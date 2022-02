Peter Seitz kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Heddesheim. Foto: Kreutzer

Heddesheim. (keke) Peter Seitz, jüngster Sohn eines Landwirts und Diplom-Ingenieurs für Agrartechnik, kann einen bewegten Lebenslauf vorweisen. In Straßenheim aufgewachsen, erlernte er das Programmieren bei Freudenberg, Mercedes-Benz und Opel/General Motors. Bekannt sei er für seine "Verbissenheit und Hartnäckigkeit", mit der er ein Thema verfolge, sagt er im Gespräch mit der RNZ über seine Kandidatur bei der Heddesheimer Bürgermeisterwahl am 20. März.

Darin sieht Seitz auch seine Stärke als Politiker. Das Amt des Bürgermeisters verstehe er so, wie dies in der humoristischen TV-Vorabendserie von SWR 3, "Hannes und der Bürgermeister" zu sehen sei. "Nicht alles alleine entscheiden, sondern mithilfe der Bürger und der Verwaltungsmitarbeiter das Richtige und Beste für die Gemeinde herausholen".

Deshalb dürften sich die Heddesheimer auch nicht wundern, wenn im Rathaus auch um 2 Uhr nachts noch das Licht im Zimmer des Bürgermeisters brenne. Ein weiteres Augenmerk als Bürgermeister wolle er auf die Jüngsten und Ältesten in der Gemeinde richten, nennt Seitz wichtige Eckpunkte seine Agenda. Hier ist es zum einen der weitere Ausbau der Kindergärten, Krippen und Kita-Plätze, dort die Sicherheit für die Senioren, auch einen Pflegeheimplatz zu bekommen.

Als ehrenamtlicher Archäologe in Diensten des Reiss-Engelhorn-Museums liegen Seitz als begeistertem Harfenisten, Bogenschützen, Berittführer und Schachspieler neben der Kultur die Vereine besonders am Herzen. Im November hat Seitz in seinem Privathaus ein Schachmuseum eröffnet. Er sei zwar evangelisch getauft, bezeichne sich aber eher als "Iberoschotte" und liebe den alten Glauben der Mönche, die das Christentum auf den Kontinent brachten.