haben große Projekte vor uns wie die Digitalisierung. Das geht nur mit der Bürgerschaft.